Pálení čarodějnic 2026: Kde v Praze zdarma oslavit filipojakubskou noc a kde zabavit děti?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:19
Poslední dubnový den se tradičně ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Tematické akce k pálení čarodějnic se budou konat po celé metropoli. Vybrat si můžete z pestrého programu od dětských soutěží přes komorní opékání buřtů až po jednodenní festivaly s koncerty, na kterých vystoupí například Monkey Business.
Ve starém pivovaru v Rosicích na Brněnsku pálili čarodějnice, které si děti...

Ve starém pivovaru v Rosicích na Brněnsku pálili čarodějnice, které si děti samy vyrobily ve výtvarné dílně (30. dubna 2017). | foto: Marie Stránská, MAFRA

Pálení čarodějnice si můžete užít na zadradě mosteckého Střediska volného času.
Téměř třímetrovou čarodějnice zapálili u jabloneckého pivovaru Volt. (30. dubna...
V pražské Ladronce u pálení čarodějnic asistovali hasiči. (30. dubna 2024)
Křest alba Když múzy mlčí kapely Monkey Business v pražské Občanské plovárně...
9 fotografií

Obsah

Přestože se hlavní čarodějnické reje budou soustředit na čtvrtek 30. dubna 2026 v Praze, některé aktivity proběhnou již během víkendu. Ať už vás láká tajemný průvod čarodějnic, kouzelný program pro nejmenší nebo ohňová show, letošní kalendář je nabitý k prasknutí.

Praha 1: Střelecký ostrov a Kampa

Malostranské čarodějnice

Proč se pálí čarodějnice?

  • Noc z 30. dubna na 1. května, které se také říká Valpuržina nebo filipojakubská noc, má podle pověr největší magickou moc. Lidé věřili, že zapálením ohňů odeženou zlé síly, očistí zemi a získají ochranu.
  • Jedná se také o symbolické zakončení zimy a přivítání jara.

Tradiční Malostranské čarodějnice, které se budou konat ve čtvrtek 30. dubna, patří k nejmalebnějším v Praze. Patří k nim průvod, hudba i program pro děti. Vstup je zdarma.

  • Park Kampa: Od 14:30 startuje dětský program (kolotoč, skákací hrad, rytířská cesta nebo test síly „bouchačka“).
  • Průvod: Sraz čarodějnic je v 18:00 na Malostranském náměstí, odkud se průvod s bubeníky vydá přes Karlův most na Kampu. Tam bude za smrákání zapálena hlavní vatra.
  • K tanci a poslechu zahrají kapely Lovesong Orchestra a Krless.

Čarodějnice na Střeláku

Na Střeleckém ostrově se mohou návštěvníci 30. dubna od 11 do 21 hodin těšit na degustaci vín, občerstvení, živou hudbu.

  • Na programu bude světelná a ohňová show.
  • Vstupné je zdarma.
Pálení čarodějnice si můžete užít na zadradě mosteckého Střediska volného času.

Praha 2: Kouzla v Sadech Svatopluka Čecha

Čarodějnická škola

Sady Svatopluka Čecha nabídnou program pro děti od 3 do 8 let už ve středu 29. dubna 2026 od 13:30 do 17:00 hodin.

  • Na programu je kouzelnické rychlostudio ve světě čar a kouzel.
  • Vstupné je 50 Kč.

Praha 3: Pohádkové čarodějnice v Ulitě

Pohádkové čarodějnice v Ulitě

Dům dětí a mládeže Ulita připravuje na čtvrtek 30. dubna program s pohádkovými čarodějnicemi a čaroději.

  • Akce bude probíhat od 16:00 do 19:00 hodin.
  • Na děti bude čekat Saxána, Mrakomor nebo Nesmrtelná teta Závist, kteří budou provázet soutěžními úkoly.
  • Pro účastníky bude připraveno občerstvení, opékání buřtů či hudba.
  • Vstupné pro děti od 2 let a dospělé je 110 Kč. Pořadatelé doporučují zakoupit vstupenky předem.

Co se smí pálit na čarodějnice?

Do ohniště patří výhradně suché dřevo, dřevěné uhlí nebo čistý dřevní odpad bez jakékoli chemické úpravy či nátěru.

  • Co do vatry nesmí: Je přísně zakázáno pálit plasty, pneumatiky, lakované dřevo, starý nábytek, textil nebo jakýkoli jiný domovní odpad, který při hoření uvolňuje toxické látky.
  • Hrozící sankce: Za porušení zákona o ochraně ovzduší a spalování nevhodných materiálů může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Praha 4: Žluté lázně, Modřany či Šeberák

Čarodějnice na Vltavě

Rodinná akce v areálu Vltavanů 229 se bude konat v neděli 26. dubna od 14:00 do 18:00.

  • Nabídne taneční vystoupení, čarodějnickou diskotéku nebo kouzelnickou show.
  • Pro návštěvníky budou připravené kreativní a pohybové aktivity, děti mohou využít další místní atrakce.
  • Vstup je zdarma.

Čarodějnice na Šeberáku

V restauraci Šeberák bude 30. dubna od 17:00 do 22:00 probíhat čarodějnická oslava.

