Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  15:59
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Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. | foto:  Petr Topič, MAFRA

První část okružní linky metra O. (8. srpna 2026)
Metro E
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro centrum i lepší dostupnost pro odlehlejší části Prahy.

Budovaná linka D pražského metra ještě nejezdí, ale už se mluví o dalším rozšíření. Pátá trasa E, dříve nazývaná O, dostala dnes na jednání městských radních pomyslnou zelenou. Radní odsouhlasili zpracování studie proveditelnosti okružní linky, která by měla propojovat důležitá místa v Praze.

  • Nová linka E by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany k plánovanému severnímu terminálu vysokorychlostní železnice.
  • Přípravu studie proveditelnosti bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje (IPR).
  • Pražští radní schválili také zpracování analýzy možností rozvoje stávajících stanic metra.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Z okruhu O je linka E

Původní linka s pracovním názvem O měla propojovat konečné stanice stávajících tras tak, aby se i v odlehlejších částech Prahy zlepšila dopravní dostupnost. Návrh nové linky E, který vedení města představilo minulý týden, je ale trochu jiný. Méně ambiciózní. Což vyvolalo kritiku veřejnosti. Lidé poukazují na opomenutou severní část hlavního města, nevyřešenou dopravu na letiště nebo zahušťování zastávek tam, kde je síť MHD v současnosti dostačující.

První část okružní linky metra O. (8. srpna 2026)

Metro E

Podle pražských radních má být smyslem nové linky především dostat lidi z aut do MHD, dopravně ulevit centru Prahy, doplnit chybějící či nedostačující přímá a rychlá spojení mezi okrajovějšími částmi města a obsloužit oblasti, kde se v budoucnu očekává větší rezidenční zástavba. „Výstupem studie bude doporučení pro vedení hlavního města Prahy k rozhodnutí o dalším rozvoji kapacitní kolejové dopravy, opřené o ekonomické hodnocení, územně-technické, dopravní a provozní prověření a přínosy pro rozvoj města,“ stojí v dokumentu schváleném radními.

  • Linka E by měla být dlouhá zhruba 22 kilometrů.
  • Pražskou síť metra by rozšířila o 29 procent.
  • Odhad nákladů je 220 miliard korun v dnešních cenách za předpokladu, že by celá trasa byla vedena v tunelech.

Studie proveditelnosti má za cíl prověřit také možnost využít v částech linky i jiné typy dopravy včetně povrchového metra či rychlotramvají. Studie dále prověří umístění stanic, jejich navázání na stávající a budoucí výstavbu, přestupní vazby či ekonomickou náročnost.

ilustrační snímek

Další vývoj pražského metra

Kromě nové linky E schválilo město také další analýzu, která řeší budoucí rozvoj stávajících stanic metra a jejich nejbližšího okolí.

  • Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) by měl na základě tohoto dokumentu převést pozemky u Palmovky a Letňan na hlavní město.
  • Zároveň by měl dopravní podnik vypracovat detailnější plán pro úpravy dalších třinácti stanic: Nádraží Veleslavín, Skalka, Depo Hostivař, Luka, Lužiny, Nové Butovice, Jinonice, Anděl, Florenc, Vysočanská, Prosek, Roztyly a Rajská zahrada.

Praha schválila nové názvy stanic metra D. Tři změny nakonec odmítla

DPP zároveň naváže na již probíhající přípravu transformace stanic Invalidovna, Českomoravská, Kolbenova, Kačerov a severního vestibulu Nádraží Holešovice, na které se podílí soukromí partneři. „V rámci stanice Zličín a v rámci stanic Chodov a Háje je třeba pokračovat v dalším technickém prověřování, bez kterého není možné dojít k rozhodnutí o navazujícím postupu,“ uvádí se v dokumentu.

Pražské metro v číslech

Stanice metra Nemocnice Motol

Podzemka hlavního města má v současnosti tři linky, 61 stanic a více než 65 kilometrů tratí.

  • Posledním rozšířením bylo otevření nového úseku na lince A v dubnu 2015, který prodloužil trasu z Dejvické do Nemocnice Motol.
  • Výstavba linky D, která propojí náměstí Míru a Písnici, začala v roce 2022.
  • První část mezi Pankrácí a Novými Dvory by měla být zprovozněna ve druhé polovině roku 2032, jezdit na ní budou automatické vlaky.
  • Celá linka D by měla být hotová v roce 2036, město následně zvažuje její prodloužení na náměstí Republiky.
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