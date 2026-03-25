Dám si sedm piv a jednu zelenou, zpívají Tři sestry. V níže uvedených nálevnách dáte za tuhle chutnou sestavu maximálně tři stovky! Skvělou zprávou také je, že v „našich“ hospodách pivo za bezmála dva roky podražilo jen o chlup. Třeba v podolské knajpě U Dragouna jsme při poslední reportážní návštěvě v červnu 2024 zaplatili 36 korun. Nyní jen o korunu víc.
Branická Formanka
Kousek od Václaváku vás omámí pivnice nejtvrdšího ražení – otevírá už v osm ráno a u vchodu slibuje: „Kdo chce přežít světa zánik, pije pouze pivo Braník.“ Desítku tu mají za přátelských 39 kaček, ještě přátelštější jsou zdejší štamgasti, kteří vládnou humorem, který vás spolehlivě usadí. K jídlu doporučujeme debrecínské párky, které přijdou na pár šupů.
U Dragouna
Vítejte v hospodě, kde se u jednoho stolu sejdou instalatér, markeťák, novinář a dirigent a svorně si objednají braník za 37 peněz. Hotová pohádka! Denně se může odehrávat v podolské hospodě U Dragouna, kde mají navíc vydatná polední meníčka. Vyváří je paní Hana, kapitánka celého podniku. Fakt lahoda!
Nádražní restaurace Braník
Asi všichni trampové, výletníci, ale i staří námořníci znají nádražku v Braníku. Kotvit se tu dá již od neuvěřitelných sedmi hodin ráno, voní to tu historií, krbem a kuchyní. Plácněte se přes kapsu a dejte si branické sloní uši, které si zaslouží zalít branickými pivky. Každé se vejde do čtyřiceti korun.
Hany Bany
Připlouváme zpět do centra, kotvy spouštíme kousek od Staroměstské, ve studentské hospodě Hany Bany. Roj studentů a štamgastů nabobtná mezi třetí a čtvrtou, kdy tu denně vyhlašují „happy hours“, to znamená, že za 45 korun dostanete tuplák piva. A pozor, když budete mít jen trochu štěstí, obslouží vás opravdický kapitán.
Prašivka
Tuhle rozkošnou putyku najdete v Ovenecké ulici na Letné a ceny, ty vás fakt ohromí. „Máme hodného šéfa, no,“ vysvětluje jeden z číšníků, zatímco si dáváte chotěbořské pivo za 36 peněz a utopence za pět pětek. Prašivka je sparťanská hospoda. Máte-li sešívaná srdce, mějte se na pozoru.