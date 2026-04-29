Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Autor: Marek Peška, Metro.cz
  16:30aktualizováno  19:13
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním testováním. Unikátní stroje, které umí i mrkat, svezou první cestující v září. Chcete vidět, jak vypadají?
Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela. | foto: Repro Petr Antony

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...
Před týdnem se po devatenáctiměsíční pauze vrátila lanovka na Petřín. Autorkou nových vozů, které byly vyrobeny ve Švýcarsku, je designérka Anna Marešová se svým týmem.

Vozy, které nyní prochází řadou testů, už nejsou zabalené úplně, jako první dny, ale jen jejich čela. S lidmi by se poprvé měly rozjet v září.

Na Petříně byly zahájeny zkušební jízdy s novými vozy lanové dráhy.
Video Petr Antony.

29. dubna 2026 v 6:33, příspěvek archivován: 29. dubna 2026 v 15:24
Mrká a červená se

Designérka Marešová, která stojí mimo jiné za tramvají T3 Coupé, s úsměvem poznamenala, že je škoda, že jsou lanovky zabalené do materiálu, který nelze použít třeba na výrobu recyklovaných tašek. „Byl by to jistě hezký dárek,“ uvedla před týdnem, když lanovka doputoval do Prahy.

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

Marešová také připomněla, že mrkající a červenající se lanovka nebyly jejím původním záměrem. „Ve výběrovém řízení na nový design bylo uvedeno, abychom do nové podoby zahrnuli také nějakou emoci. Jsem nakonec ráda, že nás výběrko tak trochu donutilo k takovému nápadu,“ dodala.

Nová lanovka na Petřín

  • Návrh nové lanovky na Petřín získal už loni v Německu titul Excellence Product Design v kategorii Letectví, námořnictvo a železnice. Nové vozy mají jsou o proti původním prosklenější, budou mít sklápěcí sedačky a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při míjení na trati na sebe vozy zablikají, tedy jakoby „mrknou“.
  • Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, která nabízí nevšední výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně.
  • Je také součástí pražské MHD, kterou využívají například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, dětská hřiště nebo zahrady a sady na Petříně.

Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo české studio Anna Marešová Designers.

Lanovka byla mimo provoz od září 2024. Důvodem byl špatný stav tratě, který zhoršily vydatné deště. Následovala kompletní rekonstrukce. Nové vozy vyrobila švýcarská společnost Doppelmayr Group.

OBRAZEM: Nové vozy lanovky dorazily na pražský Petřín. Kdy se svezou první cestující?

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...

Vláda navrhla akcelerační oblasti, kde bude možné ve zkráceném povolovacím režimu postavit větrné elektrárny a solární plantáže. Jedna fotovoltaická elektrárna má vyrůst ve zlínských Malenovicích,...

29. dubna 2026  19:52

Unikátní brněnská čtvrť Kamenná kolonie slaví na Špilberku 101 let výstavou

ilustrační snímek

Vývoj někdejší nouzové kolonie pro dělníky ve svébytnou uměleckou čtvrť navštěvovanou turisty mapuje výstava Od Skaly ke Kamence, kterou dnes Muzeum města Brna...

29. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Nový Jičín zavře lávku přes Jičínku v části Žilina, je v havarijním stavu

ilustrační snímek

Nový Jičín uzavře pěší lávku přes řeku Jičínku v městské části Žilina. Důvodem je její havarijní stav. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

Hostouň na Domažlicku otevřela novou knihovnu, chápe ji jako základní vybavenost

ilustrační snímek

Hostouň na Domažlicku otevřela novou knihovnu. Vznikla přestavbou vybydleného dvoupatrového domu, který dlouhodobě hyzdil náměstí. Kromě knihovny jsou v...

29. dubna 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Asociace vodní turistiky obvinila vodní elektrárnu Líšný z ohrožení Jizery

ilustrační snímek

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) dnes obvinila provozovatele malé vodní elektrárny (MVE) na řece Jizeře v Líšném na Jablonecku, že odebírají vodu bez...

29. dubna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Liberec i přes odpor části opozice nabídne lukrativní pozemek k prodeji

ilustrační snímek

Liberec i přes odpor části opozice nabídne lukrativní pozemek na ploše 1,5 hektaru na okraji města k prodeji. Město by tím mohlo získat přes 40 milionů korun....

29. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  18:29

U Borkovic na Táborsku hoří hektar lesa, hasičí oheň likviduji

ilustrační snímek

Hasiči likvidují požár hektaru lesa u Borkovic na Táborsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Novináře o tom informoval mluvčí...

29. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

U Košuteckého jezírka v Plzni otevřel obvod objekt s bistrem a dětskou skupinou

U Košuteckého jezírka v Plzni začal oficiálně sloužit nový objekt s bistrem a zázemím pro dětskou skupinu. Dvoupodlažní budova za 38,5 milionu korun se zelenou...

29. dubna 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Hasiči bojují s požárem lesa na Jičínsku, zásah komplikuje silný vítr

ilustrační snímek

Ve Slavhosticích na Jičínsku zasahuje deset jednotek hasičů u požáru asi čtyř hektarů lesa. Práci jim komplikuje silný vítr, vyhlásili druhý stupeň požárního...

29. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického savanového z francouzské zoo Planete Sauvage u města Nantes. Dvorská...

29. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Kultovní módní bible je zpět! Pokračování hitu Ďábel nosí Pradu vrací na scénu nekompromisní Mirandu Priestlyovou i ambiciózní Andreu Sachsovou. Jak dopadl střet legendárního světa Runwaye s moderní...

29. dubna 2026  18:15

