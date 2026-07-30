Mnoho let míjeli chodci na nábřeží Ludvíka Svobody u dětského hřiště obrovský nakloněný kmen. Letitý strom se nakláněl níž a níž a vysoké postavy se musely při jeho podcházení víc a víc krčit. Neohýbaly se jen malé děti.
Letos se neobvyklý nakloněný strom odporoučel do věčných lovišť. Pražští sadaři a lesníci ho odřízli a cesta pro pěší se prosvětlila a proslunila. Zmizela malá pražská stromová zajímavost. Jak ale ukazují naše fotografie, strom byl zevnitř prohlodaný a možná by se časem na někoho zřítil.
V pražských parcích a lesích ale narazíte na podobné velikány, které však nechali na svém místě a staly se z nich svým způsobem umělecká díla, přírodní plastiky, které dotvářejí atmosféru místa.
Někde slouží jako přírodní lavičky, částečně upravené, například v parku Santoška. Děti se na nich mohou procházet a trénovat balanc.
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Strom jako umělecké dílo. Možná nechtěně, ale i pahýly mohou být krásné
Prohlédněte si galerii dalších padlých stromů, zachycených při procházkách hlavním městem.