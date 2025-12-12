PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:00
Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se dotknou Mělnicka a Kralup nad Vltavou, kde vzniká nový systém MHD a do provozu míří moderní jednotky RegioFox.

Vlakové spoje PID | foto: MAFRA

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů vstoupí v platnost řada trvalých úprav Pražské integrované dopravy. Od neděle 14. prosince čeká cestující modernizace vlakových linek, změny v autobusové dopravě i úpravy zastávek. Nejvýrazněji se promění doprava na Mělnicku a v oblasti Kralup nad Vltavou, kde proběhne rozsáhlejší reorganizace.

Součástí změn je také postupné nasazování nových motorových jednotek RegioFox či modernizovaných vozů RegioSpider, posílení spojů na vytížených trasách a zavedení nové noční linky z Prahy do Mělníka.

Klíčové změny ve vlakové dopravě

Mělnicko: nové vedení linek a RegioFox

  • S3 bude nově jezdit v trase Praha – Všetaty – Mělník. Úsek Všetaty – Mladá Boleslav převezme nová linka S30. Dojde také k celodennímu hodinovému intervalu mezi Prahou a Mělníkem.
  • S30 nově pojede mezi Všetaty – Mladá Boleslav.
  • Stávající trasa Mladá Boleslav – Turnov získá nové označení S35.
  • Na uvedené linky budou nasazeny nové jednotky řady 847 „RegioFox“, což výrazně zvýší komfort cestování.

Benešovsko: posílení linek

  • S9 posílí provoz v dopoledním sedle – vybrané spoje budou nově pokračovat až do Benešova. Vznikne tak půlhodinový interval mezi Strančicemi a Benešovem u Prahy.

Další významné změny

  • S57 – úprava časových poloh a zavedení nových spojů pro lepší přestupy v Rakovníku a Blatně u Jesenice.
  • S59 – nová sezonní linka Protivec – Bochov (červen–září 2026).
  • S61 – zkrácení o úsek Praha hl. n. – Praha-Vršovice, nově trasa Praha hl. n. – Úvaly.
  • S90, S98, S99 – modernizované motorové vozy RegioSpider na většině spojů.

Největší změny v autobusové dopravě

Změny autobusových linek reagují na nové vlakové jízdní řády, školní přepravu, nové zastávky a optimalizaci provozu.

Kralupy nad Vltavou: zásadní reorganizace MHD

V oblasti Kralup dojde k rozsáhlým úpravám linek, které se dotknou tras 663, 856 a 857. Součástí je i rozšíření víkendového a večerního provozu.

Novinky a posílení linek

  • 304 – posílení dopoledního provozu a začátku odpolední špičky.
  • 316 – víkendová rána v kratším intervalu mezi Holubicemi a Bořislavkou.
  • 343 a 353 – převzetí školních spojů a náhrada za zrušenou linku 408.
  • 370 a 372 – reorganizace spojů mezi Prahou, Odolenou Vodou a Kralupy, včetně nových odpoledních spojů.
  • 380 – prodloužení většiny spojů do nové zastávky Králův Dvůr, Počaply, Obchodní centrum.
  • 404 – tři nové ranní spoje z Rakovníka do Prahy.
  • 574 – sezonní linka prodloužena až do Radnic, navíc propojena s tarifem IDPK.
  • 741 a 743 – posílení ranních spojů do Čáslavi a nové vedení části trasy.
  • 963nová noční linka Praha – Neratovice – Mělník, jeden pár spojů o víkendech.

Zrušené linky

  • 408 – spoje převedeny na linky 343 a 353.

Změny názvů a zřízení nových zastávek

Vznikají nové zastávky například:

  • Brandýs n. L.-St. Boleslav, Martinovská
  • Brandýs n. L.-St. Boleslav, Vestecká
  • Ovčáry, Býchorská
  • Vlašim, Havlíčkova
  • Králův Dvůr, Počaply, Obchodní centrum

Některé zastávky získají nový název, například:

  • Družec, náves (dříve Družec, náměstí)
  • Žebrák, Volmanova (dříve Žebrák, INTOS)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Zelení si v Pardubicích stanoví priority po další období, vedení volit nebudou

ilustrační snímek

Strana zelených si dnes v Pardubicích na celorepublikovém stranickém sjezdu stanoví priority pro nadcházející volební období. Sjezd se koná za situace, kdy se...

13. prosince 2025,  aktualizováno 

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  1:17

Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to...

12. prosince 2025  21:20,  aktualizováno  21:20

Majetkový úřad zrušil aukci na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova. Konat se...

12. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  19:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hranice hostí jubilejní putovní výstavu Fenomén Igráček, má limitovanou edici

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku ode dneška hostí putovní výstavu Fenomén Igráček. Mapuje historii, výrobu i současnost legendární české hračky, oblíbené v 70. a 80....

12. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Praha

Praha

Betlémská kaple, výstava betlémů.

vydáno 12. prosince 2025  19:42

Praha

Praha

advent na Mariánském nám.

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

advent s J. Ladou

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.