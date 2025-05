Pes s vámi můžete v Praze cestovat MHD dokonce zdarma. S oddechnutím si nad bezplatnou přepravou ale povinnosti majitele psa nekončí.

Jak může cestovat pes v MHD

Existují dvě možnosti, jak s sebou vzít psa do tramvaje, metra či jiného prostředku hromadné dopravy v hlavním městě: Pes může cestovat na vodítku, nebo ve schráně. Pojďme se na ně podívat blíže.

Pes ve schráně

Psa můžete mít s sebou v přepravním boxu. Podle přepravních podmínek musí mít tato schrána nepropustné dno a její vnější rozměry nesmí překročit ​​ 50 × 60 × 80 cm. Podmínky neurčují, jak má schránka na psa vypadat, a v úvahu tak přicházejí i různé látkové tašky či kabelky na malé psíky. Nutné je pouze nepropustné dno, aby nedošlo ke znečištění vozu.

Pes v MHD Základní pravidla, když pes není v přepravce: jen s náhubkem

na vodítku na krátko

nesmí na sedadlo

Pes na vodítku

Druhou a mnohem využívanější možností je přeprava psa na vodítku.

Svého čtyřnohého mazlíčka musíte před nástupem vybavit ještě náhubkem a držet ho nakrátko.

Neuspějete přitom s výmluvou, že pes je hodný nebo že jde o malé plemeno. V přepravních podmínkách žádné výjimky nejsou.

Málo známá pravidla pro cestování se psem

Za psa nese odpovědnost ten, kdo si ho vzal s sebou. A můžete hádat, na kom je případné uklízení po psovi. „Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti a plně odpovídá za každou škodu, která z titulu této přepravy vznikla. Je povinen neprodleně odstranit každé znečištění,“ uvedla na dotaz týkající se psů referentka Dopravního podniku hl. m. Prahy Marcela Kubíčková.

Kolik psů smí jet v jednom voze?

Zatímco o vodítku a náhubcích v MHD ví snad každý majitel psa, méně známé je pravidlo o počtu psů. V tramvaji, autobusu, trolejbusu nebo na přívozu platí, že v jednom voze smí být jen jeden pes. Výjimkou je, když jde o více psů stejného majitele. Anebo u psů „pracovních“ - tím se myslí ti asistenční nebo slepečtí.

Neriskujte pokutu Ve většině případů s vámi může pes v pražské MHD cestovat bezplatně. Jsou ale situace (viz poslední část článku), kdy musíte svému zvířeti koupit jízdenku ve výši 20 Kč. Co vám hrozí, když to neuděláte a chytí vás revizor?

Za chybějící lístek pro psa (nebo jiné zvíře ve velké schráně) vám může dát pokutu 400 Kč. Stejně jako u jiných přirážek k jízdnému, i u této částky platí, že se sníží, když ji zaplatíte brzy. Ideálně na místě, případně v doplatkové pokladně nebo on-line do 15 dnů. V tom případě vás vyjde na 200 korun.

Pokud byste ale jízdenku neměli vy sami, počítejte s pokutou (za sebe) 1500 korun, která se může při včasném zaplacení snížit na 1000.

A jak je to se psy v metru? Tam jsou pravidla trochu volnější. V metru může být jeden pes na jedné plošině, tedy zjednodušeně řečeno poblíž každých dveří. Tedy až čtyři v jednom voze. Neplatí to v případě, že je plošina už zaplněná lidmi, že je na ní kočárek nebo invalidní vozík. V tom případě pejskař musí vyhledat jinou, volnou plošinu.

Jak nastupovat a kde stát se psem?

U autobusů a tramvají, případně trolejbusů, musí člověk nastupující se psem dát znamení řidiči. Podobně jako maminka s kočárkem, i pejskař by měl zvednout paži a upozornit tak na sebe.

A kterými dveřmi nastupovat? Ideálně těmi, které jsou označené piktogramem psa. Zůstat byste měli na plošině, která je u nich nejblíž. V praxi se ale může stát, že na ní už je kočárek nebo invalidní vozík. Co potom dělat? Dopravce pamatuje i na takovou situaci a radí přejít na jiné místo, kde pes nebude překážet.

Pokud by vám pro cestování se psem v Praze nestačily koleje, silnice ani podzemí, můžete se vydat i na vodu. Konkrétně na některý z přívozů, které obsluhují 6 tras přes Vltavu. Psi na přívoz můžou, samozřejmě také s náhubkem a na vodítku. Na lodi pro ně žádné speciální místo určené není, jděte s nimi prostě tam, kam se vejdou a nebudou překážet.

Co může zakázat řidič?

V povrchové dopravě rozhoduje o přepravě psa řidič. I když máte psa na krátkém vodítku a s náhubkem, může vaše cestování se psem omezit. Třeba v případě, že přistoupí nevidomý se slepeckým psem, vás řidič může vykázat na jiné místo. Anebo vás do tramvaje vůbec nepustí, protože už v ní pes je.

