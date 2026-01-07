Celým večerem provede tanečník a moderátor Jan Onder. O taneční inspiraci se postarají účastníci kurzů Centra Elpida, hlavní prostor ale dostanou samotní návštěvníci. Přijít mohou jednotlivci, páry i skupiny přátel, taneční kroky jsou přizpůsobené všem a organizátoři slibují, že nikdo nezůstane sedět stranou.
O hudební doprovod se postará živá kapela A. S. Band, chybět nebude ani tombola.
Ples se uskuteční ve čtvrtek 19. února 2026 od 18 v Paspově sále na Smíchově, jen několik minut chůze od stanice metra Anděl.
Dorazíte?