První tramvaj ŠKODA FORCITY PLUS PRAHA 52T s evidenčním číslem 9503 dorazila do Ústředních dílen DPP v Hostivaři. | foto: DPP - Dan Šabík

Třetí duben byl pro fanoušky pražské dopravy svátkem. Včera večer jim totiž do metropole dorazil dárek. Do areálu Ústředních dílen DPP přijela první nová tramvaj typu 52T. Před vjezdem do dílen na několik minut „zapózovala“ fotografům. Deník Metro byl u toho a přináší podrobnosti. Pokud máte Instagram, můžete se na video z příjezdu vozu podívat zde.

Než se tramvaje Škoda ForCity Plus Praha 52T vydají do ulic, bude to ještě chvíli trvat. „Protože se jedná o zcela nový typ tramvaje, bude potřeba vůz nejprve podrobit většímu množství technických zkoušek, které budeme provádět v součinnosti s výrobcem Škoda Group,“ prozrazuje dopravní podnik na sociálních sítích. „Také personál DPP, který se bude na zajišťování zkušebních jízd podílet, se začne s vozem seznamovat,“ dodává podnik.

Zákulisní informace

K zahájení zkušebního provozu dojde ve chvíli, kdy výrobce obdrží od Drážního úřadu ČR povolení. Podle dřívějších vyjádření by se první cestující mohli svézt letos v létě.

Novinář Ondřej Matěj Hrubeš již spekuluje i o konkrétních linkách. „Podle zákulisních informací mají být nové tramvaje přednostně vypravovány na linku 12. Očekávat lze i linku 10, kde si Hloubětín drží jedno pořadí a dokonce existovala snaha některých lidí tuto přetrasovat z Ďáblic do Vysočan a Hloubětína. Změna trasy nakonec realizována nebude,“ píše Hrubeš na webu mhd86.cz. „Z pohledu Prahy 6 je šance, že budou vozy Škoda 52T v budoucnu vypravovány na linku 8,“ dodává novinář, který je zároveň v Praze 6 i radním pro dopravu.

Nízkopodlažní vůz je plný vychytávek

Škoda ForCity Plus Praha 52T je jednosměrná, pětičlánková, nízkopodlažní tramvaj bez jediného schodu v celém salonu pro cestující včetně prostoru nad podvozky. Je dlouhá 32 metrů, vybavena celovozovou klimatizací s ekologickým chladivem, antikolizním systémem, automatickým počítáním cestujících, úsporným LED osvětlením interiéru i exteriéru, 70 polstrovanými sedačkami, z nichž je 44 po směru a 26 proti směru jízdy.

Ve srovnání s předchozími tramvajemi 15T se kapacita nových vozů zvýší o 33 cestujících, tedy o téměř 16 procent. Tramvaj disponuje novým informačním systémem složeným ze šesti velkoplošných obrazovek na celou šíři uličky a intuitivnější ovládání tlačítek pro otevření dveří a signalizace k řidiči. Čím si vůz 52T vysloužil přezdívku supertramvaj? Odpověď najdete v našem podcastu. Sledujte ho níže.