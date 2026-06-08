Za pořádným úlovkem přitom Pražané nemusí cestovat stovky kilometrů. Praha je unikátní množstvím lesoparků, kde se při troše štěstí dá nasbírat večeře i v dosahu linek MHD. Tradičními oázami klidu jsou Kunratický a Michelský les, kde se často daří žampionům či babkám. Skvělé úlovky v podobě klouzků a kozáků pravidelně hlásí také návštěvníci Klánovického lesa na východním okraji Prahy nebo Divoké Šárky, kam vás doveze tramvaj a v podstatě i metro.
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Další sázkou na jistotu je oblast kolem Říčan a pověstný Jevanský les. Tato lokalita nabízí hluboké, vlhké lesy, které si drží potřebnou vlhkost i v sušších dnech. Daří se zde především klasickým „panským“ hřibům, suchohřibům a kozákům. Výhodou je skvělá dostupnost autem po D1 nebo přímým vlakem z Hlavního nádraží do Strančic či Říčan, odkud už je to do lesa jen coby kamenem dohodil.
Mapa růstu hub od ČHMÚ
Mimochodem, Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních 7 dní. Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.
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Kalendář houbaře 2026
Abyste věděli, pro co zrovna do lesa jdete, pomůže vám tento stručný přehled hlavní sezóny našich nejoblíbenějších hub:
|Druh houby
|Hlavní sezóna (měsíce)
|Kde nejčastěji roste
|Hřib smrkový/dubový
|Červen až říjen
|Smrkové a borové lesy, dubiny
|Kozák březový
|Červenec až říjen
|Výhradně pod břízami
|Křemenáč osikový
|Červen až říjen
|Pod osikami, topoly a břízami
|Klouzek obecný
|Červenec až listopad
|Mladé borové lesy, prosvětlená místa
|Liška obecná
|Červen až říjen
|Mechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
|Bedla vysoká
|Červenec až listopad
|Okraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
|Václavka obecná
|Září až listopad
|Na pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů
Neznalost se vymstí!