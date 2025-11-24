Modernizace lanovky na Petřín začala letos v březnu. Hotovo má být příští rok. Zkušební provoz s cestujícími na zrekonstruované trati plánuje pražský dopravní podnik spustit v létě 2026.
Ve Švýcarsku nyní vznikají nové vozy a pracuje se i přímo na svahu. Pokud jste šli kolem, nejspíš vás zaujal velký stan přímo na tělese lanovky. Pár lyžařů možná zadoufalo, že jde o párty stan (francouzsky après ski), je to ale trochu jinak. Jedná se o stan pro snadnější zrání betonu. Tomu stačí pět stupňů nad nulou.
Může se na Petříně lyžovat?
- Zimní radovánky jsou s Petřínem spojeny odjakživa. Nejvíc se ale o sjíždění zasněženého kopce mluvilo během covidové zimy 2021. Strážníci tehdy z Petřína vyhnali třídu mateřské školy, která tu sáňkovala. Tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček totiž uvedl, že podle něj lyžování na Petříně není v souladu se zákonem.
- Nakonec se ukázalo, že je to jinak. Lyžování a sáňkování je zakázáno jen na části kopce. „Situace byla komplikovanější o to více, že lidé na lyžích, bobech a snowboardech přejížděli z pozemku, kde je tato činnost vyhláškou o zeleni zakázána, na místa, kde je povolena,“ uvedla tehdy mluvčí městské policie Irena Seifertová. Podle vyhlášky je v Seminářské zahradě sáňkování zakázáno zejména nad dětským hřištěm, které je vedle mateřské školy Hellichova.
- Místa, kde se lyžovat a sáňkovat nemůže, mají od té doby označovat cedule.
Na situaci z roku 2021 nedávno zavzpomínala i facebooková stránka prahazdarma.cz. Její správci správně vytušili, že dnes Prahu zasype sníh.
Jestli to Český hydrometeorologický ústav vyjde, tak by od pondělí mělo i v Praze sněžit! Možná by to mohlo dát na tři čísla! V úterý jeden a ve středu možná další tři.
Ale bacha, bude to ze začátku spíš slušně klouzat. Budou se tvořit ledovky.
Přidáváme tipy, kam vyrazit na sáňky a taky přidáváme fóreček, který vznikl v únoru 2021, kdy strážníci vykázali děti z Petřína, protože nedodržovaly covidový restrikce a taky, že je Petřín chráněnej.
22. listopadu 2025 v 21:34, příspěvek archivován: 24. listopadu 2025 v 9:11