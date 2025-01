Pod Radobýlem zimuje obří princezna. Plavba na luxusní lodi vyjde na desítky tisíc korun

Stometrová Labská princezna je největší říční kabinovou lodí, která vůbec kdy do Prahy, potažmo do České republiky, zavítala. | foto: Metro

Ještě chvíli zůstaňme u osazenstva plavidla. Parta, která se stará o chod lodi, je většinou česká. U hostů a hotelové posádky je to ale jinak. Loni například kuchyni veleli Francouzi a po place restaurace běhali Portugalci. Podobně rozmanité je to také s hosty. Několikadenní plavby už přilákaly například Američany, Brazilce nebo Izraelce.

Možná namítnete, že Labská princezna nepatří do seriálu o pražských lodích, zvlášť když zimuje v Litoměřicích. Své místo v něm ale má. Však občas kotví i na dohled od Čechova mostu. Elbe Princess II už jste ale mohli vidět i v nejvyšším místě splavné dolní Vltavy, přímo pod slapskou přehradou. Jednu dobu pendlovala na trase Slapy, Praha, Mělník a Drážďany. Sedmidenní výprava vyšla na 1682 eur. Nově budou cesty lodě rozmanitější. Podle webu francouzského majitele lodi se například Princezna vydá z Prahy do Berlína a jindy zase až do Hamburku.

Celkem se vejde na loď 80 cestujících.

Kabinová loď je poháněna kolesy na zádi. Tento pohon jí umožňuje plout i při nízkých vodních stavech, které omezují plavbu zejména mezi Ústím nad Labem a Děčínem.