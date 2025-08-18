První kurt vznikl v roce 1969 v mexickém Acapulcu, kde podnikatel Enrique Corcuera upravil část zahrady, obehnal ji zdmi a začal hrát s rodinou a přáteli. Sport si brzy našel cestu do Španělska, kam ho přivezl princ Alfonso von Hohenlohe, a odtud se rozšířil do Argentiny a po celé Evropě. Dnes je padel populární ve více než 80 zemích a Mezinárodní federace padelu zastřešuje soutěže od amatérských lig po světové turnaje.
Ideální pro začátečníky
Kurt má rozměry 20×10 metrů a je obehnaný čtyřmi stěnami – skleněnými a pletivem. Hraje se převážně ve čtyřhře. Servis se podává zespodu po odrazu od země a míček může během výměny využít odraz od stěny podobně jako ve squashi. Bodování je stejné jako v tenisu – na dva vítězné sety do šesti her. Právě jednoduchá pravidla a menší nároky na fyzickou kondici dělají z padelu ideální volbu pro začátečníky. „Oproti tenisu je to méně náročné, ale stejně zábavné. A hlavně – dá se hrát i venku, na čerstvém vzduchu,“ říká Hobza.
Squash zažívá útlum – jeho uzavřené kurty, vyšší fyzická náročnost a kontakt mezi hráči odrazují část sportovců. Padel naopak nabízí více prostoru, méně přímých střetů a sociální aspekt – vždy hrají čtyři lidé, takže vzniká i příležitost k networkingu. „Ve Říčanech je super nové hřiště, při západu slunce má atmosféru skoro jako ve Středomoří,“ dodává Hobza.
Kde si zahrát v Praze
Po Praze rostou nové kurty jako houby po dešti. Mezi nejzajímavější patří Padel Powers na Smíchově – moderní krytý areál s osmi špičkovými panoramatickými kurty, barem a zázemím pro hráče. Oblíbený je také Padel Club Spoje s dvěma venkovními kurty s osvětlením, ideálními pro večerní zápasy a komunitní atmosféru. Play Padel Prague pak nabízí síť menších lokalit s vnitřními i venkovními kurty, aktivní komunitou a pravidelnými turnaji. K tomu přibývají i menší hřiště v Čakovicích, na Písečné nebo v okolí Prahy, třeba právě v Říčanech.
A co je pickleball?
V USA trhá rekordy pickleball, u nás je ale stále v plenkách. „Divím se, že pickleball ještě v Česku není rozšířený. V Americe hraje skoro každý,“ říká Hobza. Možná ho ale čeká podobná cesta, jakou padel prošel před pár lety. Co nabízí nejvýznamnější pražská hřiště, proč padel válcuje squash a jestli má pickleball šanci, se dozvíte v nové epizodě podcastu Linka M se Štěpánem Hobzou. Poslouchejte dole ve videu nebo na streamovacích platformách Spotify i Apple Podcasts.