V Praze dnes najdete několik padelových kurtů. Některé jsou v hale, jiné venku. Každý areál nabízí něco trochu jiného. Během roku 2025 jsme areály navštívili a kurty vyzkoušeli. Autorem recenzí je komentátor serveru Lidovky.cz a milovník padelu Štěpán Hobza.
Padel Powers Smíchov
Moderní areál na levém břehu Vltavy nabízí několik krytých kurtů, kvalitní zázemí a pravidelné turnaje.
|
Nejmodernější padelové hřiště v metropoli otevřel Jan Koller na Smíchově. Zatím je tu zima
TK Sparta Praha
Sportoviště oblíbené mezi začátečníky i zkušenými hráči. Sparťanské kurty jsou ale trochu schované.
|
Sparta Praha představuje padel: Sport, který baví amatéry i profesionály
Slavia (Eden)
Padelový areál pražské Slavie patří k nejkrásnějším v Praze. Poloha mezi fotbalovým hřištěm a venkovním koupalištěm mu dává atmosféru letní dovolené – člověk si představuje, že vůbec není ve Vršovicích, ale někde daleko za Prahou
|
Padel jako nový golf. Slavia sází na sport i společenský rozměr. Otestovali jsme to za vás
SK Prosek
Padelový areál SK Prosek se rychle rozrůstá. Nabízí čtyři špičkové kurty, vlastní parkoviště a nově i zázemí pro pickleball. Do budoucna plánuje halu, mládežnický oddíl a osm kurtů s vyváženým poměrem venkovního a krytého hraní.
|
Na Proseku vznikne padelová hala i další kurty na pickleball. Parkování zdarma potěší
Šutka (Kobylisy)
Španělé a jejich bratranci z Jižní Ameriky padelové areály s oblibou budují blízko mořských pláží, ve stínu palem. Na pražské Šutce jste sice od moře i palem daleko, ale i přesto má zdejší místo své kouzlo. Starý tenisový areál, který průkopník českého padelu Jakub Lenc přebudoval na mekku tohoto mladého sportu v Česku, se nachází stranou hlavní silnice, v kopci nad Prahou.
|
Hrajeme padel! Českou mekku nového raketového sportu najdete na Šutce
Říčany
Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete kousek za Prahou. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který kombinuje prvky tenisu a squashe – a to za ceny dostupnější než jinde.
|
Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové
Historie padelu
První kurt vznikl v roce 1969 v mexickém Acapulcu, kde podnikatel Enrique Corcuera upravil část zahrady, obehnal ji zdmi a začal hrát s rodinou a přáteli. Sport si brzy našel cestu do Španělska, kam ho přivezl princ Alfonso von Hohenlohe, a odtud se rozšířil do Argentiny a po celé Evropě. Dnes je padel populární ve více než 80 zemích a Mezinárodní federace padelu zastřešuje soutěže od amatérských lig po světové turnaje. O historii sportu a dalších zajímavostech jsme mluvili i v podcastu Linka M. Odkaz najdete níže.
|
Padel dobývá Prahu. Je to nový golf. Zamiluje si ho ředitel banky i pošťák