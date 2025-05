Padelový areál pražské Slavie patří k nejkrásnějším v Praze. Poloha mezi fotbalovým hřištěm a venkovním koupalištěm mu dává atmosféru letní dovolené – člověk si představuje, že vůbec není ve Vršovicích, ale někde daleko za Prahou, v lese u vody. A kdyby v našich zeměpisných šířkách rostly palmy, měl by pocit, že je na jihu Španělska a v dálce šplouchá Středozemní moře. Chvíle pohody dokresluje venkovní sezení s grilem, kde hráči po zápase rádi posedí a proberou záležitosti sportovní i ryze světské.

Zkouším i zmiji

Na kurtu to ale zas taková pohoda není. Místní trenér Alex Gallego, původem ze španělského města Vigo, se mě mermomocí snaží naučit speciální padelový úder jménem vibora (ze španělského „zmije“). Technicky je to něco mezi tenisovým podáním a badmintonovým drajvem. „Děláš to dobře, ale počkej až balon spadne níž. Tam do něj dáš víc síly,“ radí mi Alex a převrací mi naruby všechno, co vím o světě. V mém oblíbeném badmintonu je totiž úder co nejvýš nad hlavou pro hráče výhodou.

„To by šlo, a teď to pořádně dotáhni a pojď si za ním na síť. Dostaneš další na volej,“ instruuje mě Alex. Brzy mám odehráno dvě stě balonů a durch propocené triko. Z dálky mě pobaveně sleduje šéf padelové Slavie Luboš Ježek a švejkovsky mě povzbuzuje: „Já bych nevydržel ani půlku!“

Zdejší padelový areál vznikl v roce 2022.

Chystané novinky

Když se po tréninku usadíme na prosluněné terase, svět je hned o něco krásnější. Není nic tak příjemného jako právě skončený dril! Okolo jsou patrné stopy velkého budování. Místní technické zázemí už brzy rozšíří další kontejner na catering a areál se rozroste ze čtyř kurtů na pět. Nejnovější přírůstek do místní rodiny bude mít i střechu a padel se tu proto nově bude hrát celoročně – v létě i zimě, na sluníčku i za deště. „Je to dobré i pro naši padelovou školičku, kterou jsme tu založili a přes zimu jsme ji museli posílat trénovat na Neridé do Hostivaře,“ vysvětluje Luboš Ježek.

Je to vůbec velké dilema. Dovnitř, nebo ven? Padel má pro našince kouzlo venkovního sportu a „plážové“ pohody. Jenže co když zaprší? A co mezi listopadem a dubnem, kdy by v Česku psa nevyhnal? Padelové areály to řeší různě. Některé budují rovnou v halách jako Padel Powers na Smíchově, jiné se soustředí na venkovní letní provoz jako Beroun nebo Prosek. Nejpraktičtější je samozřejmě kombinace obojího, což až doteď fungovalo jen v mece českého padelu na pražské Šutce. Od tohoto léta ale stejný „hybrid“ bude nabízet také vršovická Slavia.

Jde nejen o sportování

„Jsme rádi, že padel roste. Chodí k nám fotbalisté, hokejisté a basketbalisté ze Slavie. Pořádáme turnaje pro veřejnost. Čím dál tím víc se tu ale dělají i firemní akce – celý areál se dá pronajmout na několik hodin a díky grilu a cateringu, který teď připravujeme, to tu máme all inclusive,“ popisuje Ježek a dokládá tak další funkci padelu. Tomuhle sportu na pomezí tenisu a squashe se totiž někdy říká nový golf – ne ani tak kvůli sportovním rysům, ale spíš kvůli své společenské funkci. Čím dál tím víc totiž slouží jako zábavná varianta social sportu, kdy se dá utužovat kolektiv, ale třeba taky dělat byznys. Máloco totiž sblíží tak jako dvě hodiny společného zápolení uvnitř padelového ringu.