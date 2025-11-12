Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:47
Také si při cestování MHD do práce či třeba za kulturou s oblibou vybíráte zhruba totéž místo k sezení? Pokud ano, nejste zdaleka sami. Podle odborníků má každý typ cestujícího „své“ místo. Které sedadlo je však to nejoblíbenější? Existuje vůbec? Hlasujte v anketě na konci tohoto textu.
Oblíbená kožená jednosedačka v autobusu hned za harmonikou

Oblíbená kožená jednosedačka v autobusu hned za harmonikou | foto: Metro.cz

Babosed 2? Místa s výhledem jsou v příměstských busech nej.
Místo na začátku zadní části tramvaje je také oblíbené.
Sezení posunuté o 90 stupňů hodně cestujících kvituje. Nejde ho ale zavést u...
otočná sedačka
11 fotografií

Podle vedoucího odboru komunikace pražského dopravního podniku (DPP) Daniela Šabíka se dají cestující a jejich preference v prostředcích hromadné rozdělit například podle věku. Mladší lidé a studenti často míří do zadní části vozu, kde je větší anonymita a klid, naopak senioři a lidé cestující na kratší vzdálenosti volí sedadla u dveří nebo blízko řidiče. Ať už kvůli pocitu bezpečí, či snadnějšímu výstupu.

„Ve světě existují modely obsazování sedaček v dopravních prostředcích cestujícími a většinou je mají k dispozici výrobci vozidel. Na základě těchto dat se pak upravuje vnitřní uspořádání a konfigurace sedaček,“ říká pro deník Metro Šabík a dodává: „Bez ohledu na typ dopravního prostředku nicméně platí některá obecná pravidla. Několik z nich potvrdily i výsledky ankety k sedačkám ve vlacích metra, kterou mezi cestujícími provedl DPP na konci roku 2021.“

Otočená sedačka v metru

Podobné poznatky z praxe má i mluvčí pražského organizátora dopravy (ROPID) Filip Drápal.

„Jak už na stránkách deníku Metro dříve zaznělo, starší lidé rádi obsazují sedadlo vpředu, aby měli výhled na cestu. Také si sedají spíš do uličky a blízko ke dveřím, aby měli co nejsnadnější výstup. Naopak mládež si radši sedá úplně dozadu, a to hlavně u autobusů, které nemají vzadu dveře. Jednak že tam na ně není tolik vidět, mohou být hlučnější, aniž by je řidič musel napomínat, a také že tam tolik nehrozí, že by museli pouštět sednout starší lidi,“ vysvětluje pro Metro Drápal.

Favorit s názvem jednosedačka

Jestli si cestující sedne, nebo ne, řeší většina cestujících podle Šabíka zejména s ohledem na délku své cesty. Případně na základě toho, které sedačky jsou volné.

„Pouze menší část cestujících si vždy chce sednout, kdykoli je volná sedačka, a to bez ohledu na délku cesty a typ sedačky. Lidé, kteří jedou pouze jednu dvě zastávky, mají tendenci zůstávat stát u dveří, aby mohli hned na následující zastávce vystoupit. Pokud si cestující sedají, jako první jsou vždy obsazeny jednosedačky,“ popisuje Šabík.

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý výhled a nemusíte se na nikoho moc koukat. Navíc vedle vás nikdo nesedí, máte soukromí. Tak znějí nejčastější argumenty, proč mají lidé sedadlo nejblíže řidiči rádi. A to i přesto, že zde občas narážejí na neschválené pasivně agresivní nápisy či piktogramy.

Oblíbenost jednosedaček potvrdila i výše zmiňovaná anketa DPP. Jde o poslední takzvaná ostrá data, o která se dá podle Šabíka při hledání nejoblíbenějšího sedadla opřít.

„Jednosedačky preferuje šedesát dva procent respondentů. Když jsou obsazeny, plní se vnější sedadla u dvojsedaček. V metru se pak jako poslední plní šestisedačky. U nich opět platí určitá posloupnost – jako první jsou obsazovány krajní sedačky u skleněné zástěny, teprve poté následuje některá ze dvou prostředních sedaček. Důvodem je udržování určité vzdálenosti mezi cestujícími, pokud je to možné,“ vyjmenovává Šabík, podle kterého dávají přednost sedačkám v blízkosti dveří nejen starší lidé, ale i maminky s dětmi.

„Jsou přístupné ze základní podlahy bez mezistupně,“ uvádí s ohledem na uspořádání některých tramvají, například tříčlánkové Tatry KT8D5, Šabík.

Protisměr? Ne, děkuji

Poznatky mluvčího organizátora dopravy hovoří také o tom, že lidé obecně neradi sedí proti směru jízdy. Pokud tedy necestují ve dvou nebo ve větší skupině.

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

„Když je vozidlo volné, rozmisťují se rovnoměrně po celé délce vozidla. Lidé jsou obecně neradi, když si někdo cizí sedne vedle, proto taky často obsazují sousední sedadlo pomocí tašky či batohu a uvolňují ho, až když je jinde plno,“ komentuje Drápal.

Roli hraje i počasí

Vzorců chování je nejen podle Drápala spousta a něco jiného platí ve vozidlech MHD a něco jiného na dlouhých příměstských nebo dálkových linkách.

