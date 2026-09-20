Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:41
Sledovat Metro na Googlu
Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v důstojnou součást lanovky. | foto: LIBOR SVÁČEK

Designéra Anna Marešová je autorkou nové podoby lanovek. (29. května 2026)
Vozy lanovky na Petřín čtvrté generace. Jejich autorkou je designérka Anna...
Jeden vůz mrká, druhý (druhá) se červená.
Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo...
9 fotografií
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím, zatímco cestující čeká nová cena: sto korun za jednorázovou jízdenku. Provoz bude zahájen v úterý 22. září 2026 v 7 hodin ráno

Petřínská lanovka je jednou z těch věcí, které běžný obyvatel hlavního města začne opravdu postrádat až v momentě, kdy zmizí. O návštěvnících metropole nemluvě. Nyní je čekání u konce. Po téměř dvou letech se vrací na scénu jeden z klíčových symbolů Prahy. A tentokrát v úplně novém kabátě.

Jeden vůz mrká, druhý (druhá) se červená.

„Provoz s cestujícími začne v úterý 22. září od sedmi ráno, kdy nové vozy na kompletně zrekonstruované trati poprvé vyjedou v pravidelném, byť stále zkušebním provozu. Zajímavostí bude režim v prvních měsících, kdy bude v každém voze přítomen lanovkář. Ten bude na místě řešit případné technické problémy v koordinaci s řídicím velínem v horní stanici lanovky,“ říká pro deník Metro mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Dějiny lanovek

  • Petřínská lanovka má novou generaci. Její dramatickou historii teď popisuje nová kniha.
  • Čtyři generace, desítky let provozu, velké přestávky i dramatický sesuv petřínského svahu. Historii jedné z nejznámějších pražských lanovek mapuje nová publikace Lanovka na Petřín & Dějiny pražských lanových drah. Na 216 stranách nabízí unikátní fotografie, technické plány i dokumenty a také připomíná lidi, kteří pomohli lanovku v kritických chvílích zachránit. Kniha vyšla včera, a to ku příležitosti návratu lanovky „domů“.

Zcela nová, čtvrtá generace vozů bude jezdit v automatickém režimu. Oproti předchozí generaci jde o úplně novou technologii, která se musí řádně otestovat.

„Přestože jsme s vozy absolvovali stovky jízd v rámci zkoušek, dosud to bylo bez cestujících a jejich odbavování. Dopravní a řídicí systém získává informace z kamer, různých čidel a dalších zařízení ve vozech i na trati. V rámci zkušebního provozu proto potřebujeme všechny systémy ověřit také s cestujícími. Lanovkáři budou v prvních měsících ve vozech přítomni, samotný vůz však ovládat nebudou,“ dodává Šabík.

Jedna flirtuje, druhá se červená

Velkou pozornost budí i samotná podoba nových vozů. Jejich design navrhla česká designérka Anna Marešová, která vsadila na moderní vzhled i výrazné detaily. Když se kabinky na trati budou míjet, „mrknou“ na sebe.

„Ve výběrovém řízení na nový design bylo uvedeno, abychom do nové podoby zahrnuli také nějakou emoci. Jsem nakonec ráda, že nás výběrko tak trochu donutilo k takovému nápadu,“ zavzpomínala před časem pro deník Metro Marešová.

Petřín versus Evropa. Pražská lanovka délkou strčí slavné konkurentky do kapsy

Jak ale obratem přiznává mluvčí Šabík, zmiňované červenání vynikne jen za určitých podmínek. „Sluneční denní světlo je velmi silné a velmi ostré, takže mrkání, respektive probliknutí předních světel, může někdo bez problému zaznamenat i za denního světla. Nicméně zčervenání asi při ostrém slunci nebude stoprocentně vidět. Nejlépe to bude vidět při hodně zamračeném počasí, samozřejmě vpodvečer, večer a v noci. Lanovka bude jezdit do čtvrt na jedenáct. Také je třeba dodat, že je tam generátor náhody, takže nikdy není zřejmé, který vůz mrkne a který se vlastně bude červenat,“ upřesňuje pro deník Metro Šabík.

