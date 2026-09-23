Pavel Dobeš se do politiky vrací s ambicí posunout se z Prahy 3 na magistrát. Bývalý ministr dopravy, který na Žižkově působí jako místostarosta, kandiduje v letošních komunálních volbách za STAN z pátého místa. Pokud uspěje, chce usilovat o post pražského radního pro rozpočet a investice.
Nákladové nádraží Žižkov je jeden z největších rozvojových projektů v Praze. Co Pražané získají?
Víc než 15 let tohle obrovské území chátralo, zarůstalo a stávalo se neprůchodným. Poté, co ztratilo svou původní funkci, neplnilo v širším centru města žádnou novou roli. Že se nám podařilo tento gordický uzel definitivně rozetnout, je skvělá zpráva nejen pro Prahu 3, ale pro celou Prahu. Vedle tisíců nových bytů získá město novou čtvrť, ve které nebude chybět veřejná vybavenost v podobě pěti mateřských a dvou základních škol, střední škola, poliklinika a další sociální a zdravotní služby. A také veřejně přístupné parky, nová tramvajová trať, cyklostezky.
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A co naopak ztratí?
Opravdu nevidím nic, co by Pražané rozvojem Nákladového nádraží Žižkov měli ztratit. Pokud tedy někomu nebude chybět neprostupný kus země, kde se koncentrují lidé bez domova a narkomani a kam nejdete jako dospělý, natož abyste tam pustili své děti.
Kdy bude nová čtvrť zhruba hotová?
Čtvrť se bude rozvíjet postupně, není to tak, že by se sem do roka nastěhovalo dvacet tisíc lidí. Odhaduji, že výstavba a rozvoj budou trvat zhruba deset let.
V Praze 3 jste místostarostou od roku 2021. Co považujete za svůj největší úspěch a co se vám naopak nepodařilo prosadit?
Vedle už zmíněného odblokování chátrajícího území Nákladového nádraží Žižkov je to určitě finanční nezávislost městské části. Od roku 2018 jako radní a následně od roku 2021 do roku 2022 jako místostarosta jsem měl ve své gesci právě rozpočet. Ten jsme zdědili ve velmi špatném stavu. Rozpočet byl dlouhodobě saturován především prodejem majetku a o větších investicích nemohla být řeč. Výrazně jsem tehdy snížil provozní výdaje, začali jsme mnohem víc řešit možnosti dotací a pracovat na příjmové stránce rozpočtu. Díky tomu jsme rozpočet uzdravili a vytvořili si dostatečné rezervy pro budoucí investice, které v posledních letech děláme a výrazně tím měníme například veřejný prostor třetí městské části.
Co byste zmínil z věcí, které se nepodařilo zrealizovat?
Určitě bych jmenoval projekt přestavby bývalých městských lázní na Dům tance. V tuto chvíli jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace a budeme hledat financování. Podobné je to také s rekonstrukcí náměstí Jiřího z Lobkovic, kde máme projekt, ale čekáme na potřebná povolení.
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Do magistrátu kandidujete z pátého místa. Jaké téma z Prahy 3 byste chtěl přenést na úroveň města?
Bylo by to určitě řízení rozpočtu a financování velkých infrastrukturních projektů. Praha v tuto chvíli bohužel neumí sladit přípravu a realizaci těchto investic, což způsobuje kumulování velkého množství peněz na účtech. Existují sice plány, ale jejich příprava, povolování, vysoutěžení a následná výstavba se zpožďují. Aby se tak nedělo, je zapotřebí každodenní práce, kontroly a vize. To bych rád do vedení města přinesl.
Byl jste ministrem dopravy. Kdybyste dnes mohl prosadit jednu zásadní změnu v pražské dopravě, co by to bylo?
Bylo by to určitě napojení Prahy na vysokorychlostní železniční tratě a zkapacitnění příměstské železniční dopravy. Tedy takzvaný S-Bahn. Každý den přijede do Prahy asi 350 tisíc aut, což významně zatěžuje automobilovou dopravu ve městě, způsobuje kolony a vytváří tlak na parkování. Potřebujeme proto rychlou, dostupnou a kvalitní železniční síť, jež bude spojovat Prahu se Středočeským krajem a lidé jí budou dávat přednost před cestou autem.
Praha staví metro, tramvajové tratě, P+R i cyklostezky. Kde podle vás město v dopravě dělá největší chybu?
Největší chybu vidím u pomalé přípravy a stavby nové linky metra D, která už měla být mnohem dál. Vždyť poslední stanici metra jsme v Praze otevřeli v roce 2015, od té doby nic. Déčko je potřeba dostavět a zároveň co nejrychleji posunout přípravu metra E. Respektive prověřit nejdřív proveditelnost této linky, na čemž už se začíná pracovat. Dál Praze chybí kolejové spojení na letiště a napojení na vysokorychlostní trať. Tady se ale Praha neobejde bez součinnosti se státem. Musíme hledat cesty a řešení, ne si házet klacky pod nohy.
Věnujete se také sportu. Co podle vás Praha dluží dětem a mladým lidem, kteří nemají peníze na pravidelný sport?
