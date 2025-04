Pivní génius Jakub Pinkas je Járou Cimrmanem českých hospod

Podle historiků se až do příchodu Jakuba Pinkase na scénu pivo v hostincích nalévalo ze sudů do džbánů a následně si hosté u stolu nápoj přelévali do sklenic.

Revoluce přišla začátkem dubna 1843. Tehdy nápaditý Jakub Pinkas začal jako první nosit pivo Pilsner Urquell z chladného sklepa načepované hned do půllitrů, čímž dramaticky stoupla kvalita podávaného piva. I díky tomu se restaurace U Pinkasů stala téměř okamžitě centrem společenského i politického dění. A ostatní hostinské, aby o zákazníky nepřišli, to donutilo přejít na tento nový způsob podávání.

Babica, Berka i milovník Prahy David Černý

Sám mistr Pinkas si už neověří, jak nyní hostinští s jeho vynálezem nakládají, neboť odpočívá na Olšanských hřbitovech. Jeho role se ujala skupina složená ze zástupců pivních znalců – zaměstnanců restaurace U Pinkasů vedených výčepní legendou Tomášem Babicou, reprezentantů značky Pilsner Urquell v čele s emeritním obchodním sládkem Václavem Berkou a dále také štamgastů včetně Davida Černého z projektu Miluju Prahu.

Nesmrtelný Jakub Pinkas

Pivní experti minulý čtvrtek u rodinné hrobky Pinkasových nejdřív vzdali Jakubovi hold a pak se vydali na pivní pouť po pěti hostincích na trase mezi Olšany a restaurací U Pinkasů. Tam je už očekával dav hostů oslavy 220. narozenin Jakuba Pinkase, který si vyslechl lídra pivařské skupiny Václava Berku: „Dnes jsme se na naší pouti po pražských restauracích ujistili, že co nejkratší cesta perfektně ošetřeného piva do dokonale připravené sklenice je tou nejsprávnější cestou ke kvalitě. Na tom ani po více než 182 letech není třeba nic měnit. Díky, Jakube Pinkasi, a na zdraví!“