  • Na programu bude opékání špekáčků, zábava pro děti i dospělé za doprovodu kapely Kurník Petra Nedvěda.
  • Vstupné 100 Kč.
Téměř třímetrovou čarodějnice zapálili u jabloneckého pivovaru Volt. (30. dubna...

Pálení čarodějnic v Modřanské rokli

Ve čtvrtek 30. dubna se bude od 16:00 do 19:00 konat tradiční pálení čarodějnic v Modřanské rokli u Libušského lomu.

  • Na programu budou dětské soutěže, skákací hrad, občerstvení, živá hudba a ukázky hasičské techniky.
  • Hranice bude zapálena v 18:00.
  • Vstupné zdarma.

Čarodějnice ve Žlutých lázních

Čarodějnická akce se ve Žlutých lázních uskuteční 30. dubna od 15:00 do 22:00.

  • Na programu bude taneční show, hudební vystoupení, pouťové atrakce a další doprovodný program včetně opékání špekáčků.
  • V 18:00 bude zapálena vatra.
  • Vstupné pro dospělé 100 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč.

Praha 5: Klamovka a Stanice přírodovědců

Čarodějnice na Stanici přírodovědců

Kouzelné odpoledne mezi zvířaty proběhne 25. dubna od 10:00 do 16:00.

  • Na malé i velké návštěvníky bude čekat čarodějnický program, sportovní disciplíny, ochutnávka lektvaru a další.
  • Vstup je zdarma.

Čarodějnice na Klamovce

Čarodějnický program pro děti a rodiče se bude v Klubu Klamovka a parku Klamovka konat 29. dubna od 16:00 do 18:00.

  • Na akci bude možné navštívit čarodějnický fotokoutek nebo si opéct špekáčky. Ty je potřeba přinést vlastní.
  • Připravena budou také tvořivá stanoviště či kouzelnické představení.
  • Vstup je zdarma.
V pražské Ladronce u pálení čarodějnic asistovali hasiči. (30. dubna 2024)

Praha 6: Ladronka, Břevnov a Dejvice

Čarodějnice na Ladronce

Největší čarodějnická událost proběhne 30. dubna od 12:00 do 21:00 v parku Ladronka.

  • Pro malé i velké návštěvníky je připravená řada aktivit, hudebních a divadelních vystoupení, pálení čarodějnic nebo čarodějnická stezka.
  • Na akci vystoupí SLZA, Tereza Balonová a Matěj Plšek.
  • Vstup je zdarma.

Jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic

Ve čtvrtek 30. dubna se od 14:00 do 22:00 bude u Břevnovského kláštera konat tradiční pálení čarodějnic.

  • Pro malé návštěvníky bude přichystané malování na obličej, skákací hrad a nafukovací skluzavka.
  • Labužníci se mohou těšit na stánky s občerstvením. Namístě bude možné si opéct buřty.
  • Vstup je zdarma.

ČaroDejvice ve Stanici techniků

Čarodějnické odpoledne bude ve Stanici techniků probíhat 30. dubna od 14:00 do 19:00.

  • Pro děti budou připraveny řemeslné dílny a zábavné aktivity.
  • Na ohni bude možné opéct buřty a hady z těsta.
  • Součástí akce bude swap rostlin.
  • Vstup je zdarma.
Praha 8: Ďáblice a loděnice

Pálení čarodějnic v Ďáblicích

Na louce u Květnové bude 30. dubna od 15:00 probíhat pálení čarodějnic.

  • Na programu budou hudební vystoupení, ohňová show, občerstvení i zóna pro děti.
  • Vatra bude zapálená v 18:00.
  • Vstup je zdarma.

Čarodějnice v Loděnici Vltava

Malé i velké návštěvníky přivítá 30. dubna od 15:30 do 18:30 čarodějnický program v Loděnici Vltava.

  • Připraveny budou výtvarné dílny, čarodějnické aktivity, divadelní vystoupení a další program.
  • Součástí bude občerstvení a opékání buřtů.
  • Vstup je zdarma.
Praha 9: Čarodějný Střížkov

Pálení čarodějnic a stavění májky na Střížkově

V parku Václavka na Střížkově se bude 30. dubna od 16:00 konat čarodějnické veselí.

  • Na programu bude živá hudba, atrakce pro děti, soutěže a další.
  • Vstup je zdarma.

Praha 10: Kouzla u Hostivařské přehrady

Čarodějnice na Hostíku

Na Hostivařské pláži se uskuteční čarodějnické veselí 30. dubna od 15:00 do 23:59.

  • Na programu bude táborák, opékání buřtů, soutěže pro děti a ohňová show.
  • Vstupné pro děti 140 Kč, dospělí 180 Kč.
Praha 11: Akce v Chodovské tvrzi

Čarodějnice na Chodovské tvrzi

Tradiční akce v parku u Chodovské tvrze pro rodiny se bude konat 30. dubna od 16:00 do 20:00.

  • Návštěvníci se mohou těšit na čarodějná herní stanoviště, doprovodný program i opékání buřtů.
  • Vstup je zdarma.

