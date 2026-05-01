Pražské metro představuje rychlou a spolehlivou přepravu naším hlavním městem. Každodenní cestující už svou tradiční trasu považují za rutinní součást dne. Kdyby se ale na tento technologický skvost podívali očima turisty, najednou by spatřili to pravé dobrodružství plné adrenalinu a zajímavostí.
Kam vede nejdelší eskalátor v metru?
Nejdelší eskalátory vedou do stanice Náměstí Míru, která se ukrývá 53 metrů pod zemí. Navrhovali ji architekti z Vojenského projektového ústavu a otevřela se veřejnosti už v roce 1978. Kdysi byla konečnou stanicí, než se metro protáhlo až do Depa Hostivař.
Druhé místo za eskalátory na Náměstí Míru drží eskalátory na stanici Hradčanská, které se pyšní délkou 76,2 metru a jízda na nich trvá dvě minuty a tři sekundy.
Bezbariérové výstupy
Ještě větší jízdu zažijí lidé v Hong Kongu
Absolutním světovým rekordmanem v délce pohyblivých schodů je centrální eskalátor v Hong Kongu. Tento kolos měří neuvěřitelných 800 metrů. To je teprve jízda.
Pražské eskalátory mají bohatou tradici
Je zajímavé, že se v Praze objevily eskalátory dříve než samotné metro. Už v letech 1926 až 1935 jezdily dřevěné schody na trase bývalé lanové dráhy na Letnou. Moderní eskalátory si Pražané mohli poprvé vyzkoušet v roce 1939 v obchodním domě Bílá labuť. Po dlouhou dobu pak byly jediné ve městě.
Dnes se Dopravní podnik hl. m. Prahy řídí vodítkem, že eskalátor zřizuje jako alternativu k pevnému schodišti tam, kde pro stoupání je rozdíl výšek více než 5 metrů a pro klesání alespoň 7 metrů.
Jízda na eskalátorech je věda
Pro bezpečnou přepravu na pojízdných schodech je zapotřebí dodržovat nastavená pravidla uvedená ve Smluvních přepravních podmínkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, respektive Pražské integrované dopravy. Důležité je zejména:
- Držet se madla.
- Stát ve směru jízdy.
- Stojí se vpravo, chodí se vlevo.
- Na schody, pohyblivá madla a balustrády je zakázáno cokoliv pokládat.
- Nezdržovat se v blízkosti nástupních nebo výstupních ploch.
- Děti držet za ruku.