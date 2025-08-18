Padel dobývá Prahu. Je to nový golf. Zamiluje si ho ředitel banky i pošťák

Petr Holeček
Petr Holeček
Podcast Linka M   17:13
Padel dobývá Prahu. Nový golf mezi skleněnými stěnami. Ještě před pár lety o něm věděli jen cestovatelé, kteří si ho zahráli na dovolené ve Španělsku. Dnes roste jeho popularita i v Praze raketovým tempem. Padel, dynamická kombinace tenisu a squashe, hraná s měkčenou pálkou a odrazy od skleněných stěn, láká sportovní nadšence, manažery i podnikatele. „Padel je nový golf,“ říká komentátor Lidových novin Štěpán Hobza v podcastu Linka M. „Na kurtu se nejen hraje, ale i domlouvají obchody.“

Štěpán Hobza a Petr Holeček v podcastu LINKA M | foto: Metro.cz

První kurt vznikl v roce 1969 v mexickém Acapulcu, kde podnikatel Enrique Corcuera upravil část zahrady, obehnal ji zdmi a začal hrát s rodinou a přáteli. Sport si brzy našel cestu do Španělska, kam ho přivezl princ Alfonso von Hohenlohe, a odtud se rozšířil do Argentiny a po celé Evropě. Dnes je padel populární ve více než 80 zemích a Mezinárodní federace padelu zastřešuje soutěže od amatérských lig po světové turnaje.

Ideální pro začátečníky

Kurt má rozměry 20×10 metrů a je obehnaný čtyřmi stěnami – skleněnými a pletivem. Hraje se převážně ve čtyřhře. Servis se podává zespodu po odrazu od země a míček může během výměny využít odraz od stěny podobně jako ve squashi. Bodování je stejné jako v tenisu – na dva vítězné sety do šesti her. Právě jednoduchá pravidla a menší nároky na fyzickou kondici dělají z padelu ideální volbu pro začátečníky. „Oproti tenisu je to méně náročné, ale stejně zábavné. A hlavně – dá se hrát i venku, na čerstvém vzduchu,“ říká Hobza.

Squash zažívá útlum – jeho uzavřené kurty, vyšší fyzická náročnost a kontakt mezi hráči odrazují část sportovců. Padel naopak nabízí více prostoru, méně přímých střetů a sociální aspekt – vždy hrají čtyři lidé, takže vzniká i příležitost k networkingu. „Ve Říčanech je super nové hřiště, při západu slunce má atmosféru skoro jako ve Středomoří,“ dodává Hobza.

Kde si zahrát v Praze

Po Praze rostou nové kurty jako houby po dešti. Mezi nejzajímavější patří Padel Powers na Smíchově – moderní krytý areál s osmi špičkovými panoramatickými kurty, barem a zázemím pro hráče. Oblíbený je také Padel Club Spoje s dvěma venkovními kurty s osvětlením, ideálními pro večerní zápasy a komunitní atmosféru. Play Padel Prague pak nabízí síť menších lokalit s vnitřními i venkovními kurty, aktivní komunitou a pravidelnými turnaji. K tomu přibývají i menší hřiště v Čakovicích, na Písečné nebo v okolí Prahy, třeba právě v Říčanech.

A co je pickleball?

V USA trhá rekordy pickleball, u nás je ale stále v plenkách. „Divím se, že pickleball ještě v Česku není rozšířený. V Americe hraje skoro každý,“ říká Hobza. Možná ho ale čeká podobná cesta, jakou padel prošel před pár lety. Co nabízí nejvýznamnější pražská hřiště, proč padel válcuje squash a jestli má pickleball šanci, se dozvíte v nové epizodě podcastu Linka M se Štěpánem Hobzou. Poslouchejte dole ve videu nebo na streamovacích platformách Spotify i Apple Podcasts.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Beroun rozšiřuje síť sdílených elektrokol, přibudou kola i dobíjecí stanice

Beroun rozšiřuje síť sdílených elektrokol. K dosavadním 158 kolům dostupným také v Králově Dvoře, Hýskově, Tetíně a ve Zdicích přibylo dalších 11. Příští měsíc...

18. srpna 2025  17:59,  aktualizováno  17:59

V Botanické zahradě v Liberci přibyly skleněné objekty inspirované přírodou

Ve sklenících Botanické zahrady v Liberci dočasně přibyly skleněné objekty, u nichž se jejich autoři inspirovali přírodou. Některé jsou na první pohled...

18. srpna 2025  17:59,  aktualizováno  17:59

Hasiči z panelového domu v Prostějově kvůli požáru evakuovali pět desítek lidí

Pět desítek lidí evakuovali dnes odpoledne hasiči z panelového domu v Prostějově, v jehož sklepní části propukl požár a kouř se poté rozšířil do horních pater....

18. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho...

18. srpna 2025  18:12,  aktualizováno  18:19

Požár skladu sena a slámy v Červené Vodě způsobil škodu 5,6 milionu korun

Nedělní požár skladu sena a slámy v zemědělském areálu v Červené Vodě na Orlickoústecku způsobil škodu odhadem 5,6 milionu korun. Hasiči požár likvidovali od...

18. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

Ve veselském přístavu je nově k dispozici 30 stání pro rekreační lodě

V přístavu ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku mohou nyní návštěvníci Baťova kanálu využívat 30 nových stání. Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) dokončilo jednu...

18. srpna 2025  16:29,  aktualizováno  16:29

Chřadnoucí strom ve Starobrněnské ul. v centru Brna nahradila odolná ambroň

Chřadnoucí strom ve Starobrněnské ulici v centru Brna nahradila nová ambroň západní odolná vůči nepříznivému městskému prostředí. Dřevina dorůstající výšky až...

18. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Stavba nové keramické a sklářské školy v K. Varech bude stát 970 milionu korun

Stavba nového komplexu a rekonstrukce původní Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) v Karlových Varech bude stát 970 milionů korun...

18. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Kladno chystá úpravu prostranství v Holandské ulici, přibudou i parkovací stání

Kladno chystá úpravu chodníků a prostranství v Holandské ulici v části Kročehlavy, přibudou i parkovací stání. Spuštění prací je naplánované na září. V ulici...

18. srpna 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Ve zlínské nemocnici se letos zatím léčilo šest dětí kvůli nemocem z klíšťat

Lékaři na dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně léčili letos zatím šest malých pacientů kvůli nemocem souvisejícím s klíšťaty, klíšťovou...

18. srpna 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Padel dobývá Prahu. Je to nový golf. Zamiluje si ho ředitel banky i pošťák

Padel dobývá Prahu. Nový golf mezi skleněnými stěnami. Ještě před pár lety o něm věděli jen cestovatelé, kteří si ho zahráli na dovolené ve Španělsku. Dnes roste jeho popularita i v Praze raketovým...

18. srpna 2025  17:13

U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru

Obec Třebnouševes na Jičínsku převzala o víkendu cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru, přestože jen před několika měsíci dostala pokutu za černou skládku. Podle kraje o ocenění...

18. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.