Praha 12: Pohádkový Kamýk a slet na Točné

Pohádkový příběh v lesoparku Kamýk

V lesoparku Kamýk bude 25. dubna od 14:00 do 18:00 možné prožít pohádkovou trasu v čarodějnickém lese.

  • V cíli bude možné si opéct buřty.
  • Vstup je zdarma.

Slet a pálení čarodějnic na letišti Točná

Na letišti Točná se bude 30. dubna od 17:00 do 19:00 konat pálení čarodějnic.

  • Pro malé i velké budou připravené čarodějnické soutěže, soutěž o nejlepší kostým, prohlídka hasičské a letecké techniky nebo skákací atrakce pro děti.
  • Vstup je zdarma.

Křest alba Když múzy mlčí kapely Monkey Business v pražské Občanské plovárně (24. září 2024).

Praha 20: Monkey Business na Chvalské tvrzi

Čarodějnice na Chvalské tvrzi

Akce v areálu Chvalské tvrze proběhne 30. dubna od 15:00 do 22:00.

  • Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na zábavné aktivity, soutěže či pouťové atrakce.
  • V rámci odpoledního programu vystoupí místní zájmové kroužky a spolky.
  • V rámci hudebního programu zahrají kapely Výstřední ROCK, Marie Rezlerová s kapelou. The Fab Sounds – Beatles Tribute Band. Hlavní hvězdou večera bude Monkey Business.
  • Vstupné 100 Kč.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

To je ale slepenec. V Ústí půjde do voleb „megakoalice", program napíšou lidi

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...

Pódium uprostřed Lidického náměstí, tedy jen pár kroků od magistrátu, a velké ambice. Předvolební kampaň v Ústí nad Labem oficiálně odstartovala koalice Jedno Ústí, která je historická. Její součástí...

21. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Ústecká zoologická zahrada má novou samici medvěda malajského

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má novou samici medvěda malajského, kterou získala ze zoo v nizozemském Arnhemu. Samice vytvoří chovný pár s mladým samcem,...

21. dubna 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Pálení čarodějnic 2026: Kde v Praze zdarma oslavit filipojakubskou noc a kde zabavit děti?

Ve starém pivovaru v Rosicích na Brněnsku pálili čarodějnice, které si děti...

Poslední dubnový den se tradičně ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Tematické akce k pálení čarodějnic se budou konat po celé metropoli. Vybrat si můžete z pestrého programu od dětských...

21. dubna 2026  19:19

Zvonici v Borku na Berounsku rozezní poprvé nový zvon Jiří

ilustrační snímek

Zvonice v Borku na Berounsku získala nový zvon Jiří. V sobotu při jiřské pouti je plánováno jeho slavnostní požehnání a zavěšení po boku historického zvonu...

21. dubna 2026  17:37,  aktualizováno  17:37

Vsetínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou budovu S

ilustrační snímek

Vsetínská nemocnice dnes otevřela opravenou budovu S, kde našlo zázemí pracoviště údržby, techničtí pracovníci i centrální shromaždiště zdravotnického odpadu....

21. dubna 2026  17:34,  aktualizováno  17:34

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Zlínský kraj letos zvýší podporu paliativní péče,chce rozdělit přes deset mil.Kč

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos zvýší podporu paliativní péče. Krajští radní schválili podporu pro sedm provozovatelů v celkové výši 10,225 milionu korun. Přidělení dotací...

21. dubna 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

Gastrofestival ve Zlíně nabídne jídlo, víno i tradice, pojede historický autobus

ilustrační snímek

Třetí ročník gastrofestivalu Chutě Zlínského kraje nabídne v sobotu 25. dubna v zahradě Čiperovy vily ve Zlíně jídlo, víno i ukázku tradičních řemesel....

21. dubna 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Ve zlínském Kolektiv.Hausu je k vidění výstava Stopy Tomáše Bati

Ve zlínském Kolektiv.Hausu je ode dneška výstava Stopy Tomáše Bati. Komiksové příběhy z dílny výtvarníka Jaromíra 99 přibližují baťovské principy, vystihují...

21. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Lidem s Alzheimerem svitla naděje. Letos by mohli mít léky, které napravují příčinu onemocnění

Neurony v mozku pacienta s Alzheimerovou chorobou

Stávají se z nich „jiní“ lidé. Neudrží v ruce lžíci, mají problém ujít pár metrů. Nepamatují si vlastní jméno, nepoznávají blízké. Choroby zvané neurologické jsou epidemií současné civilizace. Jak...

21. dubna 2026  18:18

Nosorožčí samice z Německa si ve Dvoře Králové zvykla, už chodí do výběhu

Samice východního poddruhu vzácného nosorožce černého ze zoo v německém Magdeburgu si v novém domově v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem dobře zvykla. Na...

21. dubna 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Ve výrobní hale ve Vysokém Mýtě dnes hořelo letadlo

ilustrační snímek

Hasiči dnes brzy ráno zasahovali u požáru letadla ve výrobní hale společnosti JMB Aircraft ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Objekt je u výjezdu z města...

21. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.