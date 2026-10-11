Pestrá galerie pražských laviček. Víme, které se hojně kradly a které vydržely dodnes

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Chodov u nákupního centra Hlubočepy

Chodov u nákupního centra Hlubočepy | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Umělecké sezení v Dejvické ulici
Posezení v areálu dejvických vysokých škol. Slouží i jako hlediště scény pod...
Smetanovo nábřeží
Spořilovské posezení. Je to nejdelší lavička v...
46 fotografií
Odpočinout si. Pokochat se výhledem na řeku. Jen mlčky držet partnera za ruku. Číst si. Čekat na tramvaj. Najíst se. Místa, kam můžete umístit své pozadí, jsou v Praze tisíce. Prošli jsme se hlavním městě a připravili pro vás velkou galerii legendárních laviček.

Víte, co je častým hitem pražské radnice? Sjednocení vzhledu mobiliáře. Stejné přístřešky na zastávkách, stejné odpadkové koše, jednotná podoba laviček. Momentálně se tenhle „nábytek“ v Praze halí do antracitové barvy a vidíme ho na zastávkách a na koších na odpadky. Do černé se postupně halí i nové sloupy elektrického vedení a lampy.

Odpočinek na sedačce na zastávce Újezd v moderním pražském mobiliáři

Na co se zaměřili nenechavci? Na to nejpohodlnější

Jedná se ale o nikdy nekončící proces. Na jedné straně města se začne, ale než ve více než milionové metropoli vyměníte všechna posezení, změní se zastupitelstvo, vkus, firmy, které mobiliář vyrábějí. I když snahu o jednotný vzhled lze pochválit, asi k tomu nikdy nedojde.

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Za starých časů to bylo jednoduché. Podniky sekaly lavičky jako Baťa cvičky podle jednoho mustru, na výběr byly dva tři typy. Takže jste na ně usedali nejen v Praze, ale po celé republice. Tak jako jezdila celá země v jednom typu škodovky. Jedna z tehdejších laviček, taková klenutá, se objevovala i na chatách a chalupách.

Replika, nebo zrenovovaná klasika?

Podnikaví Češi je kradli. Doteď je objevíte třeba u některých zahrádkářů. Byly neobyčejně pohodlné, i když s poměrně nízkým posazením, lidem se z nich hůř vstávalo. Ale páteř se v nich pěkně zaklenula a záda si odpočinula.

Kradly se ale i lavičky na zastávkách MHD. Takové obyčejné, ale nespojené se zemí. Jednu takovou jsem objevil v Hlubočepích, kde ji prozíravě k přístřešku připoutali řetězem.

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Betonový hit s reklamou

Když teď vyrazíte po Praze, nestačíte tvary i barvy laviček počítat. V devadesátkách, když se ledy prolomily a nabídka rapidně stoupla, měla snad každá městská část svůj design. Každý dával průchod kreativitě. A z toho vyplývá obrovská lavičková pestrost.

Reklamní lavička na Smíchově. Devadesátkové retro Hlubočepy

Hitem byly například betonové reklamní lavičky, kam se daly lepit plakáty. Hojně byly využívané ve volbách. Před lety z ulic zmizely, ale pár exemplářů jsem ještě objevil. Tahle těžká monstra našla živnou půdu u zastupitelů proto, že je radnice nemusely kupovat a majitelé sítě těchto laviček je dávali hlavně k zastávkám MHD, kde sezení scházelo. Protože byly těžké, nikdo je jen tak neodnesl.

Kromě toho je tu i developerský vliv, kdy stavitelé bytových domů či celých čtvrtí šperkují svá díla i svými výtvory. Pak jsou tu firmy, které okolí svých sídel také zdobí vlastním mobiliářem. Takže sladění s posezením, které nyní instaluje město, je dost těžko reálné.

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Vydejte se s námi na pouť Prahou, co jsme potkali, to jsme nafotili. Pokud jste natrefili na zajímavou lavičku, která v naší galerii schází, budeme rádi, když se o ni podělíte. Třeba v našem Hlídači.

Umělecké sezení v Dejvické ulici
Posezení v areálu dejvických vysokých škol. Slouží i jako hlediště scény pod širým nebem.
Smetanovo nábřeží
Spořilovské posezení. Je to nejdelší lavička v Praze? Hlubočepy
Chodov u nákupního centra Hlubočepy
46 fotografií
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