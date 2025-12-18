Parkování zdarma pro značky EL v lednu končí. Elektromobily čeká sleva, hybridy plná sazba

Od Nového roku už řidiči elektroaut a hybridů zdarma v Praze nezaparkují. Město ruší výjimku pro vozy s písmeny „EL“ v registrační značce. Bezemisní vozy mohou počítat alespoň s částečnými výhodami. Majitelé musí do konce roku požádat o parkovací oprávnění, vyřídit ho jde osobně i online.
Fotogalerie2

Od ledna se zpřísní pravidla pro parkování elektromobilů i hybridů | foto: ČTK

Magistrát hlavního města od 1. ledna 2026 ukončí výjimku z pravidel pro parkování ve zpoplatněných zónách. Podle rozhodnutí z letošního června budou muset všechna auta s registračními značkami začínajícími písmeny „EL“ začít platit za parkování stejně jako ostatní vozidla.

Tato auta do konce roku mohou parkovat takřka v libovolné zóně v celé Praze zdarma. Opatření mělo podpořit přechod Pražanů k ekologičtějším formám pohonu, s odvoláním na jejich rostoucí počet však nyní přistoupilo k jeho zrušení.

Hybridy bez výhod, elektro se slevou

Zrušení výjimky s sebou nese povinnost pro řidiče dotčených vozů požádat o parkovací oprávnění. Přes zrušení většiny výhod však město stále počítá s podporou ekologičtějších pohonů.

Rozdělení pohonu

Město používá dva termíny:

  • Nízkoemisní: hybridní pohon
  • Bezemisní: pohon na elektřinu či vodík

Majitelé takzvaných bezemisních vozidel, tedy těch poháněných pouze elektřinou či vodíkem, budou mít nárok na padesátiprocentní slevu z cen parkovacích oprávnění pro vozy se spalovacími motory.

Naopak majitelé hybridů přijdou o výhody úplně a jejich majitelé budou muset zaplatit plné částky.

Parkování i jeho cena podle bydliště

Podmínky pro získání a používání parkovacího oprávnění budou pro elektroauta i hybridy stejné, jako jsou nyní pro vozy se spalovacími motory. Jejich vydání je vázané na trvalé bydliště v Praze a platí jen v jasně vymezené oblasti v jeho okolí.

Tři barvy pražských zón

Pražské zóny placeného stání se dělí na tři kategorie, jež se liší účelem i dostupností:

  • Modrá zóna – rezidenční: pro dlouhodobé stání místních obyvatel či podnikatelů
  • Fialová zóna – smíšená: umožňuje jak dlouhodobé parkování rezidentů, tak krátkodobé stání návštěvníkům
  • Oranžová zóna – návštěvnická: určena pouze pro krátkodobé parkování

Značka u fialové parkovací zóny na Praze 6.

Podmínky jako například maximální dobu stání i časové rozmezí fungování zón vždy upřesňují dodatkové tabulky umístěné na jejich začátcích.

Ceny za parkování v jednotlivých oblastech jsou stanoveny jednotně v celé Praze. Platí pro parkování v modrých a fialových zónách. Poplatky za parkování pro podnikatele či majitele nemovitostí jsou výrazně vyšší, stejně jako poplatek za každé další auto.

Cena parkovacího oprávnění pro jeden vůz v Praze v Kč
DruhRočníPololetníČtvrtletní
Obyvatel1200 Kč600 Kč300 Kč
Podnikatel7000 Kč3500 Kč1750 Kč

Obyvatelé nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají nárok na slevu. První auto je bude stát jen 360 Kč ročně, za každé další už je však výrazně vyšší.

Některé městské části navíc nabízejí umožňují vydání levnějšího oprávnění pro menší oblasti. Tímto způsobem motivují k omezení krátkých jízd.

  • Poplatek ve zmenšených zónách je poloviční.
  • Umožňují ho části Praha 5, 8, 9, 10 a 18.

Pro zcela bezemisní auta vznikne ještě jedna možnost oprávnění, která má umožnit majitelům zachovat si část výhod. Jejich majitelé si budou moci pořídit povolení pro neomezené parkování v celé Praze, které vyjde na 24 tisíc korun za rok.

Jak získat parkovací oprávnění

Žádost musí podat všichni majitelé nízkoemisních i bezemisních vozů do konce roku. Na vydání oprávnění mají nárok pouze osoby s trvalým bydlištěm či podnikáním v Praze.

Způsob podání žádosti je stejný jak pro obyvatele, tak podnikatele či vlastníky nemovitostí:

  • Osobně na výdejně parkovacích oprávnění podle trvalého bydliště (poplatek 100 Kč, vyřízení i na počkání)
  • Online, po přihlášení přes klientskou zónu (zdarma, úřady žádosti zpracovávají jen v úředních hodinách, a může se tedy protáhnout)

Povinné registrace bezemisních vozidel

Vozidla s pohonem na elektřinu či vodík mohou získat padesátiprocentní slevu až po registraci do oficiální evidence. Zda je tak vůz skutečně veden, lze ověřit na parkovacím portálu, kde jde rovnou požádat o registraci. Magistrát nicméně upozorňuje, že všechny vozy koupené před letošním 19. listopadem už by v systému měly být.

Registrace je nezbytná nejen pro získání slevy na dlouhodobé parkovací oprávnění, ale také u krátkodobého stání. Částka se totiž sama odečte při online platbě, přímo v parkovacích automatech na ulicích získat nepůjde.

Konec odkladů a velké změny do budoucna

Praha rozhodnutí několikrát odložila – původně mělo platit už od ledna 2024, termín se však posunul. Zprvu o rok a později až na konec června 2025. Jen pár dní před vypršením padlo rozhodnutí o finálním odložení na leden 2026.

V budoucnu by měl velkou proměnou projít systém v celém městě. Magistrát už několik let pracuje na úpravě, která by měla přinést například menší parkovací oblasti spojené s výhodnější cenou, speciální povolení pro zásobování nebo návštěvnická parkovací oprávnění.

