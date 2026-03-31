Pan Zajíc ovládne Palackého náměstí. Velikonoční zastávka 2026 bude plná čokoládových překvapení

Filip Jaroševský
  9:00
Tematické tramvajové zastávky jsou již čtvrtým rokem neodmyslitelnou součástí programu akcí, který pro Pražany chystá organizátor dopravy – ROPID. Už zítra od deseti do osmnácti hodin se na Palackého náměstí ve směru na Karlovo náměstí objeví veselý pan Zajíc, který bude rozdávat čokoládová PIDivajíčka výměnou za koledu či velikonoční přání. Návštěvníky čeká také pomlázka, jarní výzdoba a místo pro vzkazy cestujících.
Pan Zajíc se vrátí.. | foto: ROPID

Velikonoční tramvajová zastávka
„Kromě velikonoční atmosféry budou na místě pro zájemce k dispozici také propagační materiály PID a informační brožury, které příchozím přiblíží aktuality a zajímavosti z pražské veřejné dopravy,“ říká mluvčí ROPID Filip Drápal.

Zastávka Palackého náměstí se ve středu 1. 4. promění na Velikonoční

Milujícím a zamilovaným

Velikonoční zastávka však nebude jedinou proměnou v letošní sezoně. Už nyní proto připravujeme další tematickou zastávku, která se objeví na přelomu dubna a května a bude věnovaná všem milujícím i milovaným.

Od deseti hodin až do osmnácté je tramvajová zastávka Hradčanská přejmenována na Velikonoční. U infostánku dostali zájemci tradiční propagační předměty. Hlavní roli měl ovšem pan Zajíc, který rozdával čokoládová vajíčka za koledu nebo přání a nebo za vymalování speciální kraslice. Bílá monitorovací tabule byla hned zrána naplněna koledami, přáním i cizojazyčným. Jedna koleda zněla: Dnes je škaredá středa, nemračte se, běda, běda. Těšte se na velikonoční svátky, s hodováním se držte zpátky. Dopraváci vám budou u tramvaje přát a pan Zajíc bude vajíčko rozdávat.
Na škaredou středu 16. dubna 2025 se frekventovaná tramvajová zastávka Masarykovo nádraží na jeden den přejmenovala na Velikonoční. Jde o další jednodenní akci pražského ROPIDU, která probíhá ve znamení velikonočních svátků. Ve svátečně nazdobené pomlázkové zastávce si kolemjdoucí mohou vyzvednout tematikou placku či informační a propagační materiály. Kdo napíše koledu, dostane od pana zajíce vajíčko. Děti mohou malovat zajíce a starší luštit za odměnu dopravní křížovku PID.
V roce 2025 jste pana Zajíce mohli potkat v zastávce Masarykovo nádraží.

Místo vám drží i kníru holdující sympaťák Jáchym. Lidé rozvíjejí jeho příběh
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil...

31. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Veleslavínova

Veleslavínova

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Žižkov

Žižkov

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Málo platné, jaro se probouzí i na letňanských předzahrádkách.

vydáno 31. března 2026  9:18

Nejen k jaru patří dětská hra: Skákání panáka. A tak v letňanském parčíku Stará Náves je možné spatřit namalovanou hru.

vydáno 31. března 2026  9:18

Černý most v Hodoníně je v rekonstrukci, platí uzavírka

31. března 2026  9:18

Až do 6. dubna 2026 se před poliklinikou Prosek „utábořil“ lunapark.

vydáno 31. března 2026  9:17

Ve středu 1. dubna zahajuje ve 13 hod. provoz třetí trolejbusová linka 52 ve všední dny s částí spojů dojede až na Jinonice, jezdit bude prozatím ve zkušebním provozu každý den. Linka 137 ještě...

vydáno 31. března 2026  9:17

vydáno 31. března 2026  9:16

Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

31. března 2026  9:13

