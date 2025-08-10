Hned po příchodu mě vítá usměvavá obsluha. Žádné postávání s prázdným pohledem, ale akce hned od začátku. Sympatický číšník přináší jídelní lístek a nabízí mi, ať si nechám poradit. Samozřejmě se tomu nebráním. „Na kulajdu sem chodí lidi i z druhého konce Prahy,“ říká. Přiznávám, že jsem tomu trochu nevěřila. Jenže po první lžíci bylo jasno. Tohle není jen polévka, je to rovnou celá kapitola v dějinách gastronomie. Ani babiččina kulajda, jinak nepřekonatelná, nemá proti téhle šanci. Odteď už kulajdu jedině tady. Fakt, nedělám si srandu.
Kachna, či žahour?
Hlavní specialitou podniku jsou knedlíky. Ale ne takové, co se vaří někde v zákulisí. Tady mají přímo knedlíkárnu, kde si restaurace dělá vše od základu. Jak sami tvrdí, knedlíky jsou pro ně „královská disciplína“. Ochutnávka, kterou mi číšník donesl, to jen potvrdila. Nadýchané, chuťově vyvážené knedlíky, prostě radost.
Pokud se sem vydáte poprvé, místní šéfkuchař Jan Pípal doporučuje plněné škvarkové knedlíky s trhanou kachnou nebo třeba borůvkové knedlíky se žahourem. „Při tvorbě menu nedáme dopustit na velký výběr knedlíkových specialit, využití sezonních surovin a vždy musíme mít jedno jídlo smažené,“ vysvětluje pro Metro Pípal.
Ráj i pro ty nejmenší
Zajímavým detailem, který potěší rodiny, je dětský koutek. Ne takový ten zaprášený roh s pár hračkami, ale prostorné místo s profesionálním dozorem, otevřené každý den. Rodiče navíc mohou děti sledovat přes aplikaci v telefonu. Restaurace tak nabízí vzácný luxus, tedy klidný oběd, zatímco děti si hrají a oni nemusí každé dvě minuty vstávat od stolu. K pití kromě piva restaurace nabízí i pivní limonády, tedy osvěžující volbu pro ty, kdo chtějí zůstat střízliví, ale ne na suchu.
Ceny jsou na Prahu přívětivé, porce poctivé a z podniku odcházíte spíš s plánem, co ochutnáte příště, než s pocitem, že jste utratili víc, než jste chtěli.