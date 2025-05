Návrh možného řešení Spolek Elektromobilní Platforma podporuje rozvoj e-mobility, dobíjecí infrastruktury a souvisejících oblastí vědy, výzkumu a vzdělávání v Česku. Radním hlavního města proto předkládají návrh, jak by to šlo s auty udělat.

Prodloužit do 31. prosince 2025 bezplatné parkování všech vozidel „EL“, jde tedy o BEV – čistě bateriové vozidlo, PHEV – vozidlo kombinující bateriový a spalovací pohon, FCEV – vodíkové vozidlo.

Zavést povinnost, aby se vozidla s SPZ „EL“ do 31. 12. 2025 registrovala do systému Prahy, případně aby byl, po dohodě magistrátu s ministerstvem dopravy, umožněn přímý, automatizovaný přístup systémů Prahy do Centrálního registru vozidel, ten zajistí informace o druhu pohonu.

Od 1. ledna 2026 rozlišovat čistě bateriové a vodíkové elektromobily (tedy BEV a FCEV).