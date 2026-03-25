Pivo v Praze za pouhých 36 korun? Ověřili jsme, že na Letné i v Braníku drží fajn ceny

David Halatka
  14:59
Ať žije pivo! Nejlépe dobře načepované a takové, které vám neprotrhne šrajtofli. Poctivě jsme obešli pět pražských knajp, kde se lahodné čepované desítky vejdou do 40 korun. Pište si, že všechny uvedené nálevny jsou rozkošně rázovité a lahodně „čtyřkové“.
Pivní inspektoři z deníku Metro. Zleva: Petr Holeček, David Halatka, Filip Jaroševský | foto: Metro.cz

Dám si sedm piv a jednu zelenou, zpívají Tři sestry. V níže uvedených nálevnách dáte za tuhle chutnou sestavu maximálně tři stovky! Skvělou zprávou také je, že v „našich“ hospodách pivo za bezmála dva roky podražilo jen o chlup. Třeba v podolské knajpě U Dragouna jsme při poslední reportážní návštěvě v červnu 2024 zaplatili 36 korun. Nyní jen o korunu víc.

Branická Formanka

Kousek od Václaváku vás omámí pivnice nejtvrdšího ražení – otevírá už v osm ráno a u vchodu slibuje: „Kdo chce přežít světa zánik, pije pouze pivo Braník.“ Desítku tu mají za přátelských 39 kaček, ještě přátelštější jsou zdejší štamgasti, kteří vládnou humorem, který vás spolehlivě usadí. K jídlu doporučujeme debrecínské párky, které přijdou na pár šupů.

V Branické formance je blaze. Půllitr střídá půllitr.

U Dragouna

Vítejte v hospodě, kde se u jednoho stolu sejdou instalatér, markeťák, novinář a dirigent a svorně si objednají braník za 37 peněz. Hotová pohádka! Denně se může odehrávat v podolské hospodě U Dragouna, kde mají navíc vydatná polední meníčka. Vyváří je paní Hana, kapitánka celého podniku. Fakt lahoda!

Hospůdka U Dragouna skýtá i hezký fórek na WC.

Nádražní restaurace Braník

Asi všichni trampové, výletníci, ale i staří námořníci znají nádražku v Braníku. Kotvit se tu dá již od neuvěřitelných sedmi hodin ráno, voní to tu historií, krbem a kuchyní. Plácněte se přes kapsu a dejte si branické sloní uši, které si zaslouží zalít branickými pivky. Každé se vejde do čtyřiceti korun.

Branická nádražka zkrátí čekání na vlak, a hlavně na žízeň.

Hany Bany

Připlouváme zpět do centra, kotvy spouštíme kousek od Staroměstské, ve studentské hospodě Hany Bany. Roj studentů a štamgastů nabobtná mezi třetí a čtvrtou, kdy tu denně vyhlašují „happy hours“, to znamená, že za 45 korun dostanete tuplák piva. A pozor, když budete mít jen trochu štěstí, obslouží vás opravdický kapitán.

Hany Bany vábí studenty z blízké konzervatoře i filozofické fakulty.

Prašivka

Tuhle rozkošnou putyku najdete v Ovenecké ulici na Letné a ceny, ty vás fakt ohromí. „Máme hodného šéfa, no,“ vysvětluje jeden z číšníků, zatímco si dáváte chotěbořské pivo za 36 peněz a utopence za pět pětek. Prašivka je sparťanská hospoda. Máte-li sešívaná srdce, mějte se na pozoru.

Krásně lidovou Prašivku najdete na načančané Letné.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dreame přichází na FOR GARDEN 2026

25. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

