V Troji vyroste dráha světových parametrů. Moderní areál se otevře i široké veřejnosti

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:51
Český vodní slalom míří do nové éry. V Praze vznikne moderní Park vodních sportů s unikátní slalomovou dráhou, která má ambici zařadit republiku k absolutní světové špičce. Fakulta stavební ČVUT nyní představila fyzikální model budoucího díla, jenž ukazuje podobu areálu, kde se propojí špičkový sport, volnočasová rekreace i respekt k přírodě.
Fotogalerie3

Představení modelu vodní dráhy proběhlo na Fakultě stavební ČVUT. | foto: MATYÁŠ KLÁPA

Model dlouhý 35 metrů dokáže napodobit proudění vody v celé trase plánovaného 500metrového kanálu. „U takto významné a rozsáhlé stavby je hydraulický model standardním doplňkem projekční fáze. Je možné posoudit a optimalizovat hydrauliku stavby a v případě slalomové dráhy již navrhnout morfologii vodního terénu a rozmístění překážek. V Troji navíc řešíme i interakci s prouděním ve Vltavě, například vliv povodňových průtoků na provoz dráhy,“ říká Vojtěch Bareš, vedoucí projektu.

Nejen pro reprezentanty

U zrodu projektu jako zakladatel a garant stojí hlavní město Praha. „Zdaleka nejde jen o sportovní areál pro reprezentanty, ale o místo, které bude přístupné široké veřejnosti. Park vodních sportů Praha se stane pro Pražany prostorem, kde se potkává špičkový sport, volnočasová rekreace i příroda. Trénovat tu budou i složky záchranného systému,“ líčí Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Představení modelu vodní dráhy proběhlo na Fakultě stavební ČVUT.

Dvě etapy

  • Zhruba 706 milionů korun činí odhadované náklady na výstavbu projektu. Ten je rozčleněn do dvou etap.
  • Slalomová dráha je vypočtena na 550 milionů korun. Revitalizace území je odhadnuta na 156 milionů korun. Další upřesnění nákladů bude při dokončení dokumentace k stavebnímu povolení letos v prosinci.

Zařazení Parku vodních sportů Praha mezi Národní sportovní centra je důkazem jeho strategického významu pro český sport. „Je skvělé, že se Troja stane součástí Národních sportovních center. Vládní podpora tomu dává jasný signál – projekt má dlouhodobý význam, a to jak pro naše špičkové sportovce, tak pro budoucí generace, které tu budou moci trénovat i objevovat krásu vodních sportů,“ konstatuje Ivo Jebousek z Národní sportovní agentury.

Význam pro český slalom

Park vodních sportů Praha vyrůstá na místě s bohatou historií – právě zde se už desítky let pořádají mistrovství světa i závody Světového poháru. „Nová dráha v Troji posílí pozici České republiky na mapě světového vodního slalomu. Troja je už dnes synonymem pro špičkové akce a s tímto projektem máme šanci udržet si i do budoucna roli jednoho z nejvýznamnějších center našeho sportu,“ vysvětluje Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů.

„Nová dráha je šancí, aby další generace sportovců dostaly stejné, nebo ještě lepší podmínky. Jsem hrdý, že právě v Praze vzniká projekt, který posune český slalom zase o kus dál.“

Lukáš Rohan
olympijský medailista z Tokia

„Dráha nabídne špičkové podmínky pro trénink i pořádání mezinárodních akcí. „Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít v roce 2026 a dokončena by mohla být v roce 2028. Rozpočet je nastaven tak, aby odpovídal moderním standardům a udržitelnosti,“ dodává Jiří Rohan, iniciátor projektu a zástupce USK Praha.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Jaroměřičtí zastupitelé zrušili sporné usnesení o místním referendu

Podle starosty Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslava Soukupa (SOCDEM) se stala při vyhlašování místního referenda o sportovní hale chyba. Zastupitelé proto dnes své...

10. září 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

Případ hackerského útoku na Univerzitu obrany státní zástupce odložil

Hackerský útok, kterému čelila brněnská Univerzita obrany v září před dvěma lety, zůstane bez potrestání. Státní zástupce se ztotožnil s rozhodnutím...

10. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Karvinou a Hažlach propojila ocelová lávka, dokončena bude v prosinci

Karvinskou městskou část Louky a polskou obec Hažlach propojila nová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci dnes usadili ocelovou konstrukci a poprvé tak spojili...

10. září 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Na Prostějovsku zemřela řidička osobního auta při srážce s nákladním vozem

Na Prostějovsku dnes odpoledne zemřela řidička osobního auta, podle policie se střetla s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala mezi Vícovem a Ohrozimí...

10. září 2025  17:20,  aktualizováno  17:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriál Filter České televize poukazuje na problémy dospívajících

Česká televize natáčí v Brně šestidílný seriál Filter, který se věnuje komplikovanému tématu proměny dětí v mladé dospělé, jejich problémům a orientaci v novém...

10. září 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Berkovcová (ANO): Změnu financování nepedagogů destabilizuje školství

Nové nařízení, které nastavuje rozdělování peněz mezi obcemi a kraji na placení nepedagogických pracovníků, destabilizuje školství, systém financování činí...

10. září 2025  17:08,  aktualizováno  17:08

Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Středočeský kraj nepravomocně prohrál spor s bývalou vedoucí kanceláře někdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Hanou Mastrini. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl žalobu, ve které...

10. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Žádné píšťalky ani nadávky, jaké schytal na stejném místě před týdnem premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Středeční odpolední mítink jedničky hnutí ANO Andreje Babiše na pardubické třídě Míru se...

10. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Olomoucké kulturní centrum nacucky! vstupuje do sezony s novou identitou

S novou identitou a pod novým jménem nacucky! vstupuje do nadcházející sezony olomoucké kulturní centrum na Dolním náměstí, ve kterém působí Divadlo nacucky!,...

10. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Olomoucké kulturní centrum nacucky! vstupuje do sezony s novou identitou

S novou identitou a pod novým jménem nacucky! vstupuje do nadcházející sezony olomoucké kulturní centrum na Dolním náměstí, ve kterém působí Divadlo nacucky!,...

10. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta...

10. září 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Notářka nenašla závěť, Ústavní soud dal muži šanci na odškodnění od státu

Ústavní soud (ÚS) otevřel muži cestu k odškodnění za pochybení notářky v dědickém řízení. Nenašla závěť, ve které mu babička řádně odkázala veškerý svůj...

10. září 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.