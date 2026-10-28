Nacházíme se na travnatém plácku, uprostřed kterého stojí plastika Zpřítomnění od Jana Darkse. Z jedné strany slyšíme auta najíždějící na Nuselský most, z druhé se před námi tyčí trafostanice. Právě tady na ploše přibližně 132 metrů čtverečních vzniká nový mural od umělkyně TOY BOX. Ta je oblečená do tmavě modrého overalu, oranžové reflexní vesty a její obličej je skrytý pod kočičí škraboškou. Maska je to, co TOY BOX definuje ze všeho nejvíce. „Je součástí mé identity. Je to transparent, který mám na obličeji a lidé ho nemohou vynechat, když mě fotografují,“ říká umělkyně.
V chladném podzimním vzduchu jsou cítit spreje, které TOY BOX spolu s dalšími barvami používá. Na stěnách převažují zelené a modré odstíny, kterými umělkyně odkazuje na okolní park.
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„Mural by měl nenásilným způsobem upozorňovat na to, co se tu kolem odehrává. Na památky, co tu jsou. Jako například Vyšehrad, kostel nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého nebo na bastion, kde se střídají výstavy současných soch. Tohle všechno jsou motivy, které chci zapracovat do své malby,“ dodává TOY BOX.
Okolí na mural už reaguje
Její tvorba reaguje nejen na prostor samotný, ale také na lidi, kteří jím každý den procházejí. Toto místo je však v průběhu dne celkem klidné. Občas se tu zastaví běžci nebo pejskaři, aby si vznikající malbu prohlédli. Někteří s její autorkou prohodí i pár slov. A právě taková setkání TOY BOX vítá. „Lidé mi říkají, jestli se jim to líbí, nebo nelíbí a já se z toho můžu poučit nebo naopak danou věc začlenit.“
Nová malba na trafostanici u Nuselského mostu
Proces malby na velkoformátových plochách bývá zdlouhavý. Umělec musí stále kontrolovat svůj návrh a porovnávat ho s čárou každého detailu, který právě udělal. TOY BOX tedy několikrát popochází dál od stěny, aby pořádně viděla, jak spolu barvy na daném místě fungují. Zblízka to totiž nepozná.
Plocha trafostanice už začíná být kompletní. Pět pomalovaných stěn najednou místu dodávají určitou celistvost a do okolního prostředí krásně zapadají. Brzy zmizí všechny barvy, rozložené na zemi a štafle, které umělkyně k realizaci díla využívá. Zbude tu po ní jedno velkoplošné dílo s podtitulem Radost ze života. Takže až příště projdete tímto parkem, možná se díky její malbě na chvíli zastavíte a připomenete si, že někdy stačí jen zpomalit a přivonět k růžím.
Další díla umělkyně TOY BOX