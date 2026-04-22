Do redakce dorazila zhruba stovka fotografií. Most jste zachytili při ranním rozbřesku i v podvečerním světle, v detailu i z dálky. Dorazily i fotky historických autobusů a tramvají nebo běžců ve startovní pozici. Nechyběl ani pohled z okénka letadla.
Naše největší sympatie si nakonec získal malý fanoušek tramvají. Autorce vítězné fotografie Janě Spálenkové proto posíláme odměnu. Zmiňovaný snímek je i v dnešním tištěném vydání Metra. Další povedené fotky Dvoreckého mostu najdete v galerii. Pokud tam chybí ta vaše, nezlobte se na nás. Fotek bylo spoustu, do finále ale postoupila jen hrstka.
- Nový most překlenul Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování bylo zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se nepočítá.
- S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změnila trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
- Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
- Zpřístupnění Dvoreckého mostu vedení Prahy představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.