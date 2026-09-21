Petřínská lanovka slaví návrat. Co se mění, kolik zaplatíte a kdy se svezete?

Marek Hýř
Marek Hýř
  7:43aktualizováno  10:26
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Vozy lanovky na Petřín čtvrté generace. Jejich autorkou je designérka Anna...

Vozy lanovky na Petřín čtvrté generace. Jejich autorkou je designérka Anna Marešová. (foto léto 2026) | foto: DPP - Petr Hejna

Nová podoba lanovky na Petřín od designérky Anny Marešové. (9. listopadu 2023)
Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo...
Designéra Anna Marešová je autorkou nové podoby lanovek. (29. května 2026)
Jeden vůz mrká, druhý (druhá) se červená.
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Po téměř přesně dvou letech se petřínská lanovka vrací do provozu. První cestující sveze v úterý 22. září 2026, zatím ve zkušebním provozu. Poslední den jízd předchozí generace byl 13. září 2024, kdy trať poškodily přívalové deště a následoval kompletní generální oprava celého svahu.

Na trať vyjedou zcela nové panoramatické vozy čtvrté generace. Vyrobila je rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa za zhruba 138 milionů korun podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Kabinky jsou výrazně prosklenější, nabídnou lepší výhled na Prahu a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících. Marešová se dříve proslavila návrhem retro-moderní tramvaje T3 Coupé.

Petřínská lanovka má za sebou bouřlivý příběh. Jak do jejího osudu zasáhla sovětská okupace?

Rychlejší jízda i dražší jízdenka

Cestou dolů z Petřína už vozy nezastaví v mezistanici Nebozízek, což zrychlí oběh a zvýší přepravní kapacitu.

Nová podoba lanovky na Petřín od designérky Anny Marešové. (9. listopadu 2023)

  • Lanovka pojede každý den od 7:00 zhruba v desetiminutových intervalech, provoz skončí ve 22:15.
  • Jednorázové jízdné se zvyšuje na 100 korun, přes aplikaci PID Lítačka na 90 korun. Před rekonstrukcí stála jízda 60 korun, ještě do roku 2021 stačila běžná krátkodobá jízdenka za 24 korun.
  • Pro držitele dlouhodobých kuponů, denních a třídenních jízdenek i turistické karty Prague Visitor Pass zůstává jízda zdarma, stejně jako pro děti do 15 let a seniory.

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Bouřlivá historie od roku 1891

Lanovka jezdí od 25. července 1891 a od začátku patří k nejnavštěvovanějším atrakcím Prahy, ročně přepraví kolem dvou milionů lidí. Nápad vznikl po návratu Klubu českých turistů z Paříže, kde členové obdivovali rodící se Eiffelovu věž.

První vozy jezdily na vodní pohon, tedy systémem vodní převahy. Provoz několikrát přerušily světové války, nedostatek vody i opakované sesuvy petřínského svahu. Za komunismu, po sesuvech v roce 1965, stála lanovka celých dvacet let a znovu se rozjela až v roce 1985.

Petřín versus Evropa. Pražská lanovka délkou strčí slavné konkurentky do kapsy

Delší než slavní evropští konkurenti

I s bohatou historií drží lanovka zajímavý rekord. Už při otevření byla s délkou kolem 400 metrů nejdelší dráhou svého typu v celém Rakousku-Uhersku. Dnes měří přes 510 metrů a překonává výškový rozdíl přes 130 metrů, čímž délkou strčí do kapsy řadu slavnějších evropských lanovek.

Nová lanovka na Petřín

  • Kdy začne jezdit lanovka na Petřín?
    Petřínská lanovka se po téměř dvouleté přestávce vrátí do provozu v úterý 22. září 2026. První spoj vyjede v 7:00.
  • Kolik stojí jízda lanovkou na Petřín?
    Jednotlivá jízda stojí 100 korun, při nákupu v aplikaci PID Lítačka jen 90 korun. Na lanovku platí také 24hodinová a 72hodinová jízdenka pro Prahu nebo dlouhodobý předplatní kupon.
  • Jak často jezdí lanovka na Petřín?
    Spoje budou jezdit každých 10 minut. Provoz je naplánovaný denně od 7:00 do 22:15.
  • Jak dlouho trvá jízda lanovkou na Petřín?
    Celá jízda z Újezdu na Petřín trvá přibližně 3 minuty. Trať měří 509 metrů a překonává výškový rozdíl 126 metrů.
  • Zajímavostí je i to, že ve směru dolů, z Petřína na Újezd, nebude lanovka zastavovat v zastávce Nebozízek. Zastavovat zde bude ve směru nahoru z Újezda na Petřín.
Nová lanovka na Petřín má prosklené boky i střechu.
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