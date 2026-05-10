Plyšoví medvědi, hororová imaginace a narozeniny. Unikátní výstava se v Praze otevře jen na 6 hodin

Filip Jaroševský
  16:23
Plyšoví chlupáči, temná imaginace i nové obrazy vytvořené speciálně pro jediný večer. Umělkyně Klára Sedlo připravuje v hlavním městě jednodenní výstavu, která je zároveň oslavou jejích třiatřicátých narozenin. Akce bude koncipována jako takzvaný exkluzivní pop-up a veřejnosti se tedy otevře pouze na šest hodin.
Obraz Noční rybolov – olej na plátně | foto: ARCHIV KLÁRY SEDLO

Strašidelní plyšoví medvědi patří už téměř deset let k nejvýraznějším motivům tvorby malířky Kláry Sedlo. Přesto jim autorka dosud nikdy nevěnovala samostatnou výstavu. To se změní zhruba za dva týdny, konkrétně v úterý 26. května, kdy se v areálu pražské Brumlovky otevře jednodenní pop-up s názvem Neotáčej se, je za tebou medvěd!

„Medvědi stáli úplně na začátku mojí tvorby a pořád se k nim vracím. Je to motiv, který se mnou nějak přirozeně zůstal. Fascinuje mě jejich dvojznačnost. Jsou roztomilí, ale zároveň mohou působit znepokojivě nebo až děsivě. Myslím, že právě proto na ně lidé tak reagují,“ říká Sedlo, podle níž bude na výstavě k vidění více než dvacet obrazů s medvědí tematikou. Většina z nich vznikla speciálně pro tuto jedinou akci.

Návrat prvního medvěda

Autorka podle svých slov tentokrát posouvá známý motiv zase o kus dál. Návštěvníci se tak setkají s medvědy v nových, někdy až překvapivých podobách.

„Nechtěla jsem jen zopakovat to, co už lidé znají. Baví mě zkoumat, kam až se ten motiv může posunout. Jednou je absurdní, jindy melancholický nebo skoro hororový. Pořád mám pocit, že mi medvědi mají co vyprávět,“ popisuje malířka. Součástí výstavy má být i jeden mimořádně osobní exponát. Vůbec první obraz plyšového medvěda z autorčina archivu, který celou sérii kdysi odstartoval.

„Ten obraz běžně vůbec nevystavuji. Je pro mě hodně intimní a připomíná mi období, kdy všechno začínalo. Na tuhle výstavu mi ale přišlo symbolické ho po letech znovu vytáhnout,“ dodává Sedlo.

Litografie i narozeninová atmosféra

Výstava bude zároveň oslavou autorčiných 33. narozenin a kromě obrazů nabídne i prezentaci nové série litografií vytvořených v rámci projektu SG Edition 30. Akce bude koncipována jako takzvaný exkluzivní pop-up a veřejnosti se tedy otevře pouze na šest hodin. Konkrétně od patnácti do jednadvaceti hodin.

O Kláře Sedlo

  • Úspěšná česká malířka vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a již během studií pravidelně vystavovala a prodávala svá díla.
  • V současnosti její obrazy najdeme ve sbírkách nejen v Česku a Evropě, ale také v Austrálii, USA či Japonsku. V roce 2025 vystavovala kromě České republiky například i v Bruselu a Římě, kde uspořádala sólové výstavy, nebo v německém Lipsku.
  • Letos pak byla spolu s dalšími vybranými českými autory součástí oficiálního kulturního programu k zimním olympijským hrám v Miláně. V dubnu se pak poprvé představila i v Dánsku, tentokrát zastoupena galerií Schytz-Haaning.
  • Kromě samotných obrazů Sedlo přesahuje i do hudebního světa. Spolupracovala například s Benem Cristovaem, Jaroslavem Svěceným nebo kapelou Nemuer.
  • Akci pořádá IM Gallery a SoučasnáGrafika.cz

