K celostátnímu termínu změn jízdních řádů vstoupí v platnost řada trvalých úprav Pražské integrované dopravy. Od neděle 14. prosince čeká cestující modernizace vlakových linek, změny v autobusové dopravě i úpravy zastávek. Nejvýrazněji se promění doprava na Mělnicku a v oblasti Kralup nad Vltavou, kde proběhne rozsáhlejší reorganizace.
Součástí změn je také postupné nasazování nových motorových jednotek RegioFox či modernizovaných vozů RegioSpider, posílení spojů na vytížených trasách a zavedení nové noční linky z Prahy do Mělníka.
Klíčové změny ve vlakové dopravě
Mělnicko: nové vedení linek a RegioFox
- S3 bude nově jezdit v trase Praha – Všetaty – Mělník. Úsek Všetaty – Mladá Boleslav převezme nová linka S30. Dojde také k celodennímu hodinovému intervalu mezi Prahou a Mělníkem.
- S30 nově pojede mezi Všetaty – Mladá Boleslav.
- Stávající trasa Mladá Boleslav – Turnov získá nové označení S35.
- Na uvedené linky budou nasazeny nové jednotky řady 847 „RegioFox“, což výrazně zvýší komfort cestování.
Benešovsko: posílení linek
- S9 posílí provoz v dopoledním sedle – vybrané spoje budou nově pokračovat až do Benešova. Vznikne tak půlhodinový interval mezi Strančicemi a Benešovem u Prahy.
Další významné změny
- S57 – úprava časových poloh a zavedení nových spojů pro lepší přestupy v Rakovníku a Blatně u Jesenice.
- S59 – nová sezonní linka Protivec – Bochov (červen–září 2026).
- S61 – zkrácení o úsek Praha hl. n. – Praha-Vršovice, nově trasa Praha hl. n. – Úvaly.
- S90, S98, S99 – modernizované motorové vozy RegioSpider na většině spojů.
Největší změny v autobusové dopravě
Změny autobusových linek reagují na nové vlakové jízdní řády, školní přepravu, nové zastávky a optimalizaci provozu.
Kralupy nad Vltavou: zásadní reorganizace MHD
V oblasti Kralup dojde k rozsáhlým úpravám linek, které se dotknou tras 663, 856 a 857. Součástí je i rozšíření víkendového a večerního provozu.
Novinky a posílení linek
- 304 – posílení dopoledního provozu a začátku odpolední špičky.
- 316 – víkendová rána v kratším intervalu mezi Holubicemi a Bořislavkou.
- 343 a 353 – převzetí školních spojů a náhrada za zrušenou linku 408.
- 370 a 372 – reorganizace spojů mezi Prahou, Odolenou Vodou a Kralupy, včetně nových odpoledních spojů.
- 380 – prodloužení většiny spojů do nové zastávky Králův Dvůr, Počaply, Obchodní centrum.
- 404 – tři nové ranní spoje z Rakovníka do Prahy.
- 574 – sezonní linka prodloužena až do Radnic, navíc propojena s tarifem IDPK.
- 741 a 743 – posílení ranních spojů do Čáslavi a nové vedení části trasy.
- 963 – nová noční linka Praha – Neratovice – Mělník, jeden pár spojů o víkendech.
Zrušené linky
- 408 – spoje převedeny na linky 343 a 353.
Změny názvů a zřízení nových zastávek
Vznikají nové zastávky například:
Některé zastávky získají nový název, například: