Znáte tento pražský kout? Ukrývá tajemno Dana Browna a školu, kde pracoval Einstein

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:58
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Vstup do Ztracenky od Karlova

Vstup do Ztracenky od Karlova | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Tenisové kurty na svahu ve Ztracence
Vstup do Ztracenky od Karlova
Ztracenka. Balzám na duši ve velkoměstě. Ve zdi za plotem jsou patrné tajemné...
Schodiště z Karlova na Albertov
26 fotografií
V Česku jsou tři Ztracenky. Ta nejznámější, správně pojmenovaná Ztracená osada, se nachází u již zatopených Svatojánských proudů na Vltavě a v roce 1919 ji založili trampové. Zbylé dvě Ztracenky najdete v Praze.

Ztracenka, o které bude řeč níže, je menší svahovitý park na Karlově – v místě, kde se střetávají důležité historické děje i objekty pražských i českých dějin.

Duch Alberta Einsteina

Jak název napovídá, park je doslova ztracený mezi Nuselským mostem, rušnou magistrálou, albertovským komplexem škol a ústavů a porodnicí i léčebnou pro alkoholiky U Apolináře. Pokud sem nemíříte záměrně, můžete při procházce ztracenou zahradní oblast zcela minout bez povšimnutí.

Vafky, vavky, wawky. Říká se jim všelijak. Lokální topidla vytvořila fenomén upravených fasád. Nejen na Vinohradech

A jak se sem dostat? Cestu ke Ztracence můžete zvolit z několika stran. Nejpohodlnější je od metra I. P. Pavlova kolem porodnice U Apolináře a než dojdete k Muzeu policie na Karlově, zahněte vpravo mezi obě budovy matematicko-fyzikální fakulty, ano, těmi, kde v roce 1911 pár měsíců vyučoval fyzik Albert Einstein. Jestli i on nacházel uklidnění v zapadlém koutě Karlova, o tom se kroniky nezmiňují.

Schodiště z Karlova na Albertov

Široké schodiště vás přivede k tenisovým kurtům, na jejichž rohu objevíte nápis Ztracenka a úzká cesta vás po pár metrech nasměruje už přímo do parku.

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Po tom samém schodišti, ale zdola, se sem dostanete od areálu lékařských vysokých škol na Albertově, kde se 17. listopadu 1989 konala památná demonstrace studentů a odkud se pak průvod vydal přes Vyšehrad na Národní třídu.

Od Albertova vystoupáte do Ztracenky i postranní Horskou ulicí, ta se ovšem nyní rekonstruuje a mřížová vrátka do parku jsou zamčená.

Ztracenka. Strážní věž v expozici Muzea policie ČR se tyčí nad parkem.

Další vstup je hned u vchodu do komplexu Muzea policie, těsně před ním zahnete vpravo dolů do prostor Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha.

Kam vedou tajemné dveře

Původní zahrada patřící ke klášteru na Karlově sloužila s největší pravděpodobností jako místo pro pěstování ovoce a zeleniny. Obdobnému účelu ale sloužil prudší svah i v minulém století, část využívala pro hodiny „pozemků“ nedaleké základní škole v Legerově ulici.

Ještě v devadesátých letech se v relativně necivilizované Ztracence bobovalo, ti, kteří navštěvovali základnu k Legerově ulici v dávnějších časech, vzpomínají, že se tu odehrávala v případě hezkého počasí některé vyučovací hodiny. Jedna z učitelek dokonce pro děti vymyslela hru Pepa Ztracenka. Inspirovaly ji dveře ve zdi, za kterými se dle vyprávění odehrávaly tajemné děje a strašilo tam.

V parku najdete například strom srbsko-českého přátelství, kousek od něho je i Pomník obětem dvou totalitních režimů.

Okolí plné tajemna i dějin

  • V části přilepené k novoměstským hradbám byla koncem třicátých let 20. století postavena kuželkářská klubovna. Původně měla být během současné revitalizace zrušena, ale zůstane v moderním pojetí zachována.
  • Výhledové místo Bastion, kde je i stejnojmenná restaurace, na horním konci Horské ulice skýtá výhled na Pankrác s Kongresovým centrem i Nuselským mostem.

Výhled na Ztracenku z Bastionu. Dole revitalizace slavné Kuželkárny

  • V restauraci se na zeď podepsal spisovatel Dan Brown, podnik hraje důležitou roli i v jeho posledním románu Tajemství všech tajemství.

Restaurace Bastion. Důležitý bod v posledním románu Dana Browna Tajemství všech tajemství

  • Komplex vysokoškolských objektů na Albertově (medici, přírodovědci, matfyzáci) je oblíbeným exteriérem i interiérem filmařů.
  • V bývalém klášteře na Karlově, jehož západní část přiléhá k parku Ztracenka, je Muzeum policie. Ze Ztracenky je vidět originální strážní věž z pohraničního pásma, která stojí na dvoře muzea.
  • Tajemné dveře ze hry Pepa Ztracenka spatříte při vstupu od parku na Karlově, když projdete vstupem od ulice Boženy Němcové a Ke Karlovu.

Ztracenka. Balzám na duši ve velkoměstě. Ve zdi za plotem jsou patrné tajemné dveře.

Ztracenka číslo 3

Jak už bylo na začátku řečeno, v Česku jsou Ztracenky tři. Vedle té trampské na Vltavě a zahradním ztraceném ráji klidu na Karlově má hlavní město ještě třetí Ztracenku. Říká se tak zastrčené cestě na svahu pod Letenskou plání.

Cesta zvaná Ztracenka na Letné.

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