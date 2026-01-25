Patnáct minut a portrét byl na světě. Nemluvný kreslíř do mobilu nečučel

Baví se pozorovat cestující v MHD. Většinou jsou už zdigitalizovaní a jejich zraky i prsty pně zaměstnávají mobilní telefony. Rodiče, místo toho, aby s caparty rozmlouvali, jim půjčí své telefony – a je klid. Přesto jsou tací, kteří se ještě dokážou zabavit postaru.
Je zajímavé vidět, jak vás vidí jiní... | foto: MAFRA

Jeden čas jsem potkával dívku, co usedla na sedačku v metru a z kabely vytáhla pletení. Občas jsem seděl proti ní a pozoroval její hbité prsty. Než dojel vlak do její cílové stanice, jeden nebi dva řádky zvládla. Svetr nepletla, bývalo to vždy něco malého. Nikdy jsem neměl odvahu ji oslovit. Škoda, třeba by mi taky něco uštrikovala, když už jsem se to jako kluk od babičky nenaučil, a že jsem měl snahu…

Minulý týden jsem nastoupil na Florenci do metra. Bylo plno, vmáčknul jsem se do rohu u dveří a vytáhl časopis. Jako čtenář papírových nosičů s různou periodicitou jsem už taky exot, pokud nepočítám čtenáře deníku Metro. Docela se v poslední době objevují čtenáři knih, z osobního pozorování bych řekl, že jich je víc než čtenářů novin.

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Jak tak stojí a čtu, sjede můj zrak na mladíka, co sedí přes uličku a má na kolenou blok a v ruce tenkou fixu, či co to bylo. Napoprvé jsem mu pozornost nevěnoval. Napodruhé jsem zaostřil na papír, kde jsem vytušil rodící se hlavu. V klobouku. A tvář s brýlemi na čtení. Zvedl jsem údivem obočí. Vždyť on kreslí mne! Lehce črtal rysy tváře i postavy, v intervalech zvedl oči ke mně a zase pokračoval v tvorbě.

V metru se dá dělat leccos.

Napadlo mě, jestli skončí u hlavy a horní poloviny těla. Ale naše cesta s každou novou stanicí na trase nekončila. Po nějakých patnácti minutách se metro blížilo k mé konečné zastávce, a jak jsem vytušil, i k jeho. Byl jsem domalován, stačilo mu nějakých patnáct minut.

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Poslední čáry a už se chystal blok zavřít. Postřehl jsem, že takových kreseb lidí už má víc. Než sešit zaklapl, poprosil jsem ho, zda si mohu výtvor vyfotit. S kamennou tváří naznačil, že ano, natočil kresbu ke mně. Vyfotil jsem dílo a poděkoval. Odpověděl lehkým kývnutím hlavy.

Přemýšlel jsem, zda se stanu součástí diplomové práce na akademii výtvarných umění. Nebo budu ilustrací knihy o cestujících ve veřejné dopravě. Nebo jen skončím jako další soubor jeho soukromého koníčka. Nechtělo se mi toho kreslíře otravovat v jeho uzavřeném mlčenlivém světě. Asi toho budu později litovat, jako jsem litoval neoslovení pletařky.

Výlety do přírody? Nevěřte tomu. Nedělní výpravy za pražské hradby mířily za levným pivem

Patnáct minut a portrét byl na světě. Nemluvný kreslíř do mobilu nečučel

