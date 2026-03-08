Víte, co je to hafera, co znamená bohdál nebo kdy je někdo pidravý? Pokud tápete, nejste v tom sami. Nářečí, která odnepaměti kořenila českou mluvu, se vlivem stěhování obyvatel a rozvoje masových médií postupně vytrácejí.
Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel či známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? A rozumějí oni vám? Takové otázky si položili autoři výstavy, kterou můžete navštívit až do 15. června zcela zdarma. Otevřená je každý všední den od 10 do 18 hodin. Výjimečně ji bude možné navštívit i o víkendu 14. a 15. března v rámci Týdne mozku.
Hlasy předků v digitální éře
„Nářečí nejsou jen zvláštností minulosti, ale důležitou součástí kulturního dědictví i regionální identity,“ věří Martina Ireinová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Cílem výstavy je představit, jak se náš jazyk v průběhu desetiletí proměňoval, a upozornit na aktuální potřebu toto křehké dědictví našich prarodičů zachovat.
Autoři vsadili na multimediální zážitek, jehož hlavní hvězdou je ozvučená mapa, která vedle sebe staví archivní záznamy z poloviny minulého století a současné nahrávky. Jazyk díky tomu ožívá a ukazuje, že není jen komunikačním nástrojem, ale také živoucím archivem příběhů našich předků.
Ozvučená mapa vrací hlas minulým generacím
Potřeba uchovat unikátnost dialektů a nářečí českého jazyka je v současnosti opravdu aktuální.
„Pokud je systematicky nezaznamenáme dnes, ztratíme nenahraditelné svědectví o způsobu života i myšlení předchozích generací. Moderní technologie nám v současnosti umožňují zachytit jejich podobu přesněji než kdykoli dříve,“ uvádí Ireinová.
Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí je symbolickým dárkem k 80. narozeninám Ústavu pro jazyk český AV ČR, který byl založený 6. února 1946 a vznikl přeměnou z Kanceláře Slovníku jazyka českého zřízené v roce 1911.
Do výzkumu nářečí se může zapojit každý
Součástí výstavy je nejen dlouhodobý, ale také aktuální výzkum mapování nářečí, kterým se zabývá dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně a do něhož se prostřednictvím webu mapovaninareci.cz zapojilo již více než šest tisíc respondentů.
Výzkum kombinuje terénní šetření s on-line dotazníkem a jeho cílem je vytvořit co nejpřesnější současné mapy nářečních jevů. Zapojit se můžete i vy, odborníci další zájemce vítají. Čím více odpovědí získají, tím přesněji mohou zachytit aktuální stav českých nářečí.