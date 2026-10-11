Víte, co je častým hitem pražské radnice? Sjednocení vzhledu mobiliáře. Stejné přístřešky na zastávkách, stejné odpadkové koše, jednotná podoba laviček. Momentálně se tenhle „nábytek“ v Praze halí do antracitové barvy a vidíme ho na zastávkách a na koších na odpadky. Do černé se postupně halí i nové sloupy elektrického vedení a lampy.
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Jedná se ale o nikdy nekončící proces. Na jedné straně města se začne, ale než ve více než milionové metropoli vyměníte všechna posezení, změní se zastupitelstvo, vkus, firmy, které mobiliář vyrábějí. I když snahu o jednotný vzhled lze pochválit, asi k tomu nikdy nedojde.
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Za starých časů to bylo jednoduché. Podniky sekaly lavičky jako Baťa cvičky podle jednoho mustru, na výběr byly dva tři typy. Takže jste na ně usedali nejen v Praze, ale po celé republice. Tak jako jezdila celá země v jednom typu škodovky. Jedna z tehdejších laviček, taková klenutá, se objevovala i na chatách a chalupách.
Podnikaví Češi je kradli. Doteď je objevíte třeba u některých zahrádkářů. Byly neobyčejně pohodlné, i když s poměrně nízkým posazením, lidem se z nich hůř vstávalo. Ale páteř se v nich pěkně zaklenula a záda si odpočinula.
Kradly se ale i lavičky na zastávkách MHD. Takové obyčejné, ale nespojené se zemí. Jednu takovou jsem objevil v Hlubočepích, kde ji prozíravě k přístřešku připoutali řetězem.
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Betonový hit s reklamou
Když teď vyrazíte po Praze, nestačíte tvary i barvy laviček počítat. V devadesátkách, když se ledy prolomily a nabídka rapidně stoupla, měla snad každá městská část svůj design. Každý dával průchod kreativitě. A z toho vyplývá obrovská lavičková pestrost.
Hitem byly například betonové reklamní lavičky, kam se daly lepit plakáty. Hojně byly využívané ve volbách. Před lety z ulic zmizely, ale pár exemplářů jsem ještě objevil. Tahle těžká monstra našla živnou půdu u zastupitelů proto, že je radnice nemusely kupovat a majitelé sítě těchto laviček je dávali hlavně k zastávkám MHD, kde sezení scházelo. Protože byly těžké, nikdo je jen tak neodnesl.
Kromě toho je tu i developerský vliv, kdy stavitelé bytových domů či celých čtvrtí šperkují svá díla i svými výtvory. Pak jsou tu firmy, které okolí svých sídel také zdobí vlastním mobiliářem. Takže sladění s posezením, které nyní instaluje město, je dost těžko reálné.
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