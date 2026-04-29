Před týdnem se po devatenáctiměsíční pauze vrátila lanovka na Petřín. Autorkou nových vozů, které byly vyrobeny ve Švýcarsku, je designérka Anna Marešová se svým týmem.
Vozy, které nyní prochází řadou testů, už nejsou zabalené úplně, jako první dny, ale jen jejich čela. S lidmi by se poprvé měly rozjet v září.
Designérka Marešová, která stojí mimo jiné za tramvají T3 Coupé, s úsměvem poznamenala, že je škoda, že jsou lanovky zabalené do materiálu, který nelze použít třeba na výrobu recyklovaných tašek. „Byl by to jistě hezký dárek,“ uvedla před týdnem, když lanovka doputoval do Prahy.
|
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
Marešová také připomněla, že mrkající a červenající se lanovka nebyly jejím původním záměrem. „Ve výběrovém řízení na nový design bylo uvedeno, abychom do nové podoby zahrnuli také nějakou emoci. Jsem nakonec ráda, že nás výběrko tak trochu donutilo k takovému nápadu,“ dodala.
Nová lanovka na Petřín
Lanovka byla mimo provoz od září 2024. Důvodem byl špatný stav tratě, který zhoršily vydatné deště. Následovala kompletní rekonstrukce. Nové vozy vyrobila švýcarská společnost Doppelmayr Group.
|
