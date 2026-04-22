Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Marek Hýř
  5:30
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme proto výzvu: pošlete nám nejoriginálnější snímek nové dominanty nad Vltavou.
Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro | foto: Jana Spálenková

15 fotografií

Do redakce dorazila zhruba stovka fotografií. Most jste zachytili při ranním rozbřesku i v podvečerním světle, v detailu i z dálky. Dorazily i fotky historických autobusů a tramvají nebo běžců ve startovní pozici. Nechyběl ani pohled z okénka letadla.

Naše největší sympatie si nakonec získal malý fanoušek tramvají. Autorce vítězné fotografie Janě Spálenkové proto posíláme odměnu. Zmiňovaný snímek je i v dnešním tištěném vydání Metra. Další povedené fotky Dvoreckého mostu najdete v galerii. Pokud tam chybí ta vaše, nezlobte se na nás. Fotek bylo spoustu, do finále ale postoupila jen hrstka.

Dvorecký most

  • Nový most překlenul Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování bylo zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změnila trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
  • Zpřístupnění Dvoreckého mostu vedení Prahy představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

United Islands 2026: Štvanice ožije hudebními talenty, doplní je debata Václava Moravce

Festival United Islands 2026 se bude konat na přelomu dubna a května na ostrově...

Festivalovou sezonu koncertů pod širým nebem v hlavním městě odstartuje multižánrová akce United Islands. Na ostrově Štvanice a dalších místech v metropoli vystoupí hudební objevy tuzemské i...

22. dubna 2026  8:43

Stovky bytů i domů. Havlíčkův Brod otevírá cestu investorům a nové výstavbě

Bagr je nezbytným pomocníkem při přípravě staveniště. V areálu bývalého statku...

Lidé, kteří by rádi získali v Havlíčkově Brodě nové bydlení, se mohou pomalu těšit na pořádnou porci nových možností. Pokud všechny plány developerů vyjdou, přibudou ve městě v relativně krátké době...

22. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Klasika žije. Dvořák oslovuje i mladou generaci.

22. dubna 2026  8:30

Společnost Hisense zahájila odpočítávání do mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ a představila domácí zábavu a inteligentní bydlení nové generace

22. dubna 2026  8:24

Do Letňan míří hobit i upíři. Praha už v květnu přivítá britský fantasy festival

Pražská premiéra nabídne nabitý seznam hostů.

Praha se v květnu promění v centrum světové fantasy a popkultury. Festival For The Love of Fantasy poprvé dorazí do Letňan a nabídne setkání s hvězdami filmů i seriálů, autogramiády, cosplay i bohatý...

22. dubna 2026  7:30

Kvietah zazpívá v Jablonci

ilustrační snímek

Přijďte si do Jablonce nad Nisou poslechnout jedinečný koncert mladé zpěvačky Kvietah (Magdalena Fendrychová), která si rychle získává pozornost svou autentickou tvorbou.

22. dubna 2026  7:26

Setkání se studenty i návštěva výsadkářů. Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj

Prezident Petr Pavel při návštěvě České Třebové (17.září 2025)

Prezident Petr Pavel ve středu zavítá na dvoudenní oficiální návštěvu Pardubického kraje. V doprovodu své manželky Evy Pavlové navštíví Gymnázium a grafickou školu v Přelouči, zúčastní se debaty se...

22. dubna 2026  7:02

Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Moták pochop

Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...

22. dubna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Živě „Nelegální tabák: kde selhává systém?"

22. dubna 2026

„Příšerný zvuk." Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

22. dubna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Méně prachu i sucha. Prostějov buduje soustavu parků, výkup pozemků však pokulhává

Takto by měl vypadat prstenec zeleně na jihu Prostějova. Město si od něj...

Méně prachy, více zeleně. Prostějov buduje soustavu parků, které vytvoří bariéru mezi jeho jižní částí a okolními poli. Tvořit je mají hlavně duby doplněné keři. Jednotlivé parky mají být protiváhou...

22. dubna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

