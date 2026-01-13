Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Máme přehled nejprestižnějších plesů v Praze

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  11:57
Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po Žofín hlásí obrovský zájem. Připravili jsme pro vás exkluzivní výběr pěti akcí, o kterých se letos bude mluvit nejvíce.
Fotogalerie

Ples (ilustrační foto) | foto: SXC

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Před sebou ještě máme ty největší milníky roku. Zapomeňte na neforemné obleky a levné materiály – letos je v kurzu nefalšovaná noblesa kombinovaná s odvážnými detaily.

1. Rakouský ples – vídeňská noc na vlnách Vltavy

Pokud hledáte akci s neopakovatelným geniem loci, zaměřte se na 24. Rakouský ples, který v pátek 23. ledna 2026 promění novorenesanční Palác Žofín v malou Vídeň. Historie Slovanského ostrova, kde v minulosti tančila i Božena Němcová nebo koncertoval Ferenc Liszt, dýchá z každého koutu Velkého sálu, ve kterém se o tu správnou náladu bude po celý večer starat velký orchestr.

  • Gastronomický zážitek: Na Velké terase vás čeká rakouský street food – od tradičních Würstel až po legendární Wienerschnitzel. Pro milovníky luxusu je připravena Taittinger Champagne Lounge s nabídkou šampaňského a tapas.
  • Hvězda večera: Letošním překvapením je kapela La Sklerosa. Tento český revival vystoupí od 01:00 v Malém sále.
  • Unikátní služby: Pánové, pokud si potřebujete na chvíli vydechnout, vaše partnerky nenechají na holičkách profesionální taxi tanečníci, kteří jsou připraveni kdykoliv zaplnit místo na parketu.
  • Vstupenky: Ceny se pohybují od 690 Kč až po 65 000 Kč do lóže.
  • Dress code: Pro dámy jsou vyžadovány dlouhé večerní šaty, pro pány smoking, slavnostní uniforma, tmavý večerní oblek, bílá košile, kravata nebo motýlek.

2. Česko-Slovenský ples – oslava bratrství pod záštitou prezidentů

Pokud se o některém plese dá říct, že je skutečným vrcholem společenské sezony, pak je to Česko-Slovenský ples. Jeho dvanáctý ročník se uskuteční v sobotu 7. února 2026 v secesních prostorách pražského Obecního domu. Tato akce není jen o tanci, ale o hlubokých vazbách mezi oběma národy, což potvrzuje i fakt, že se koná pod osobní záštitou českého i slovenského prezidenta.

  • Hudební legendy na pódiu: Letošním hlavním tahákem bude dvacetinásobná slavice Lucie Bílá v doprovodu klavíristy Petra Maláska. O rockovou energii se postará legendární slovenská formace Tublatanka v čele s Maťo Ďurindou.
  • Hvězdný program: Milovníci opery se mohou těšit na divu Adrianu Kučerovou, milovníky nostalgie potěší Michal Penk. O velkolepý doprovod se postará Rozhlasový Big Band Gustava Broma ve spojení se smyčcovou sekcí Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
  • Historické milníky: Motto večera „Od dědictví k budoucnosti“ připomene významná výročí – například nedožité 80. narozeniny operní hvězdy Edity Gruberové, osobnost Václava Havla či 100 let od založení Československé národní banky.
  • Atmosféra a folkór: Večerem, který propojuje eleganci s lidovými tradicemi (vystoupí soubor Limbora), vás provedou Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.
  • Vstupenky: Lístky do hlavního sálu začínají na 8 500 Kč a mohou vyšplhat až na 21 500 Kč za osobu.
  • Dress code: Pro pány Black Tie nebo White Tie a pro dámy dlouhá večerní toaleta nebo dlouhá večerní honosná róba.

3. Ples Elpidy – tanec bez bariér a s úsměvem

Pokud vás láká zavítat na akci, kde je hlavní prioritou radost z pohybu a přátelská atmosféra bez přísného protokolu, nenechte si ujít 5. ročník tradičního Plesu Elpidy. Ten se uskuteční ve středu 19. února 2026 (dveře se otevírají v 17:30) v historickém Paspově sále na pražském Smíchově.

