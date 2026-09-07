Budovaná linka D pražského metra ještě nejezdí, ale už se mluví o dalším rozšíření. Pátá trasa E, dříve nazývaná O, dostala dnes na jednání městských radních pomyslnou zelenou. Radní odsouhlasili zpracování studie proveditelnosti okružní linky, která by měla propojovat důležitá místa v Praze.
- Nová linka E by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany k plánovanému severnímu terminálu vysokorychlostní železnice.
- Přípravu studie proveditelnosti bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje (IPR).
- Pražští radní schválili také zpracování analýzy možností rozvoje stávajících stanic metra.
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Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Z okruhu O je linka E
Původní linka s pracovním názvem O měla propojovat konečné stanice stávajících tras tak, aby se i v odlehlejších částech Prahy zlepšila dopravní dostupnost. Návrh nové linky E, který vedení města představilo minulý týden, je ale trochu jiný. Méně ambiciózní. Což vyvolalo kritiku veřejnosti. Lidé poukazují na opomenutou severní část hlavního města, nevyřešenou dopravu na letiště nebo zahušťování zastávek tam, kde je síť MHD v současnosti dostačující.
Podle pražských radních má být smyslem nové linky především dostat lidi z aut do MHD, dopravně ulevit centru Prahy, doplnit chybějící či nedostačující přímá a rychlá spojení mezi okrajovějšími částmi města a obsloužit oblasti, kde se v budoucnu očekává větší rezidenční zástavba. „Výstupem studie bude doporučení pro vedení hlavního města Prahy k rozhodnutí o dalším rozvoji kapacitní kolejové dopravy, opřené o ekonomické hodnocení, územně-technické, dopravní a provozní prověření a přínosy pro rozvoj města,“ stojí v dokumentu schváleném radními.
- Linka E by měla být dlouhá zhruba 22 kilometrů.
- Pražskou síť metra by rozšířila o 29 procent.
- Odhad nákladů je 220 miliard korun v dnešních cenách za předpokladu, že by celá trasa byla vedena v tunelech.
Studie proveditelnosti má za cíl prověřit také možnost využít v částech linky i jiné typy dopravy včetně povrchového metra či rychlotramvají. Studie dále prověří umístění stanic, jejich navázání na stávající a budoucí výstavbu, přestupní vazby či ekonomickou náročnost.
Další vývoj pražského metra
Kromě nové linky E schválilo město také další analýzu, která řeší budoucí rozvoj stávajících stanic metra a jejich nejbližšího okolí.
- Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) by měl na základě tohoto dokumentu převést pozemky u Palmovky a Letňan na hlavní město.
- Zároveň by měl dopravní podnik vypracovat detailnější plán pro úpravy dalších třinácti stanic: Nádraží Veleslavín, Skalka, Depo Hostivař, Luka, Lužiny, Nové Butovice, Jinonice, Anděl, Florenc, Vysočanská, Prosek, Roztyly a Rajská zahrada.
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DPP zároveň naváže na již probíhající přípravu transformace stanic Invalidovna, Českomoravská, Kolbenova, Kačerov a severního vestibulu Nádraží Holešovice, na které se podílí soukromí partneři. „V rámci stanice Zličín a v rámci stanic Chodov a Háje je třeba pokračovat v dalším technickém prověřování, bez kterého není možné dojít k rozhodnutí o navazujícím postupu,“ uvádí se v dokumentu.
Pražské metro v číslech
Podzemka hlavního města má v současnosti tři linky, 61 stanic a více než 65 kilometrů tratí.