Co by měl zvládnout pes, než se s ním pustíte do džungle MHD

Na rozdíl od Maxipsa Fíka, který se mezi lidmi snadno domluvil a při řízení auta vykazoval i určitý stupeň orientace v dopravě, pro většinu psů je pohyb uprostřed davu lidí nepříjemnou nebo aspoň náročnou záležitostí. Pokud s cestováním v MHD s vaším čtyřnohým přítelem teprve začínáte, mohlo by se vám hodit těchto pár rad:

Předem zvykejte psa nejen na vodítko, ale i na náhubek. Začněte mu ho dávat na krátké chvíle doma, později i venku. Teprve když si na něj zvykne tak, že ho téměř nebude vnímat, je připraven na další krok.

První jízdu si naplánujte mimo špičku. Ve voze by mělo být co nejmíň lidí, jeďte jen krátký úsek.

Někteří citlivější psi potřebují k dopravním prostředkům nejdřív získat důvěru. Pomáhá, když se s nimi chodíte jen dívat na zastávku nebo nástupiště metra, do vozu ale (zatím) nenastupujete.

Naučte psa sedat si pod vaše nohy. Je to praktické - on bude mít klid od ostatních cestujících a jim zase nebude překážet.

Bez schodů to nejde

Předem psa naučte zvládat chůzi do schodů a ze schodů, při nástupu a výstupu to bude potřebovat. Co je na tom k učení, říkáte si možná. Pes potřebuje umět schody nejen zdolat, ale také je zdolat určitým způsobem - aby si nadbytečně nenamáhal pohybový aparát. Jistě, při pár schodech do tramvaje dvakrát za rok se to neprojeví, ale pokud vás čtyřnohý parťák bude každý den provázet skrz podchody nebo na cestách metrem, nácvik správné chůze do schodů se vyplatí.

Eskalátory očima psa

Eskalátory jsou pro většinu psů problém. Aby ne - hučí to, hýbe se to, ujíždí to pod tlapkami a ještě se do toho může zamotat ocásek. Na jezdící schody je potřeba si zvyknout. I velmi dobře socializovaný pes se zvládnutou chůzí u nohy většinou zpomalí, když ho k té „hrůze“ poprvé přivedete.

Smiřte se s tím, že přiblížit se k eskalátorům a nezpanikařit vyžaduje předchozí nácvik. Psa motivujte pamlsky, zároveň ho ale držte pevně na vodítku. U schodů lehce povolte, aby měl možnost vlastního pohybu, rozhodně ale vodítko nepouštějte. Jakmile je pes na jezdících schodech, užijte povel sedni a dopřejte mu odměnu. Vystupování z eskalátorů bývá snazší.

A co kočky a další miláčci?

Milovníci koček jistě nespokojeně kroutí hlavou: tolik informací o psech v MHD a žádné o kočkách? Nařčení z diskriminace plně uznáváme, máme pro ni ale omluvu. V přepravních podmínkách pražské MHD se kočky vůbec nezmiňují. Stejně jako další drobná zvířata smějí cestovat pouze ve schráně. Výjimku pro pohyb mimo box či tašku mají zkrátka jen psi.

Přepravní podmínky nejmenují přesně druhy zvířat, která jsou považovaná za drobná. Uvádějí pouze, že nesmí obtěžovat ostatní hlukem a zápachem a jejich převoz musí být v souladu s veterinárními opatřeními. Pro zvíře ve schráně platí pravidla jako pro zavazadlo, včetně toho, že si ho cestující nakládá a vykládá sám.

Platí se za zvíře v MHD?

Pokud máte platnou jízdenku na MHD pro sebe, psa na vodítku s sebou můžete mít zdarma. Totéž platí i pro psa nebo jiné zvíře ve schráně o rozměrech maximálně 25 x 45 x 70 cm. Pro zvíře můžete mít i větší přepravku, až do velikosti 50 × 60 × 80 cm. Pak už ale platíte, a to 20 Kč.

Jízdenka v této hodnotě za schránu se zvířetem platí tak dlouho, jak dlouho platí jízdenka, kterou máte pro sebe, nejvýše však 180 minut. Pokud máte pro sebe koupenou jízdenku s platností aspoň 24 hodin, tak můžete jednu schránu se zvířetem, podléhající běžně placení, vzít s sebou zdarma.

Zní to trochu komplikovaně, pojďme si to vysvětlit na příkladech.

Přijedete do Prahy se psem ve velké schráně (nad 25 x 45 x 70 cm) a koupíte si jízdenku za 40 korun, která platí 90 minut: Za psa neplatíte po dobu 90 minut.

Přijedete do Prahy se psem ve velké schráně a koupíte si lístek na MHD s platností 3 dny: Za psa neplatíte celé tři dny.

Máte Lítačku s ročním kuponem a psa ve velké schráně: Pes s vámi jezdí zdarma.

Přijedete do Prahy se psem na vodítku, s kočkou ve velké schráně a s leguánem v malé schráně do (25 x 45 x 70 cm). Koupíte si pro sebe jízdenku za 40 Kč, která platí 90 minut: Za psa neplatíte, protože je na vodítku. Za schránu s leguánem neplatíte, protože splňuje podmínku malého zavazadla. Za schránku s kočkou neplatíte po dobu 90 minut. Zda takovou jízdu bez úhony přežijete, už je věc jiná.

Máte všechny tyto dovednosti zvládnuté a pravidla pro cestování MHD se psem v malíčku? Výborně, je čas se pustit na první jízdu! Zbývá už jen připomenout poslední pravidlo pro využití MHD se zvířaty, o kterém se v přepravních podmínkách nepíše: Před cestou vyčůrat!