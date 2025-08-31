Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který kombinuje prvky tenisu a squashe – a to za ceny dostupnější než jinde.
Na padelových kurtech Pliskova Tennis Academy hraje prim fialová.

Příjezd do tenisové akademie Karolíny Plíškové ve středočeských Říčanech působí nenápadně. Člověk už je skoro na poli, když se zničehonic před ním otevře jeden z nejstylovějších areálů v republice. Kurty na padel jsou vyvedeny v sytě fialové barvě, která ladí s barvou slunečníků v přiléhající zahradní restauraci. Nad tím vším trůní nápis „Pliskova Tennis Academy“.

Padel zdražuje

Sympatická je i cena. Navzdory tomu, že se to na parkovišti hemží mercedesy, zdejší kurty se řadí spíš k těm levnějším, 500 až 550 korun na hodinu (podle denní doby) je příjemná změna oproti jiným místům, která vycítila rostoucí padelový trend a ceny momentálně šponují, kam až to jen lze.

Padel je nový populární sport na pomezí tenisu a squashe. Hraje se s míči podobnými tenisovým a krátkými raketami z pružného plastu. Míč v něm lze zahrát rovnou přes síť nebo o vlastní sklo za kurtem, jako je tomu ve squashi.

Padel dobývá Prahu. Je to nový golf. Zamiluje si ho ředitel banky i pošťák

Právě v technice mě jde zdokonalit trenér Ondřej Dohnal, tenisový profík, který má na svědomí například Kateřinu Siniakovou a stará se i o Karolínu Plíškovou. Sympaťák s širokým úsměvem se mě rychle ujímá. Začínáme zlehka, pak Ondřej zostří. Je cítit, že je tenista, balony na síť od něj lítají razantně. „Buď hodně nízko, abys to mohl lehce podseknout. Získáš větší kontrolu,“ volá na mě zpoza sítě. Funguje to. Pár balonů ještě bouchnu napřímo, ale pak se je snažím pomazlit jemným čopem. Voilá, míče začnou odskakovat od skla jeden jako druhý.

Pozor, není to tenis!

To je vůbec hlavní smysl padelu. Dostat balon na stěnu, aby se pro soupeře odrazil příliš nízko od země. Využívají se za tím účelem speciální řezané údery, jako je bandeja (španělsky podnos) či vibora (španělsky zmije). Jedná se o různé varianty smečí – na rozdíl od tenisu je však neudeříte napřímo shora, ale ze strany ve výšce očí. Tím balon získá plošší křivku a od soupeřova skla se odrazí tak nepříjemně, že hráč musí doslova do kolen.

Na padelových kurtech Pliskova Tennis Academy hraje prim fialová.

„Krok proti míči. Ne před sebou, ale bokem a zahraj ho vedle sebe,“ volá Ondřej, zatímco proti mně střílí jeden balon za druhým. Po straně ještě stíhá organizovat mladé tenisty z akademie, kteří si pinkají na vedlejším kurtě.

Se mnou má božskou trpělivost – chválí za každý podařený čop, balony do sítě jakoby nevidí. S takovým trenérem člověk nabyde dojmu, že mu to jde. O důvod víc si to jít v Říčanech vyzkoušet!

Padel jako nový golf. Slavia sází na sport i společenský rozměr. Otestovali jsme to za vás

Když po tréninku sedíme na zahrádce, točený birell chutná na jedničku. Teprve tady člověk docení význam slavného rčení „udělat si žízeň“. Je s námi i místní šéfka Natálie Kallmünzerová, která se mi přiznává, že fialová barva kurtů byl její nápad. Skládám jí za to kompliment. Už jsem hrál na mnoha místech v Česku, Rakousku a na Slovensku, ale tuhle stylovou variantu jsem nikde neviděl. „Taky nebylo vůbec snadné to zařídit!“ oddychne si Natálie a ještě po dvou měsících od otvíračky je vidět, jaký jí tehdy spadl kámen ze srdce.

