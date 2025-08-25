Změny tras se týkají tramvajových linek č. 8, 18 a 91 ve směru Hradčanská – Prašný most – Vozovna Střešovice – Malovanka. To samé platí také pro linky č. 20 a 26 ve směru Hradčanská – Prašný most – Brusnice – Pohořelec.
Zavedené tramvajové linky
Denní provoz – Linka č. 30: Nádraží Podbaba – Zelená – Lotyšská – Dejvická – Thákurova – Hadovka – Na Pískách – Bořislavka – Sídliště Červený Vrch – Červený Vrch – Nádraží Veleslavín – Nad Džbánem – Vozovna Vokovice – Divoká Šárka – Vlastina – Sídliště Na Dědině – Ciolkovského – Dědina
Noční provoz – Linka č. 90: Nádraží Podbaba – Zelená – Lotyšská – Dejvická – Thákurova – Hadovka – Na Pískách – Bořislavka – Sídliště Červený Vrch – Červený Vrch – Nádraží Veleslavín – Nad Džbánem – Vozovna Vokovice – Divoká Šárka
Změny v zastávkách autobusů
Náhradní autobusová doprava
V úseku Hradčanská – Dejvická je zavedena náhradní autobusová doprava. Denní provoz pokryje linka X20, noční provoz linka X91.
Zastávky směr Dejvická
Hradčanská (nástupní) – v ulici Milady Horákové, v zastávce linky č. 909 směr Suchdol
Prašný most – v ulici Milady Horákové, u chodníku poblíž tramvajové zastávky směr z centra
Zastávky směr Hradčanská
Dejvická – v ulici Evropské, poblíž tramvajové zastávky směr do centra
Vítězné náměstí – v tramvajové zastávce směr do centra
Hradčanská (výstupní) – v ulici Milady Horákové, v zastávce linky č. 909 směr Sídliště Rohožník