Vysoká škola uměleckoprůmyslová rozvíjí talent řemeslné dovednosti svých studentů. Ti se nyní představují na výstavě Diplomky a bakalářky. „Také letošní rok nabízí jedinečnou možnost na vlastní oči vidět, jak se čerstvé diplomantky a diplomanti během studia vyprofilovali, jak vnímají témata, která se jich dotýkají, a jak je následně řeší,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková, podle které lze výstavu vnímat jako pomyslnou vstupní bránu do další tvůrčí etapy.

„Ukazuje nejen, jak naše umělecká škola rozvíjí talent, řemeslné dovednosti, schopnost samostatně pracovat a navazovat spolupráce, ale také se orientovat v současném dění, otevírat otázky a nabízet jejich řešení,“ dodává Stehlíková.

Přehlídka je v tomto roce umístěna v obou budovách UMPRUM. Bakalářské práce jsou do zítřka k vidění v historické budově UMPRUM na náměstí Jana Palacha, v Technologickém centru UMPRUM byl zase dán prostor diplomovým pracím. „Návštěva je možná denně od deseti do osmnácti hodin,“ zve Stehlíková.

Had terapeut

Mezi nejpozoruhodnější práce, které jsou na výstavě k vidění, patří kupříkladu diplomka Dity Koubek. Autorka téměř rok spolupracovala s klienty Domova sociálních služeb Mladá prostřednictvím autorských výtvarných workshopů. Zkoumala dopad výtvarné práce s různými materiály a různými metodikami nejen na osoby s handicapem.

Výsledkem je film, kniha, materiálové výstupy jako například obří pletený had, ale také know-how, jak dále uplatňovat tvůrčí práci s materiálem na pomezí aktivizační a vlastní umělecké tvorby.

Práce vychází z principů arteterapie jako prostředku neverbální komunikace a tvůrčího procesu, který napomáhá rozvoji smyslového vnímání, trpělivosti a koncentrace klientů. Klíčovým prvkem je aktivní zapojení klientů do celého procesu tvorby – od zpracování materiálu až po vznik finálních objektů, které následně slouží jako pomůcky pro další smyslové aktivity,“ komentuje dílo mladé autorky Stehlíková.

Trochu jiný deník

Hana Valtová zase pro návštěvníky výstavy nachystala takzvaný The Dress diary. Projekt se zaměřuje na zkoumání textilních deníků a dámského oděvu 19. století a převedení některých jeho prvků do současného oděvu. Spolužačka Alžběta Pomahačová se zase pustila do netradičního propojování textilu a keramiky. „Autorka dlouhodobě testuje možnosti namáčení textilních objektů v keramické hmotě a vytváření nových struktur. Vytváří háčkované keramikou fixované prostorové obrazy, které odkazují k historii textilu a keramiky jako tradičních ženských řemesel kompatibilních s péčí o rodinu,“ komentuje Stehlíková.

Robot i voňavky

Na výstavě nechybí ani práce studentů. Filip Jurný Vojta vytvořil flakony na parfémy. Ty nejenomže navrhl s respektem k tradičním sklářským technikám, ale vytvořil i mix parfému, který voní jako sklárna.

„Student Adam Masár zase vytvořil takzvaného AV robota na údržbu vinohradu. Jeho spolužák Adam Žufníček pro změnu představil ucelenou a originální sochařskou metodologii, která reflektuje současnost skrze zacházení s nalezenými předměty i estetikami různých subkulturních žánrů,“ vyjmenovává Stehlíková.

Silně prožitá diplomka

O pozornost návštěvníků výstavy bude bojovat i Mariia Khositaschvili „Máša ve své diplomové práci vychází z vlastního imigrantského příběhu. V sedmnácti letech byla, po dlouhém výběru cílové lokality v západní Evropě, vyslána svými rodiči z Moskvy do České republiky. Své vlastní zkušenosti z prvních kontaktů, míst pobytu a administrativních strastí propisuje do vlastního návrhu Architektury integrace. Je to silně prožitá diplomka,“ chválí pro Metro Stehlíková.

Rodinný portrét

Studentka Viktorie Macánová vytvořila Rodinný portrét. „Její dílo má být sondou do domácností, snapshotová estetika (snapshot je v informatice označení pro stav systému v určitém časovém okamžiku – pozn. redakce) domácích prostředí je uvedena v dialog vždy s jednou inscenovanou fotografií jednotlivých rodin, které autorka vyfotografovala na základě jejich odpovědi na otázku: ‚Jak byste si přáli být vyfoceni od profesionálního fotografa?‘“ interpretuje Stehlíková.

Splněný sen milovníků aperitivů vytvořila Gréta Kušnírová. Specializuje se totiž na keramické objekty inspirované italským životním stylem, zejména gastronomií. S nadsázkou představuje fontánu na Campari a oltář produkující italskou moka kávu,“ vypichuje Stehlíková.