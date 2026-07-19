Zapomeňte na klasické divadelní sály. V pátek 24. července v 18:15 se jevištěm stane pražská lávka HolKa na Štvanici. V rámci letní slavnosti 3 břehy lávky zde soubor Cie Pieds Perchés představí ukázku z připravovaného projektu _PHILIA_.
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Představení propojuje nový cirkus, živou hudbu a samotné místo, kde se odehrává. Tři performerky se během večera spustí z konstrukce lávky na lanech a promění moderní architekturu mostu v živý scénický prostor. Vstup na akci je zdarma.
Vystoupení o důvěře má velkou premiéru v září
PHILIA zkoumá vztahy mezi lidmi i spojení člověka s konkrétním místem. Akrobaté při vystoupení pracují s důvěrou, vzájemným jištěním i rizikem, které podstupujeme kvůli druhým. Právě motiv přátelství a vzájemné opory patří k hlavním tématům připravované inscenace.
Červencová akce bude ochutnávkou před zářijovou premiérou. Ta už nabídne kompletní podobu projektu s pěti akrobaty a uskuteční se 17. září opět na lávce HolKa. _PHILIA_ následně zamíří také do pardubických Automatických mlýnů.