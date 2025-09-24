„Hodně lidí bylo v šoku, že je parkoviště zdarma. Stojí na něm běžně auta ve dvou třech řadách, blokují se mezi sebou, parkovací místa se pomalu dědí z generace na generaci. Některá auta zarůstají mechem, jedno má převozní značky, které platí maximálně tři měsíce,“ píše na facebookové stránce Libeň, Karlín, Praha 8 – Libeňáci a Karlíňáci sobě Jiří Sekera. Ten tvrdí, že den před sousedskou akcí se na parkovišti mihla odtahová služba a odvezla si několik kusů vyložených vraků.
V průběhu akce se na Karlínském náměstí stala podle Sekery bizarní situace. „Přišla za námi rodina, která se vrátila z dovolené, potřebuje se vrátit zpátky do Ostravy a my jim překážíme. Situaci jsme vyřešili, ale opravdu má parkoviště v centru Karlína sloužit lidem z Ostravy, kteří si tu auto zaparkují po dobu svojí dovolené?“ doplňuje Sekera. K jeho příspěvku se vyrojila velká debata. „Tak na tomhle parkovišti se mi za celý život podařilo zaparkovat jen jednou,“ potvrzuje Sabina Krohová, jedna z diskutujících.
Sekera ve svém příspěvku také píše o místních autoservisech. „Po skončení našeho záboru jeden a ten samý člověk postupně navezl asi deset aut různého věku a technického stavu,“ tvrdí Sekera, který obyvatele vyzývá, aby se dnes na zasedání zastupitelstva v interpelacích ptali své radnice, co s tím dál.
Karlínské náměstí není jediné místo, kde se vraky vyskytují, proslulé je také bývalé nádraží na Palmovce nebo plocha u křižovatky mezi ulicemi Vosmíkových a Zenklova.