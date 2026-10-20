Petřínská lanovka zastavila dříve než měla. Vypadl proud, plný vůz zůstal viset uprostřed kopce

Autor: Marek Peška
  15:54aktualizováno  16:27
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První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
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Ani ne měsíc po obnovení provozu zažila petřínská lanovka první komplikaci. Kvůli krátkému výpadku elektrického proudu se zastavila a cestující museli být evakuováni. Událost se obešla bez zranění. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) připomíná, že lanovka je zatím ve zkušebním provozu.

Nová petřínská lanovka začala vozit cestující 22. září po dvouleté rekonstrukci. V úterý 20. října ale její provoz přerušil výpadek elektrického proudu. Dopravní podnik tak musel přistoupit k evakuaci cestujících. Nikdo se při ní nezranil.

„Proud vypadl na chvíli. Nikomu se nic nestalo. Lanovku po uvedení do provozu jsme ještě nechali projet celou trasu bez cestujících,“ říká pro deník Metro mluvčí DPP Andrea Řehková.

O zastavení lanovky kvůli výpadku proudu jako první informoval server Novinky.cz.

Nová lanovka je stále ve zkušebním provozu

Podle dopravního podniku je potřeba připomenout, že petřínská lanovka zatím funguje ve zkušebním režimu. Ten má trvat přibližně jeden rok.

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Lanová dráha se na Petřín vrátila po rozsáhlé rekonstrukci, která zahrnovala obnovu samotné trati i pořízení nových vozů. Ty navrhla designérka Anna Marešová. Přestože lanovka dostala moderní podobu a nové technologie, základní princip jejího fungování zůstal stejný. Jeden vůz jede nahoru, zatímco druhý sjíždí dolů.

Nová technologie, starý princip

Technickou zajímavostí petřínské lanovky je propojení moderního řídicího systému s původním principem pohonu. Podle vedoucího provozu lanové dráhy Pavla Kejhy se podařilo při modernizaci zachovat část původního strojního zařízení.

„Jedná se o velké lanovnicové kolo, přes které je přetaženo lano. Na každém konci lana je zavěšen jeden vůz. Zajímavost je v tom, že se podařilo nový řídicí systém včetně nového motoru implementovat na novou mechaniku. A i přesto, že dáváme novému řízení nový nádech, jsme schopni se starým soustrojím lanovku pohánět. A zajistit i bezpečnost při brzdění,“ popsal Kejha deníku Metro při zářijovém uvedení lanovky do provozu.

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Součástí rekonstrukce byla také stabilizace petřínského svahu a obnova kolejové dráhy. Novinkou je brzdění vozů na kolejnici namísto dřívějšího brzdění na lano.

Do budoucna se počítá rovněž s bezobslužným provozem, při němž bude na lanovku dohlížet personál z horní stanice. Další plánovanou změnou jsou bezbariérové přístupy. Jejich dokončení dopravní podnik předpokládá kolem roku 2030.

Klimatizace? „Flirtující“ vozy by nabraly na váze

  • Jak je to u lanovky s klimatizací? Tohle bylo při prezentaci nové, designové lanovky také velké téma. Proč ji nemá? Podle vedoucího provozu lanové dráhy Pavla Kejhy vůz převáží 100 lidí, cestu z Újezda na Petřín urazí za pouhé čtyři minuty. Instalace klimatizace do takového vozu nemá smysl. Návrháři a výrobce byli omezeni také délkou nástupišť, která se nově nerozšiřovala. „Mezi povinnou výbavou, co vůz má mít, je elektronika, hydraulika a další ovládací prvky. Navíc by se muselo vejít značné množství baterií, které by klimatizaci poháněly. A klimatizování potřebuje také nějaký čas. Ani moderní technologie by nestačily na to, aby toto vybavení bylo plně funkční,“ řekl Kejha.
  • Klimatizace by také zvyšovala hmotnost vozu, takže by musel mít silnější motor, a zřejmě by muselo dojít ke snížení přepravní kapacity, a tím pádem k menšímu počtu cestujících.
  • „Vozy jsou vybaveny menšími větráčky, které jsou v podlaze a budou pomáhat cirkulaci vzduchu. Ve vozech tedy lehce fouká,“ doplnil Kejha.
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