Na první pohled relativně nenápadnou budovu v centru metropole, kde se před několika desítkami let činily pražské spojovatelky, brzy nahradí 82 bytů. V Petrské ulici má do dvou let vyrůst nový developerský projekt za více než miliardu korun, který opět promění část historického centra Prahy.
Součástí návrhu je nicméně i zachování vybraných umělecky hodnotných prvků původní budovy a vznik zeleného vnitrobloku pro rezidenty.
Penta má povolení, stavba začne v létě
Společnost Penta Real Estate získala pravomocné stavební povolení pro rezidenční projekt v Petrské ulici v Praze 1. Předcházela tomu dohoda s vlastníky okolních pozemků a budov o majetkovém vypořádání i jednání s místními obyvateli o podmínkách demolice původní budovy – bývalé telefonní ústředny. Na jejím místě, nedaleko Petrského náměstí, má vzniknout bytový dům se dvěma nebytovými prostory určenými pro obchůdky, s podzemním parkováním pro 96 aut a vnitroblokem se zelení. Investice přesáhne 1,1 miliardy korun, stavba má začít letos v létě, dokončení se plánuje na rok 2028.
Kompromisy v centru města „Development v historickém centru města je vždy o kompromisech a otevřeném dialogu se zástupci města, památkáři a místní komunitou. Nám se podařilo vypořádat složité majetkové vztahy a v roce 2028 zde postavíme prémiové bydlení v centru Prahy. Historické centrum dlouhodobě ztrácí stálé obyvatele, náš projekt má alespoň částečně vrátit trvalé bydlení do této části města,“ řekl šéf výstavby Penty Rudolf Vacek.
Architektonický návrh připravilo studio Pantograph ve spolupráci s památkáři i radnicí Prahy 1. Podle autorů má novostavba respektovat historický charakter lokality. Fasáda bude rozdělena do tří částí, aby navazovala na okolní zástavbu, výška domu má odpovídat sousedním objektům. Zachovány mají být také vybrané umělecky hodnotné prvky původní budovy. Součástí projektu jsou také obchodní jednotky v přízemí, které mají nahradit dlouhodobě neaktivní parter bývalé stavby.
Dohoda s obyvateli je nutná
Na jednáních se podílelo i Sdružení občanů Prahy 1, které zastupovalo místní obyvatele a vlastníky bytů.
„Development 21. století musí být založený na otevřeném transparentním dialogu s místní komunitou a okolními partnery. I díky tomu se nám podařilo dosáhnout přijatelného kompromisu, který zohlednil potřeby investora a především zajistí maximální bezpečnost a ochranu zdraví místních obyvatel,“ dodal Vacek.
„Zlá“ Penta
Penta čelí dlouhodobě kritice, která se netýká ani tak jednotlivých projektů, ale její celkové pověsti. Ta je ovlivněná mimo jiné staršími kauzami, například aférou Gorila, a obecně vnímaným agresivním investičním stylem. V oblasti developmentu pak zaznívají výhrady k výstavbě ve velmi citlivých lokalitách, silné vyjednávací pozici vůči městům nebo zaměření na prémiové bydlení, které dle kritiků nepomáhá řešit dostupnost bytů. Tyto námitky se objevují i u konkrétních projektů v Praze.