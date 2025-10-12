Peroutkova ulice nabízela jedinečný zážitek. Korzo pro děti, cyklisty, běžce, ale i naštvané lidi

  11:59
Na kole v protisměru. S kočárkem uprostřed vozovky. Psi pobíhající od chodníku k chodníku. Žádné troubení, žádné kvílení brzd. Opravy a modernizace Peroutkovy ulice končí a přijde o dočasné kouzlo.
foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Pokud někde dokončují novou dálnici nebo silniční tunel a stavitelé na závěr nabízejí cosi jako den otevřených dveří. Kdy lidé mohou vlastní nohou projít místa, která budou už napříště vymezena pouze pro silniční dopravu.

Nedávno tak mohli pěšáci vyrazit například na dokončený úsek dálnice. Zájem byl nebývalý. Podobně jako před lety na části D0, obchvatu kolem Prahy mezi Jesenicí a Cholupicemi. I tehdy měli lidé výjimečnou příležitost prožít jeden víkend tam, kudy od té doby projíždějí tisíce aut denně. Zažít prostor v klidu, z pohledu člověka nejedoucího automobilem, za to stojí.

Neplánované korzo

Třeba jen kvůli nezvyklému pocitu bezpečí, kdy nemusíte uhýbat před automobily. Téměř dva roky nabízela tuto možnost Peroutkova ulice na smíchovském kopci. Nebyl to žádný med pro ty, kteří sem denně mířili do svých domovů. Jak autobusy MHD, tak svými vozy. Peroutkova se renovovala po etapách, náhradní trasy okolními ulicemi udělala z jinak klidných ulic a uliček frekventované trasy.

Na druhou stranu, v posledních měsících, těch několik set metrů ulice, kdy tu už dokončovali poslední asfalty a dlaždiči vytvářeli typickou strukturu pražských chodníků, byla horní část Peroutkovy klidným a tichým místem, jakýmsi neplánovaným korzem. Hlavně ke konci dvouleté renovace, také k večeru a o víkendech, kdy utichl stavební ruch. Nebo se odehrával v tišším rytmu.

O hlasy Pražanů usilovali pivaři, erotici i důchodci. Vydejte se do pravěku voleb v metropoli

Kdo tuto poměrně frekventovanou spojnici mezi Smíchovem a Jinonicemi zná, kdo tady bydlí, proto toho byla mnohaměsíční oprava a přestavba i možností k porovnání. Žádné rozhlížení vlevo a vpravo, obava z automobilového nebezpečí. Na dlouhé týdny, když se přes udusanou zeminu přelil asfaltový koberec, to tady bylo pozoruhodné místo pro rodinné i individuální procházení.

Byla tu ojedinělá atmosféra, kterou na jiných frekventovaných ulicích v Praze zažijete snad jen při velkých městských bězích. Když třeba půl dne nejezdí auta Strakonickou ulicí, centrem města, pobřežními komunikacemi, než tudy proběhnout tisíce běžců.

Než se na Malvazinky zase vyšplhají trolejbusy

Užíval jsem si Peroutkovu toto léto a začátek podzimu, než ji zase otevřeli (s omezeními k tomu dojde, nebo došlo, záleží, kdy budete tyto řádky číst, 13. října). Dalo se ti korzovat, běhat, malé děti tady zkoušely svou první rovnováhu na bicyklech. Přiznávám, narazil jsem tady jednou na pána, který v chodu dštil síru, protože tu téměř nebyla ani noha a ani ruka silničářů, která by svědčila o čilém stavebním ruchu. Řekl bych ale, že to byl typ člověka, který bude nadávat na vše a na všechny. Ačkoli uznávám, že lidé z domů kolem stavby si jistě také užili své.

Důležitá ulice v Praze 5 bude otevřena o dva měsíce dříve. Auta se sem vrátí už v pondělí

Tak si alespoň vychutnejte, jak to v Peroutkově vypadalo v posledních dnech a týdnech, než se sem zase vrátila auta a autobusy. A než se sem oěpt vydají i trolejbusy, pro které tu postavili vedení. Aby se sem vrátily ony autobusy s tykadly, které sem ještě v 70. letech cestující běžně dopravovaly…

