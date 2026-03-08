Pidravý, bohdál či hafera? Výrazy, kterým už nerozumíme. S předky bychom se asi nedomluvili

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  9:00
Výstava na Národní třídě zachraňuje mizející barvy češtiny. Právě ztrácejícím se dialektům na území Čech a Moravy se věnuje nová výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR.

Nářečí českého jazyka jsou bohatým a zároveň křehkým dědictvím minulých generací. | foto: AVCR.CZ

Víte, co je to hafera, co znamená bohdál nebo kdy je někdo pidravý? Pokud tápete, nejste v tom sami. Nářečí, která odnepaměti kořenila českou mluvu, se vlivem stěhování obyvatel a rozvoje masových médií postupně vytrácejí.

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel či známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? A rozumějí oni vám? Takové otázky si položili autoři výstavy, kterou můžete navštívit až do 15. června zcela zdarma. Otevřená je každý všední den od 10 do 18 hodin. Výjimečně ji bude možné navštívit i o víkendu 14. a 15. března v rámci Týdne mozku.

Hlasy předků v digitální éře

„Nářečí nejsou jen zvláštností minulosti, ale důležitou součástí kulturního dědictví i regionální identity,“ věří Martina Ireinová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Cílem výstavy je představit, jak se náš jazyk v průběhu desetiletí proměňoval, a upozornit na aktuální potřebu toto křehké dědictví našich prarodičů zachovat.

Autoři vsadili na multimediální zážitek, jehož hlavní hvězdou je ozvučená mapa, která vedle sebe staví archivní záznamy z poloviny minulého století a současné nahrávky. Jazyk díky tomu ožívá a ukazuje, že není jen komunikačním nástrojem, ale také živoucím archivem příběhů našich předků.

Ozvučená mapa vrací hlas minulým generacím

Potřeba uchovat unikátnost dialektů a nářečí českého jazyka je v současnosti opravdu aktuální.

„Pokud je systematicky nezaznamenáme dnes, ztratíme nenahraditelné svědectví o způsobu života i myšlení předchozích generací. Moderní technologie nám v současnosti umožňují zachytit jejich podobu přesněji než kdykoli dříve,“ uvádí Ireinová.

Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí je symbolickým dárkem k 80. narozeninám Ústavu pro jazyk český AV ČR, který byl založený 6. února 1946 a vznikl přeměnou z Kanceláře Slovníku jazyka českého zřízené v roce 1911.

Do výzkumu nářečí se může zapojit každý

Součástí výstavy je nejen dlouhodobý, ale také aktuální výzkum mapování nářečí, kterým se zabývá dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně a do něhož se prostřednictvím webu mapovaninareci.cz zapojilo již více než šest tisíc respondentů.

Výzkum kombinuje terénní šetření s on-line dotazníkem a jeho cílem je vytvořit co nejpřesnější současné mapy nářečních jevů. Zapojit se můžete i vy, odborníci další zájemce vítají. Čím více odpovědí získají, tím přesněji mohou zachytit aktuální stav českých nářečí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Polské Pendolino poprvé v Česku. Už zítra vyjede na trasu mezi Prahou a Bohumínem

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino. Od 9. března do 17. června ho nasadí České dráhy ve spolupráci s dopravcem PKP Intercity na trase mezi Praha a Bohumín. Pro cestující půjde o unikátní...

8. března 2026  9:16

Kraj v Třebíči postaví za 700 milionů unikátní domov pro seniory i školku

Investice za 691 milionů korun: takto bude vypadat nový domov pro seniory v...

Krajští radní schválili stavební záměr na vybudování nového domova pro seniory, jehož součástí bude i komunitní centrum a mateřská škola. Stávající nevyhovující prostory v třebíčské Kubešově ulici...

8. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

8. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pidravý, bohdál či hafera? Výrazy, kterým už nerozumíme. S předky bychom se asi nedomluvili

Nářečí českého jazyka jsou bohatým a zároveň křehkým dědictvím minulých...

Výstava na Národní třídě zachraňuje mizející barvy češtiny. Právě ztrácejícím se dialektům na území Čech a Moravy se věnuje nová výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění...

8. března 2026

Litvínov obnoví mozaiku slavného Sýkory, v původní nadělali řemeslníci chyby

Mozaika se nachází v litvínovské Studentské ulici.

Radnice v Litvínově se letos pustí do proměny prostranství ve Studentské ulici v centru města. Nejvýraznějším bodem projektu je vytvoření repliky unikátní mozaiky světově uznávaného výtvarníka Zdeňka...

8. března 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Čeká archanděla Michaela stěhování? Kravaře chtějí zpět vzácnou sochu

Kravařská barokní socha archanděla Michaela

Po více než padesáti letech, kdy barokní sochu archanděla Michaela odvezli z Kravař, chce obec sakrální památku zpět. Rozhodnutí, jestli ji Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě vydá, leží podle...

8. března 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

V Drahonicích chtějí zpříjemnit návštěvu dětem a naučit odsouzené péči o ně

V DrahonicĂ­ch chtÄ›jĂ­ zpĹ™Ă­jemnit nĂˇvĹˇtÄ›vu dÄ›tem a nauÄŤit odsouzenĂ© pĂ©ÄŤi o nÄ›

V ženské věznici v Drahonicích na Lounsku chtějí zpříjemnit pobyt dětem, které se uvnitř setkávají se svými matkami. Na rodičovské kompetence se zaměřují...

8. března 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

V sobotu odpoledne se v Praze konal jubilejní 40. ročník tradičního běžeckého závodu Kbelská 10, do něhož se zapojilo přibližně 1700 běžců a běžkyň. Závod se uskutečnil za příjemného slunečného...

vydáno 8. března 2026  7:40

V sobotu odpoledne se v Praze konal jubilejní 40. ročník tradičního běžeckého závodu Kbelská 10, do něhož se zapojilo přibližně 1700 běžců a běžkyň. Závod se uskutečnil za příjemného slunečného...

vydáno 8. března 2026  7:39

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V sobotu odpoledne se v Praze konal jubilejní 40. ročník tradičního běžeckého závodu Kbelská 10, do něhož se zapojilo přibližně 1700 běžců a běžkyň. Závod se uskutečnil za příjemného slunečného...

vydáno 8. března 2026  7:38

Počet dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji pozvolna stoupá

ilustrační snímek

Počet dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji pozvolna stoupá. Jen za první dva letošní měsíce sdružení získala na pět stovek nových členů. Momentálně je na...

8. března 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.