Nová verze aplikace má vytvořit technologický základ pro další rozvoj digitálních služeb v dopravě.
Pražská aplikace PID Lítačka se dočká zásadní technologické proměny. Město schválilo 25 milionů korun bez DPH na vývoj její nové generace. PID Lítačka 2.0 má přinést jednodušší ovládání, nové funkce i technologický základ pro další rozvoj. Na mobily uživatelů dorazí jako běžná aktualizace na začátku roku 2027.
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PID Lítačka už dávno není jen aplikací pro nákup jízdenek. Každý den ji využívá přibližně dvě stě tisíc lidí a celkem má kolem dvou milionů uživatelů. Jen v loňském roce přes ni cestující vyhledali více než 109 milionů spojení. S rostoucím počtem funkcí ale současné technologické řešení naráží na své limity. Praha proto prostřednictvím městské společnosti OICT připravuje novou verzi aplikace.
Co se změní?
Na první pohled by měla Lítačka zůstat podobná té současné. Nová verze má zachovat funkce, na které jsou cestující zvyklí, zároveň ale nabídnout přehlednější prostředí a jednodušší ovládání.
Mezi připravované novinky patří například nákup a aktivace více jízdenek najednou, tmavý režim nebo pohodlnější práce s parkováním včetně možnosti parkování předčasně ukončit.
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Zlepšit se má také vyhledávání spojení. Aplikace bude umět lépe kombinovat různé druhy dopravy a v budoucnu by měla nabídnout také přesnější informace o provozu nebo plánování bezbariérových tras.
Jednou z viditelných novinek má být i doporučení konkrétního vagonu metra, do kterého je vhodné nastoupit, aby měl cestující po vystoupení co nejrychlejší cestu k cíli.
Do budoucna i poptávková doprava
Nový technologický základ má umožnit přidávat další služby postupně. Počítá se například s propojením s poptávkovou dopravou PID Haló ve Středočeském kraji nebo s rozvojem bezbariérového plánování cest.
Praha zároveň očekává, že větší část vývoje zvládne vlastními kapacitami. Na projektu bude pracovat městská společnost OICT, která má díky tomu získat větší kontrolu nad vývojem aplikace a menší závislost na externích dodavatelích.
Praha zaplatí 25 milionů
Hlavní město do projektu vloží již zmiňovaných 25 milionů korun bez DPH. Přibližně dalších šest mají přidat ROPID a IDSK, které zajišťují organizaci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji.
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Nová aplikace nemá znamenat žádné složité přecházení. Stávající Lítačka bude fungovat až do nasazení nové generace a na začátku roku 2027 ji má PID Lítačka 2.0 nahradit prostřednictvím standardní aktualizace.