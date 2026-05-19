Příznivé počasí posledních dnů přímo vybízí k posezení na některé ze zahrádek pražských podniků, k tomu ideálně takových, které nabízejí možnost nahlédnout pod tvář města.
Jedním takovým býval například legendární podnik Super Tramp Coffee v pasáži ve Spálené. Ten sice už před téměř dvěma lety kvůli rekonstrukci zmizel, Praha však naštěstí má skrytých koutů ještě hodně. Nabízíme pět tipů na kavárny, které jsou sice přímo ve městě, ale tak trochu bokem.
Vršovická zahrada
- Francouzská (vedle domu 264/84), Praha 10
- Denně od 15:00 do 22:00
Okolí tramvajové zastávky Krymská ve Vršovicích dlouhé roky hyzdilo rumiště po dvou zbořených domcích. Místo se však už před více než deseti lety začalo měnit. Dnes je zde stěna zcela zarostlá břečťanem a za ní je ukrytá komunitní Vršovická zahrada s bistrem.
Café Pavlač na Žižkově
- V. Nejedlého 487/23, Praha 3
- Pondělí až sobota od 11:00 do 23:00
Součástí oblíbené žižkovské kavárny v boční ulici je i útulný (a hlavně klidný) dvorek. Kromě kávy tu po celý den připravují i jídla, k večeru se pak prostor mění spíš v hospodu. K podniku patří také Galerie 35M2, která se po založení v roce 2006 začala zaměřovat na tvorbu čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol.
Kavárna Čekárna na Výtoni
- Vratislavova 30/8, Praha 2
- Přes týden od 8:00 do 22:00, o víkendu od 10:00 do 20:00
Oázu klidu představuje i rozlehlá zahrada malé kavárny Čekárna nedaleko Výtoně. Kávu z vinohradské Pražírny nebo zákusky si tu vychutnáte ve stínu rozložitých stromů či působivých cihlových oblouků.
Cukrárna a kavárna Alchymista na Letné
- Jana Zajíce 975/7, Praha 7
- Ve všední dny od 8:30 do 19:30, o víkendech od 13:00
Údajně nejhezčím dvorkem a navíc v japonském stylu v celé Praze disponuje právě Kavárna Alchymista ukrytá v boční uličce na Letné. Kávu si tu sami praží a nebojí se ani experimentovat, k nápojům pak nabízejí i dorty vlastní výroby. Hned vedle je i muzeum kávy.
Café Tvaroh na Letné
- Šmeralova 22, Praha 7
- Přes týden od 9:00 do 19:00, o víkendech do 20:00
Jen o pár kroků dál pak stojí další podnik, který si pro svůj dvorek rovněž nárokuje označení za utajený poklad. Klidná atmosféra vnitrobloku plného zeleně a květin je ideálním způsobem, jak na chvíli opustit ruch města. V ní si můžete dát výběrovou kávu, čerstvé pečivo nebo třeba některé z brunchových jídel.