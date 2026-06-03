Po Riegrových sadech se projde CanMan. Přiměje maskot v obleku z plechovek Pražany ke třídění?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  14:32
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S příchodem teplých dnů přibývá v pražských parcích pikniků a s nimi i vypitých nápojů v plechovkách. Právě na jejich správné třídění chce upozornit iniciativa Každá plechovka se počítá, která ve čtvrtek 4. června připraví v Riegrových sadech osvětovou akci u příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí.
Oblek CanMana je sestavený zhruba z 500 plechovek. Jeho nositel by v něm měl...

Oblek CanMana je sestavený zhruba z 500 plechovek. Jeho nositel by v něm měl mít možnost normálně chodit a vidět. | foto: KAŽDÁ PLECHOVKA SE POČÍTÁ

Srdce se má v Riegrových sadech s pomocí plechovek od místních obyvatel...
Z více než 1900 hliníkových plechovek dnes návštěvníci a organizátoři vytvoří...
Z více než 1900 hliníkových plechovek dnes návštěvníci a organizátoři vytvoří...
Srdce se má v Riegrových sadech s pomocí plechovek od místních obyvatel...
5 fotografií

Návštěvníci parku se mohou setkat s CanManem, postavou vytvořenou z plechovek, nebo s ambasadory vybavenými speciálními recyklačními batohy. Chybět nebude ani možnost ochutnat nealkoholické nápoje a vyzkoušet si cestu plechovky od dopití až po její odevzdání k recyklaci.

Srdce pro plechovky

Součástí akce bude také nové kovové srdce určené ke sběru nápojových plechovek. V Riegrových sadech zůstane až do konce srpna a lidé do něj budou moci vhazovat prázdné obaly i po skončení programu.

„Chceme ukázat, že třídění může být jednoduchou součástí pobytu venku. Každá správně vytříděná plechovka má smysl a může se vrátit zpět do oběhu,“ říká vedoucí iniciativy Každá plechovka se počítá v Česku Tereza Gyurjánová.

Druhé sběrné srdce najdou lidé do konce července také v parku Folimanka.

Češi za Evropou zaostávají

Přestože jsou Češi známí svým přístupem k třídění odpadu, u nápojových plechovek mají stále rezervy. Podle mezinárodních statistik se v České republice recykluje zhruba 30 procent plechovek, zatímco evropský průměr dosáhl v roce 2023 rekordních 76,3 procenta.

Srdce se má v Riegrových sadech s pomocí plechovek od místních obyvatel postupně naplnit.

Povědomí o možnostech recyklace navíc není vysoké. Podle průzkumu Global Recycling Habits and Attitudes 2025 ví jen deset procent Čechů, že nápojové plechovky patří mezi nejlépe recyklovatelné obaly.

Do dvou měsíců zpátky na pultech

Hliník patří mezi materiály, které lze recyklovat prakticky neomezeně. Výroba nové plechovky z recyklovaného materiálu přitom spotřebuje až o 95 procent méně energie než výroba z primární suroviny.

Velkou výhodou je i rychlost celého procesu. Od okamžiku, kdy člověk správně vytřídí prázdnou plechovku, může uběhnout pouhých 60 dní, než se znovu objeví na pultech obchodů v podobě nového obalu.

Lidé chtějí větší motivaci

Průzkum mezi českými spotřebiteli ukázal, že 41 procent lidí by k důslednějšímu třídění motivovalo zavedení zálohového systému. Třetina respondentů by pak své návyky změnila, pokud by měla jistotu, že jejich chování přináší konkrétní a měřitelný přínos pro životní prostředí.

Menší zátěž pro tělo, větší ohleduplnost k planetě. Do projektu se zapojily čtyři školy v Praze 2

Právě podobné akce podle organizátorů ukazují, že recyklace nemusí být složitá a může se stát běžnou součástí každodenního života i během odpočinku v parku.

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