„Záleží na tom, jak jsou rozmístěny dveře nebo kolik místa na nohy je u jednotlivých sedaček. Liší se to samozřejmě i v různých ročních obdobích – třeba u autobusů s vysokou podlahou v zadní části si lidé v zimě sedají radši spíš dozadu, protože nahoře bývá obecně tepleji než dole, naopak v horku si sedají lidé tam, kde to nejvíc chladí. Tedy pokud je vozidlo klimatizované. Nebo fouká, pokud klimatizované není,“ shrnuje poznatky Drápal.

Taky záleží na tom, z jaké strany svítí sluníčko. „Zase třeba starší lidé, kteří nemají rádi průvan nebo špatně snášejí klimatizaci, si sedají spíš tam, kde na ně nefouká,“ doplňuje pro Metro Drápal.

Babosedy a falešné babosedy

Samostatnou kapitolou jsou v případě městských a příměstských autobusů takzvané babosedy. Tedy přední jednosedadla, která jsou zcela vpředu, nejblíže řidiči. Podle pozorování zaměstnanců pražských dopravců toto místo nikdy nezůstává dlouho prázdné. A někdy se o ně vedou mezi cestujícími doslova bitvy. „Toto místo je oblíbené zejména mezi seniory, ale i všemi ostatními, kteří se rádi dívají na cestu,“ komentuje Drápal.

Babosed 2? Místa s výhledem jsou v příměstských busech nej.

Mezi cestujícími se pomalu vžívá také označení falešný babosed či pozorovatelna z wishe. Oč jde? Pokud je totiž sezení vpředu u řidiče obsazené, další možností je posadit se bezprostředně za první zadní dveře. I zde se totiž nachází jakási pozorovatelna. Toto místo navíc splňuje preferované parametry, které zmiňují odborníci v tomto článku. Je tu klid, výhled a snadno se odtud vystupuje.

Kde nejraději sedí lidé z redakce deníku Metro?

O tom, které místo v MHD je naše vůbec nejoblíbenější, jsme si v redakci udělali vlastní mikro anketu. V případě autobusů a tramvají, zejména těch kloubových a vícečlánkových, vedou mezi kolegy jednosedačky umístěné bezprostředně za harmonikou či v přední části druhého článku. Pokud je sedačka otočená o devadesát stupňů, o to lépe. Podobné preference mají lidé z redakce i v případě metra. Mnoho z nás ocenilo, když se před lety na takzvaných trojkách otočila sedačka nejblíže u dveří o devadesát stupňů do uličky. Odpadlo tak riziko, že se s někým „potřískáte“ koleny.

Jaké jednosedadlo v MHD je vaše nejoblíbenější?

celkem hlasů: 49

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Vlak srazil a zabil mezi Kroměříží a Hulínem člověka. Trať stála tři hodiny

Aktualizujeme
Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

12. listopadu 2025  19:32,  aktualizováno  21:33

RECENZE: Podfukáři 3. Načas zmizeli, ale vrací se, aby kouzly opět bojovali proti zlu

Šarmantní Rosamund Pike šéfuje mafiánské organizaci.

Čtyři jezdci se znovu hlásí o slovo. Z davu si vyberou „náhodného“ návštěvníka a vtělí se do něj. Přítomný kryptomagnát rázem přišel o podvodem nabité jmění. Ale kdo ho vlastně o ně připravil? Nový...

12. listopadu 2025  21:04

Nehoda kamionu a dodávky uzavřela večer dálnici D3 u Ševětína

Nehoda kamionu a dodĂˇvky uzavĹ™ela veÄŤer dĂˇlnici D3 u Ĺ evÄ›tĂ­na

Dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy uzavřela dnes večer u Ševětína na Českobudějovicku vážná nehoda kamionu a dodávky. Hasiči z jednoho vozidla vyprostili...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:38

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  20:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí...

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž....

12. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno 

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

V sobotu 22. listopadu začnou v centru Ostravy vánoční trhy, které potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartuje...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Pardubická galerie představuje díla studentů malířského ateliéru z Plzně

PardubickĂˇ galerie pĹ™edstavuje dĂ­la studentĹŻ malĂ­Ĺ™skĂ©ho ateliĂ©ru z PlznÄ›

Pardubická Gočárova galerie dnes v Domě U Jonáše zahájila výstavu prací studentů malířského ateliéru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské...

12. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  17:44

Můj syn Jan Květoň krásně fotí. Jen není tak průrazný, aby své fotografie někam posílal. Posílám vám tady tuto z vyhlídky v Bohnicích. Má zajímavé barvy.

vydáno 12. listopadu 2025  19:04

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  19:02

Paříž, pátek 13. 11. 2015. Datum, které vyděsilo Evropu. Francie oplakávala mrtvé teroru

Svíčky a nápisy před francouzskou ambasádou v Praze lidé 14. listopadu 2015...

Francie si připomíná výročí jedné z nejtemnějších nocí své moderní historie. Tekla při ní krev, umřelo přes sto lidí.

12. listopadu 2025

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

Namrzlé trolejové vedení způsobilo kolaps tramvajové dopravy v Praze.

V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...

12. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:24

Znáte virál 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025,  aktualizováno  12. 11. 18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.