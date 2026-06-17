Branický ležák je pivo a s trochou nadsázky by se tak mohla pojmenovat i situace kolem betonových přístřešků u tramvajové točny v Braníku. Už loni na začátku roku se začalo mluvit o jejich možném strhnutí. Dopravní podnik (DPP) při pravidelné prohlídce zjistil, že jsou v havarijním stavu a postavil kolem nich plot. Šlo o bezpečnostní opatření.
DPP následně vyhlásil poptávkové řízení na provedení podrobného diagnostického průzkumu. Celá situace ale „ležela“ dlouhé měsíce bez náznaku změny. Výsledky diagnostiky měly být nakonec známy až zhruba rok po oplocení přístřešků. Tedy v první čtvrtině roku 2026.
Nyní se zdá, že odborná analýza přinesla dobré zprávy. Část přístřešku je totiž opět bez oplocení a přístupná čekajícím cestujícím. Kolem některých sloupů se navíc objevily „obaly“ (viz foto). Podrobnější informace zjišťujeme u dopravního podniku.
Přístřešky u Nádraží Braník (16. června 2026)
Důležitý dopravní uzel
- Betonové přístřešky u nádraží v Braníku vznikly v roce 1960, kdy se tehdejší tramvajová trasa prodlužovala z konečné Ledárny právě sem. Spolu s nimi tu vyrostl i přestupní terminál, který propojoval tramvajové a autobusové linky.
- Celý uzel zažil doby, kdy tu bylo mnohem živěji než dnes. Na sousední nádraží zajížděly vlaky legendárního Posázavského pacifiku nebo spoje na Dobříš, které o víkendech vozily tisíce trampů, chalupářů i výletníků. A než byla tramvajová trať dotažena až do Modřan, sloužilo Nádraží Braník také jako klíčový přestupní bod pro obyvatele okolních sídlišť.
Dětský den na nádraží Praha - Braník
- V roce 2022 se začalo mluvit o tom, že by v Braníku u nádraží mohl vzniknout nový dopravní uzel. Lokalita byla vytipovaná jako vhodné místo pro novou vozovnu, kterou Praha nutně potřebuje kvůli rozšiřování tramvajových tratí.
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy tehdy dokonce zmiňoval, že by v místě mohla vzniknout i celá nová městská čtvrť. Projekt je ale momentálně u ledu a v poslední době k němu nebyly zveřejněny žádné novinky.