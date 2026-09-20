Petřínská lanovka je jednou z těch věcí, které běžný obyvatel hlavního města začne opravdu postrádat až v momentě, kdy zmizí. O návštěvnících metropole nemluvě. Nyní je čekání u konce. Po téměř dvou letech se vrací na scénu jeden z klíčových symbolů Prahy. A tentokrát v úplně novém kabátě.
„Provoz s cestujícími začne v úterý 22. září od sedmi ráno, kdy nové vozy na kompletně zrekonstruované trati poprvé vyjedou v pravidelném, byť stále zkušebním provozu. Zajímavostí bude režim v prvních měsících, kdy bude v každém voze přítomen lanovkář. Ten bude na místě řešit případné technické problémy v koordinaci s řídicím velínem v horní stanici lanovky,“ říká pro deník Metro mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Dějiny lanovek
Zcela nová, čtvrtá generace vozů bude jezdit v automatickém režimu. Oproti předchozí generaci jde o úplně novou technologii, která se musí řádně otestovat.
„Přestože jsme s vozy absolvovali stovky jízd v rámci zkoušek, dosud to bylo bez cestujících a jejich odbavování. Dopravní a řídicí systém získává informace z kamer, různých čidel a dalších zařízení ve vozech i na trati. V rámci zkušebního provozu proto potřebujeme všechny systémy ověřit také s cestujícími. Lanovkáři budou v prvních měsících ve vozech přítomni, samotný vůz však ovládat nebudou,“ dodává Šabík.
Jedna flirtuje, druhá se červená
Velkou pozornost budí i samotná podoba nových vozů. Jejich design navrhla česká designérka Anna Marešová, která vsadila na moderní vzhled i výrazné detaily. Když se kabinky na trati budou míjet, „mrknou“ na sebe.
„Ve výběrovém řízení na nový design bylo uvedeno, abychom do nové podoby zahrnuli také nějakou emoci. Jsem nakonec ráda, že nás výběrko tak trochu donutilo k takovému nápadu,“ zavzpomínala před časem pro deník Metro Marešová.
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Jak ale obratem přiznává mluvčí Šabík, zmiňované červenání vynikne jen za určitých podmínek. „Sluneční denní světlo je velmi silné a velmi ostré, takže mrkání, respektive probliknutí předních světel, může někdo bez problému zaznamenat i za denního světla. Nicméně zčervenání asi při ostrém slunci nebude stoprocentně vidět. Nejlépe to bude vidět při hodně zamračeném počasí, samozřejmě vpodvečer, večer a v noci. Lanovka bude jezdit do čtvrt na jedenáct. Také je třeba dodat, že je tam generátor náhody, takže nikdy není zřejmé, který vůz mrkne a který se vlastně bude červenat,“ upřesňuje pro deník Metro Šabík.
Připravte si peněženky
Za svezení si nově cestující připlatí. Jednorázová jízdenka vyjde na sto korun, oproti dřívějším šedesáti, při nákupu přes aplikaci PID Lítačka bude stát o deset korun méně. Běžná třiceti nebo devadesátiminutová jízdenka tu neplatí. Majitelé dlouhodobých kuponů nebo 24- a 72hodinových jízdenek nic navíc platit nemusí.
Nová a lepší