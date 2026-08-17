Hlavní město výrazně zpřísnilo pravidla pro používání pyrotechniky. Nová obecně závazná vyhláška zavádí ve dvaceti městských částech celoroční zákaz odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2 a vyšší. Opatření má chránit obyvatele, zvířata i veřejný pořádek a reaguje na poznatky o negativních dopadech zábavní pyrotechniky.
|
Zapomenutý poklad léta? Tyhle sladké plody možná znáte méně, než si myslíte
Přijetí přísnější regulace představuje hodnotový posun, který zohledňuje nejnovější vědecké poznatky týkající se škodlivosti odpalování zábavní pyrotechniky pro okolí. Mimo to bezvýjimečný zákaz přispěje k eliminaci stresu, který při odpalování pyrotechniky prožívají někteří obyvatelé a domácí zvířata.
Spousta jedů v ovzduší
Zábavní pyrotechnika vypouští velké množství kovů, chemie a další prvky. Například červenou barvu vyrobí stroncium, zelenou baryum, stříbrnou zase hliník, hořčík, titan a zirkonium. Dopady pyrotechniky na ovzduší je přitom podstatné. Prvky po odpalu nezmizí. Část z nich skončí v podobě jemných částic a aerosolů v ovzduší a následně v půdě či vodě. Právě proto se u pyrotechniky sledují například emise barya, stroncia, mědi, draslíku a dalších kovů.
|
Obří krabice s malým zbožím mají skončit. Proč EU mění pravidla pro obaly?
Například Český hydrometeorologický ústav po půlnoci 1. ledna 2026 naměřil v Praze hodinové koncentrace PM10 až 180 µg/m³. V Holešovicích, 178,4 µg/m³ v Břevnově a 169,6 µg/m³ v Karlíně.
Půlhodinový ohňostroj se 100 kilogramy pyrotechnické náplně může podle publikovaných emisních faktorů vyprodukovat přibližně 25 kilogramů PM10 (velmi malé prachové částice a aerosoly) a 20 kilogramů PM2,5 (velmi jemné částice znečištění ovzduší o průměru nejvýše 2,5 mikrometru (µm), nejde o jednu konkrétní chemickou látku, ale o směs různých částic). Do ovzduší se zároveň mohou dostat kilogramy kovových a dalších látek – například draslíku, hořčíku, mědi či barya. Skutečné množství však závisí na konkrétním složení a množství použité pyrotechniky.
Pokuta až 100 tisíc korun
„Nová úprava posiluje demokratickou možnost jednotlivých městských částí rozhodnout, jak to chtějí ony. Některé městské části dlouhodobě usilovaly o úplný zákaz pyrotechniky na svém území a nyní jim vycházíme vstříc,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
|
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
V městských částech Praha 10, Praha 7, Praha 6 a Praha 3, ve kterých se nachází největší fotbalové stadiony, v jejichž okolí při sportovních utkáních v minulosti docházelo k odpalování pyrotechniky, platí zákaz této činnosti po celý rok bez výjimky. Podle zákona o pyrotechnice za porušení vyhlášky hrozí pachateli uložení pokuty až do 100 000 Kč.