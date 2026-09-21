Na trať vyjedou zcela nové panoramatické vozy čtvrté generace. Vyrobila je rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa za zhruba 138 milionů korun podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Kabinky jsou výrazně prosklenější, nabídnou lepší výhled na Prahu a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících. Marešová se dříve proslavila návrhem retro-moderní tramvaje T3 Coupé.
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Rychlejší jízda i dražší jízdenka
Cestou dolů z Petřína už vozy nezastaví v mezistanici Nebozízek, což zrychlí oběh a zvýší přepravní kapacitu.
- Lanovka pojede každý den od 7:00 zhruba v desetiminutových intervalech, provoz skončí ve 22:15.
- Jednorázové jízdné se zvyšuje na 100 korun, přes aplikaci PID Lítačka na 90 korun. Před rekonstrukcí stála jízda 60 korun, ještě do roku 2021 stačila běžná krátkodobá jízdenka za 24 korun.
- Pro držitele dlouhodobých kuponů, denních a třídenních jízdenek i turistické karty Prague Visitor Pass zůstává jízda zdarma, stejně jako pro děti do 15 let a seniory.
Bouřlivá historie od roku 1891
Lanovka jezdí od 25. července 1891 a od začátku patří k nejnavštěvovanějším atrakcím Prahy, ročně přepraví kolem dvou milionů lidí. Nápad vznikl po návratu Klubu českých turistů z Paříže, kde členové obdivovali rodící se Eiffelovu věž.
První vozy jezdily na vodní pohon, tedy systémem vodní převahy. Provoz několikrát přerušily světové války, nedostatek vody i opakované sesuvy petřínského svahu. Za komunismu, po sesuvech v roce 1965, stála lanovka celých dvacet let a znovu se rozjela až v roce 1985.
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Delší než slavní evropští konkurenti
I s bohatou historií drží lanovka zajímavý rekord. Už při otevření byla s délkou kolem 400 metrů nejdelší dráhou svého typu v celém Rakousku-Uhersku. Dnes měří přes 510 metrů a překonává výškový rozdíl přes 130 metrů, čímž délkou strčí do kapsy řadu slavnějších evropských lanovek.
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