Moderní a kvalitní sportovní infrastrukturu. To je podle mě obrovský dluh Prahy nejen vůči dětem a mladým lidem. A v následujících letech a desetiletích ho budeme muset postupně napravit. Dnešní neutěšený stav sportovišť v hlavním městě vychází i z dědictví 90. let, kdy mnoho z nich přešlo do vlastnictví tělovýchovných jednot a v současnosti jsou bohužel na pokraji životnosti. Někdy i za ní. Jsem přesvědčený, že Praha bude muset v tomto ohledu jednat, tato sportoviště vykupovat a rekonstruovat. Případně hledat ve městě místa, kde se dá stavět nová sportovní infrastruktura. Její rozvoj a zkvalitnění pak bude mít vliv i na dostupnost pro širší veřejnost.
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Kandidujete na magistrát i na Prahu 3. Nebudete v případě úspěchu rozkročený mezi dvěma funkcemi?
Řeknu to zcela otevřeně a na rovinu. Chci se stát radním hlavního města pro rozpočet a investice. A pokud by se mi to podařilo, věnoval bych se naplno právě této práci. Nebudu kumulovat funkce. Zároveň ale vždy budu hájit zájmy Prahy 3, i když nebudu aktivní v jejím vedení. Ostatně například při rozvoji Nákladového nádraží Žižkov bude v příštích letech potřeba řešit mnoho věcí, které záleží primárně na hlavním městě, typicky proměna historické nádražní budovy v nové kulturně-společenské srdce Prahy 3. Praha nutně potřebuje rozvoj investic a efektivní a flexibilní řízení financí. Své schopnosti v tomto směru jsem prokázal právě ve vedení Prahy 3. A rád bych to samé dokázal i v Radě hlavního města.
V Praze 3 kandidujete v koalici TOP 09, STAN a Žižkov nejen sobě. V čem byste byl ochoten jít proti vlastní straně?
Nemyslím si, že je něco takového vůbec na stole. Naše spojenectví s TOP 09 na Praze 3 funguje i díky tomu, že na zásadní věci máme stejné nebo velmi podobné názory. Já osobně dlouhodobě prosazuji rozpočtovou odpovědnost na všech úrovních. Chci, aby naše země byla pevnou součástí Evropské unie a NATO. Chci, abychom jako stát byli otevření a solidární s lidmi, kteří se bez vlastního přičinění ocitli v tíživé životní situaci. A to platí i pro lidi, kteří utíkají před válkou. To jsou pro mě ideály a postoje, které bych nebyl ochoten opustit. Proto jsem ale také součástí hnutí Starostové. A opravdu nepředpokládám, že bych v čemkoli z toho musel někdy jít proti vlastní straně.
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Jako ministr jste zažil kolaps registru vozidel. Co byste s odstupem udělal jinak?
Byla to tehdy moje osobní politická odpovědnost jako ministra. A považoval jsem za správné ji vyvodit a rezignovat. To by mělo podle mého hlubokého přesvědčení patřit k politické kultuře, jakkoli dnes vidíme, že se to poněkud vytrácí. A ano, s odstupem mnoha let jsem si vyhodnotil, co jsem udělal špatně. Možná i vlivem nedostatečné zkušenosti jsem tehdy příliš důvěřoval lidem, kteří mě přesvědčovali, že systém bude fungovat. A že je správné využít dostupné IT kapacity, které mělo tehdy ministerstvo nasmlouvané, protože to bude rychlejší a levnější. Jak se ukázalo, nebyla to pravda a já jsem měl hned na začátku v uvozovkách bouchnout do stolu a i za cenu potenciálního zdražení a pozdějšího termínu spuštění hledat i jiné varianty. Považuji za správné, že jsem po kolapsu registru rezignoval. A i když to byla těžká zkušenost, zpětně viděno mě hodně posunula a připravila na další politickou kariéru.
Jste v politice už řadu let. Co by vás po volbách přesvědčilo pokračovat?
Mám stanoveny poměrně vysoké cíle, které už jsem v tomto rozhovoru předestřel. Nemusí se naplnit, ale určitě bych rád pokračoval i v práci pro Prahu 3, to je moje srdeční záležitost. Politika mě navíc baví už od studií na střední škole, od té doby se o ni zajímám, ať už jde o politiku na lokální, republikové, nebo mezinárodní úrovni.
Co by byl pro vás naopak důvod skončit?
Pokud bych měl stanovit nějakou červenou linii, za kterou bych o konci v politice uvažoval, tak kromě neúspěchu ve volbách to je určitě její pojetí. Dokud zde bude existovat i poptávka po obsahové politice, která bude nabízet opravdu realistická řešení a bude v ní prostor pro debatu založenou na faktech, pak chci být součástí. Občas mě samozřejmě děsí takzvaná tiktokizace politiky a vzestup bezbřehého populismu. Ale ve světě, kde se vrcholní politici převlékají za hranolky nebo v horším případě vyvolávají nenávist vůči menšinám, médiím či oponentům, chci dál bojovat za obsahovou a možná nudnější, ale rozhodně slušnější a smysluplnější politiku.