Lanovka v roce 1891

Připravte si peněženky

Za svezení si nově cestující připlatí. Jednorázová jízdenka vyjde na sto korun, oproti dřívějším šedesáti, při nákupu přes aplikaci PID Lítačka bude stát o deset korun méně. Běžná třiceti nebo devadesátiminutová jízdenka tu neplatí. Majitelé dlouhodobých kuponů nebo 24- a 72hodinových jízdenek nic navíc platit nemusí.

Nová a lepší

  • Petřínská lanovka byla mimo provoz od září 2024. Problémy způsobily silné deště, které výrazně zhoršily stav tratě. Místo dílčích oprav tak přišla kompletní rekonstrukce celé dráhy.
  • Všechna provozní hlášení jsou již namluvena hlasem herce Jana Vondráčka, který cestující znají z autobusů a tramvají pražské MHD.
  • Zajímavostí je i to, že ve směru dolů, z Petřína na Újezd, nebude lanovka zastavovat v zastávce Nebozízek. Zastavovat zde bude ve směru nahoru z Újezda na Petřín.
  • V dolní stanici lanovky se chystá dopravní podnik brzy zbudovat malý obchůdek s předměty s tematikou jak lanovky, tak samotného Petřína. V budoucnu tu tak pořídíte například zmenšený model nové lanovky. Stavebnice obsahuje 865 dílů. Další stavebnice zatím v plánu není.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

20. září 2026  19:41

Rekordní ročník je u konce. Seriál Direct Road Classics finišoval na Ještědu

20. září 2026  19:31

Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

ilustrační snímek

Úmrtím motocyklisty skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...

20. září 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Incident po závodě Hyrox v Pekingu má dohru. Sportovkyně se omluvila, pořadatelé mění pravidla

Joanna Wietrzyková

Australská závodnice Joanna Wietrzyková pokračovala při Hyroxu v Pekingu i po střevní nehodě a zvítězila. Kritika se následně obrátila také na pořadatele kvůli hygieně společné trati a vybavení....

20. září 2026  18:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iDNES z kraje: Na to, abychom zaujali turistu, máme na síti asi dvě vteřiny, říká Soukup z JCCR

Vysíláme
Petr Soukup, šéf Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Turisté z Polska nebo Maďarska stále více objevují Jihočeský kraj. Poláci sem míří za výbornými podmínkami pro cyklistiku, Maďary naláká i skutečnost, že jsou pro ně připravené materiály v jejich...

20. září 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

ilustrační snímek

Úmrtím motorkáře skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...

20. září 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Boj proti horku. V odolnosti nečekaně uspěla města z kraje, nejlépe Rychvald

Rychvald těží z příhodných přírodních podmínek i ze snah o opatření proti...

Nečekaného úspěchu v rámci Česka dosáhla v tabulce jedenácti tisíc sídel Evropské unie sestavené podle odolnosti vůči horku a suchu moravskoslezská města. V hodnocení nazvaném Cool City Index se mezi...

20. září 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Předseda estonského parlamentu uklízel břeh Vltavy. Dobrovolníci naplnili 30 pytlů

Akce Ukliďme Česko

Více než 25 dobrovolníků uklízelo v pátek břeh Vltavy u lávky Holka v Karlíně. K zaměstnancům estonského velvyslanectví, Boltu a místním se přidal i předseda estonského parlamentu Lauri Hussar. Za...

20. září 2026

Hřiště v Praze 10-Strašnicích v ulici Nad Primaskou prošlo proměnou.

vydáno 20. září 2026  16:10

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÉ POSVÍCENÍ - SOUTĚŽ O POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ

vydáno 20. září 2026  16:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Od 21. 9. 2026 vyjíždí v trase Na Knížecí - Malvazinky - Waltrovka a s každým druhým spojem až na Jinonice linka 52 s trolejbusy Bozankaya SNG12T nebo SOR TNS12.

vydáno 20. září 2026  16:08

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÉ POSVÍCENÍ - PĚVĚCKÉ VYSTOUPENÍ LADISLAVA KORBELA

vydáno 20. září 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet