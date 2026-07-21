Jen málokdo dnes tuší, že na okraji Krčského lesa – poblíž zastávek Novodvorská a Sulická – stávala jedna z největších přírodních scén v Praze. Lesní divadlo vzniklo už v roce 1913 a ve své době pojalo až dva tisíce diváků. Hrály se zde činohry, opery i koncerty a místo patřilo k oblíbeným výletním cílům Pražanů.
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Po druhé světové válce ale začalo chátrat. Poslední představení se odehrálo v roce 1962 a pak divadlo na dlouhá desetiletí pohltil les. Tribuny zarostly vegetací, zázemí zmizelo a na někdejší kulturní centrum téměř všichni zapomněli.
Nadšenci vrátili divadlu život
Změnu přinesla až skupina kolem spolku Lesní divadlo Krč. Ti se pustili do náročného odklízení náletových dřevin, oprav schodišť, čištění hlediště i obnovy celého areálu. Cílem přitom nebylo vytvořit moderní amfiteátr, ale zachovat jedinečný genius loci místa a vrátit mu jeho původní poslání.
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Obnova probíhala postupně několik let a zapojily se do ní desítky dobrovolníků i místní komunita. Vzniklo také nové zázemí a prostor je připraven hostit kulturní i komunitní akce.
Pohádky, letní kino i koncerty
Novou kapitolu divadlo otevřelo začátkem června slavnostním Dnem dětí a znovuotevřením.
Plnohodnotný program se ale rozjel až tuto neděli. Návštěvníky čekají pohádky, divadelní představení, žongléři, workshopy, tvořivé dílny i další program pro celé rodiny. Vstup je zdarma.
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Tím ale program zdaleka nekončí. Organizátoři chtějí během sezony pořádat divadelní představení, koncerty, letní kino, komunitní setkání, příměstské tábory i vzdělávací akce pro děti. Ambicí je, aby se Lesní divadlo znovu stalo přirozeným kulturním centrem Krče a místem, kam budou lidé chodit nejen za kulturou, ale i za odpočinkem v přírodě.