„To nechte, to je antiseptický klouzek,“ říká Ing. Severýn doktoru Knotkovi. Slavná scéna ze slavné komedie Kulový blesk vznikala v ulici Na Babě. Právě tam „vynálezce“ Severýn, který se tak moc podobal Albertu Einsteinovi, představil jeden ze svých vychytávek. Musel ale pro to narazit autem do drobné zídky na druhé straně ulice u svého domu. A právě tato drobná filmová rekvizita stále v prestižní pražské čtvrti stále stojí. Nenápadně. Na chodníku v šířce zhruba metr, kudy projde jen pár lidí denně, zabírá pár desítek čísel. Je tak nenápadná, že se jí při pokládání nového asfaltu dělníci „opatrně“ vyhnuli.
Největší akce v dějinách stěhování
Ulici Na Babě filmaři kvůli této scéně obsadili patrně někdy v této době v roce 1978. Natáčeli tady komedii, která pojednává o „největší akci v dějinách stěhování“ a jež se později stala kultovním kouskem.
A jak se to má s onou drobnou zídkou, která po téměř 50 letech stále stojí na svém místě? Deník Metro se zeptal radního pro dopravu Prahy 6 Ondřeje Matěje Hrubeše. „Zatím s tím další plány nejsou a zůstává to na místě, jako pozůstatek po filmu. Ale je to i podnět, jak s tím dál naložit,“ odpověděl na dotaz deníku Metro, zdali by drobnou stavbu, jež na málo frekventované ulici jen málokomu překáží, nechtěla šestá městská část oficiálně zachránit jako fragment připomínající slavný film, který se natrvalo zapsal do dějin československé kinematografie.
Vejška s flekem
Drobná zídka na Babě není jedinou vzpomínkou na natáčení českých filmařů. V roce 2013 vznikala ve stanici metra Smíchovské nádraží jedna ze scén filmu Vejška. Na obkladech nechali filmaři sprejem namalovat písmena RHS. Význam zkratky není přesně vysvětlen.
Po natáčení byl nápis odstraněn, ale tak, že po něm zbyl flek. Svou práci však filmaři odvedli tak dobře, že smyli i nánosy letité špíny. „Umytí nápisu bylo ujednáno v rámci smlouvy,“ upřesnil před lety tehdejší mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl.