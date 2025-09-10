Model dlouhý 35 metrů dokáže napodobit proudění vody v celé trase plánovaného 500metrového kanálu. „U takto významné a rozsáhlé stavby je hydraulický model standardním doplňkem projekční fáze. Je možné posoudit a optimalizovat hydrauliku stavby a v případě slalomové dráhy již navrhnout morfologii vodního terénu a rozmístění překážek. V Troji navíc řešíme i interakci s prouděním ve Vltavě, například vliv povodňových průtoků na provoz dráhy,“ říká Vojtěch Bareš, vedoucí projektu.
Nejen pro reprezentanty
U zrodu projektu jako zakladatel a garant stojí hlavní město Praha. „Zdaleka nejde jen o sportovní areál pro reprezentanty, ale o místo, které bude přístupné široké veřejnosti. Park vodních sportů Praha se stane pro Pražany prostorem, kde se potkává špičkový sport, volnočasová rekreace i příroda. Trénovat tu budou i složky záchranného systému,“ líčí Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy.
Dvě etapy
Zařazení Parku vodních sportů Praha mezi Národní sportovní centra je důkazem jeho strategického významu pro český sport. „Je skvělé, že se Troja stane součástí Národních sportovních center. Vládní podpora tomu dává jasný signál – projekt má dlouhodobý význam, a to jak pro naše špičkové sportovce, tak pro budoucí generace, které tu budou moci trénovat i objevovat krásu vodních sportů,“ konstatuje Ivo Jebousek z Národní sportovní agentury.
Význam pro český slalom
Park vodních sportů Praha vyrůstá na místě s bohatou historií – právě zde se už desítky let pořádají mistrovství světa i závody Světového poháru. „Nová dráha v Troji posílí pozici České republiky na mapě světového vodního slalomu. Troja je už dnes synonymem pro špičkové akce a s tímto projektem máme šanci udržet si i do budoucna roli jednoho z nejvýznamnějších center našeho sportu,“ vysvětluje Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů.
„Nová dráha je šancí, aby další generace sportovců dostaly stejné, nebo ještě lepší podmínky. Jsem hrdý, že právě v Praze vzniká projekt, který posune český slalom zase o kus dál.“
Lukáš Rohan
olympijský medailista z Tokia
„Dráha nabídne špičkové podmínky pro trénink i pořádání mezinárodních akcí. „Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít v roce 2026 a dokončena by mohla být v roce 2028. Rozpočet je nastaven tak, aby odpovídal moderním standardům a udržitelnosti,“ dodává Jiří Rohan, iniciátor projektu a zástupce USK Praha.