  • Moderace a hudba: Večerem vás provede charismatický tanečník Jan Onder, kterého znáte z televizních obrazovek. K tanci bude hrát živá kapela A. S. Band a chybět nebude ani bohatá tombola.
  • Praktické informace: Ples se koná v prvním patře (vstup přes restauraci Potrefená husa). Pozor, prostor není bezbariérový a na místě lze za občerstvení platit pouze v hotovosti.
  • Vstupenky za lidové ceny: Elpida sází na dostupnost. Jelikož je už po 5. lednu, vstupenku pořídíte za 450 Kč (v den akce na místě za 500 Kč).

Ples Elpidy

4. Český ples – secesní gala v Obecním domě

Pokud existuje událost, která v roce 2026 aspiruje na titul absolutního vrcholu sezony, pak je to Český ples, který v sobotu 21. února ovládnou secesní sály Obecního domu. Zapomeňte na obyčejnou taneční zábavu – toto je cesta v čase do dob, kdy plesy byly přehlídkou té nejvyšší elegance, a to vše v kulisách vyzdobených díly Alfonse Muchy, Mikoláše Alše či Maxe Švabinského.

Každoroční tradicí je charitativní dražba, jejíž výtěžek putuje přímo na pomoc handicapovaným dětem. Že jde o skutečně významnou pomoc, dokazuje loňský ročník, kdy se podařilo vybrat úctyhodných 670 000 Kč, které si mezi sebe rozdělili Evička, Kubík a Honzík.

  • Gastronomie na vrcholu: Český ples sází na smyslový zážitek. Hosty čeká delikatesní menu sestavené podle nejmodernějších trendů, pravé šampaňské a sály provoněné tisíci čerstvých květů.
  • Exkluzivní program: K poslechu a tanci zahraje kapela Celebration, vystoupí Elis Ochmanová, Yanna, Felicita Victoria, Danyl Johnson, Davide Mattioli a René Junior Sax.
  • Pocit hvězdné péče: Celým večerem vás provede Iveta Lutovská a Jan Čenský a pozorný personál se postará o to, abyste se po boku osobností veřejného života cítili jako skutečná hvězda večera.
  • Vstupenky: Cena vstupenky je stanovena na 16 800 Kč a zahrnuje nejlepší místa, neomezenou konzumaci a služby vašeho osobního číšníka.
  • Dress code: Zde není prostor pro kompromisy. Událost vyžaduje White Tie (frak) nebo Black Tie (smoking). Dámy by měly zvolit velkou večerní róbu, která podtrhne noblesu tohoto jedinečného prostoru.

Český ples 2025

5. Vinohradský gala ples: StarDance na dosah ruky

V pátek 27. února 2026 ožije ikonický Národní dům na Vinohradech akcí, která je doslova povinností pro milovníky klasické elegance. Vinohradský gala ples není jen o společenském setkání, ale především o špičkovém tanečním sportu.

  • Tři sály, tři světy: V Majakovského sále rozezní klasické rytmy Orchestr Vladislava Brože, v Raisově sále se vrátíte do zlatých časů se živým swingem a Společenský sál nabídne relaxační chill zónu s podmanivým zvukem saxofonu.
  • Hvězdy parketu: Hlavním tahákem večera je vystoupení vítězů StarDance – Oskara Hese a Kateřiny Bartuněk Hrstkové. Kromě nich uvidíte i mistry světa a finále mistrovství ČR profesionálů v latinskoamerických tancích.
  • Gurmánský zážitek: Pro náročné hosty je k dispozici speciální rautová vstupenka, která od 21:00 otevírá dveře k bohatým stolům. Nechybí samozřejmě bary s míchanými nápoji pro doplnění energie mezi jednotlivými tanci.
  • Vstupenky: Podle zvoleného sálu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.
  • Dress code: Očekává se klasická plesová elegance (Black Tie Optional), tedy smoking nebo tmavý oblek u pánů a dlouhá večerní toaleta u dam.

Ples v Národním domě na Vinohradech

Praktické tipy pro letošní sezonu

  • Kdy kupovat lístky? Obecně platí: lístky na plesovou sezonu pořizujte už v říjnu předchozího roku. Vstupenky jsou ještě k dostání, ale ty nejlepší už mohou být vyprodané.
  • Jaký je trend pro rok 2026? Letošním hitem je „Black Tie Creative“. Pánové se už nemusí bát motýlků v sytých barvách (např. smaragdová nebo půlnoční modř), dámy letos sází na strukturované látky a metalické odlesky. Klasická černá sice nikdy neurazí, ale sály v roce 2026 ovládne záře drahokamů.

