Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Matouš Waller
Matouš Waller
  10:44
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých lze utéct za něčím dobrým a na chvíli zapomenout, že jste v samotném centru metropole. Objevte pět utajených oáz klidu, kde si vychutnáte skvělou kávu i jedinečnou atmosféru.
Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s výbornou kávou v ruce - například letenskou kavárnu Tvaroh. | foto: Café Tvaroh

Komunitní Vršovická zahrada s bistrem se ukrývá přímo u zastávky za nenápadnou...
Žižkov nabízí například dvůr Café Pavlač
Vnitroblok výtoňské kavárny Čekárna
Dvorek letenské kavárny Alchymista
6 fotografií

Obsah

Příznivé počasí posledních dnů přímo vybízí k posezení na některé ze zahrádek pražských podniků, k tomu ideálně takových, které nabízejí možnost nahlédnout pod tvář města.

Jedním takovým býval například legendární podnik Super Tramp Coffee v pasáži ve Spálené. Ten sice už před téměř dvěma lety kvůli rekonstrukci zmizel, Praha však naštěstí má skrytých koutů ještě hodně. Nabízíme pět tipů na kavárny, které jsou sice přímo ve městě, ale tak trochu bokem.

Vršovická zahrada

  • Francouzská (vedle domu 264/84), Praha 10
  • Denně od 15:00 do 22:00

Komunitní Vršovická zahrada s bistrem se ukrývá přímo u zastávky za nenápadnou dřevěnou stěnou porostlou břečťanem. | foto: Vršovická zahrada

Okolí tramvajové zastávky Krymská ve Vršovicích dlouhé roky hyzdilo rumiště po dvou zbořených domcích. Místo se však už před více než deseti lety začalo měnit. Dnes je zde stěna zcela zarostlá břečťanem a za ní je ukrytá komunitní Vršovická zahrada s bistrem.

Café Pavlač na Žižkově

  • V. Nejedlého 487/23, Praha 3
  • Pondělí až sobota od 11:00 do 23:00

Žižkov nabízí například dvůr Café Pavlač | foto: Café Pavlač

Součástí oblíbené žižkovské kavárny v boční ulici je i útulný (a hlavně klidný) dvorek. Kromě kávy tu po celý den připravují i jídla, k večeru se pak prostor mění spíš v hospodu. K podniku patří také Galerie 35M2, která se po založení v roce 2006 začala zaměřovat na tvorbu čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol.

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Kavárna Čekárna na Výtoni

  • Vratislavova 30/8, Praha 2
  • Přes týden od 8:00 do 22:00, o víkendu od 10:00 do 20:00

Vnitroblok výtoňské kavárny Čekárna

Oázu klidu představuje i rozlehlá zahrada malé kavárny Čekárna nedaleko Výtoně. Kávu z vinohradské Pražírny nebo zákusky si tu vychutnáte ve stínu rozložitých stromů či působivých cihlových oblouků.

Cukrárna a kavárna Alchymista na Letné

  • Jana Zajíce 975/7, Praha 7
  • Ve všední dny od 8:30 do 19:30, o víkendech od 13:00

Dvorek letenské kavárny Alchymista | foto: Kavárna Alchymista

Údajně nejhezčím dvorkem a navíc v japonském stylu v celé Praze disponuje právě Kavárna Alchymista ukrytá v boční uličce na Letné. Kávu si tu sami praží a nebojí se ani experimentovat, k nápojům pak nabízejí i dorty vlastní výroby. Hned vedle je i muzeum kávy.

Kolik zaplatíte za kávu v Praze? Porovnali jsme ceny řetězců i legendárních kaváren

Café Tvaroh na Letné

  • Šmeralova 22, Praha 7
  • Přes týden od 9:00 do 19:00, o víkendech do 20:00

Útulný dvorek letenské kavárny Tvaroh | foto: Café Tvaroh

Jen o pár kroků dál pak stojí další podnik, který si pro svůj dvorek rovněž nárokuje označení za utajený poklad. Klidná atmosféra vnitrobloku plného zeleně a květin je ideálním způsobem, jak na chvíli opustit ruch města. V ní si můžete dát výběrovou kávu, čerstvé pečivo nebo třeba některé z brunchových jídel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:51

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Dvě husy blokovaly hasiče mířící k nehodě.

S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

19. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Turnov nejspíš za deset milionů Kč koupí bývalý závod Preciosy na Koňském trhu

ilustrační snímek

Turnov nejspíš za deset milionů korun koupí bývalý závod Preciosy v rozvojové lokalitě na Koňském trhu. Město se s vedením této sklářské firmy na podmínkách...

19. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Škoda Auto VŠ bude spolupracovat s Entry Engineering na rozvoji inovací

ilustrační snímek

Mladoboleslavská Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) bude spolupracovat s technologickou společností Entry Engineering. Partnerství se zaměří na aplikovaný výzkum a...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat právník Polčák

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat prĂˇvnĂ­k PolÄŤĂˇk

Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

V Havlíčkově Brodě bude od středy MHD zdarma kvůli přestavbě mostu přes Sázavu

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě budou lidé od středy jezdit bez placení městskými autobusy, protože bude kvůli rekonstrukci uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom,...

19. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, je mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

Policie spolu s hasiči a záchrankou zasahují u dopravní nehody elektrobusu a tramvaje v ulici Chodovská v pražských Záběhlicích. Na místě je podle současných informací patnáct zraněných lidí, složky...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:28

Čekání na inovativní léky se v Česku za dva roky prodloužilo o půl roku

19. května 2026  11:28

Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

ilustrační snímek

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání....

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z...

V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím...

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

CHERY oznámila jmenování Roberta Lewandowského ambasadorem značky, čímž posílila globální prosazování filozofie „For Family"

19. května 2026  11:18

Neperte a nepijte, vyzývají vodaři. Hranice postihla velká havárie potrubí

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na...

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a...

19. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.