Sedmý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží bude podle pořadatelů bohatý na novinky a nové tváře. „Vedle osvědčených titulů, za kterými diváci na naši letní scénu už sedmým rokem chodí, jsme letošní program otevřeli celé řadě nových inscenací. Moc mě těší, že naše pozvání přijaly další velké herecké osobnosti. Podpoříme tím naši zásadu, které se držíme od prvního ročníku, že diváci se pod žižkovskou věží setkají každý večer s naprostou hereckou špičkou,“ říká producent a majitel pořádajícího Divadla Kalich Michal Kocourek.

Program letošního ročníku letní scény Divadla Kalich a jeho spřátelených souborů otevře 24. června premiéra komedie respektovaného amerického autora Joea DiPietra Malé chytré lži v režii Pavla Kheka s Petrou Špalkovou, Veronikou Arichtevou, Robertem Jaškówem a Michaelem Vykusem.

Kalich, Komorní Kalich i hosté

Svých letních premiér, tedy prvního uvedení na letní scéně, se letos pod žižkovskou věží dočkají vyhledávané inscenace z repertoáru Divadla Kalich nebo Komorního divadla Kalich Přání s Janou Paulovou a Markem Němcem v hlavních rolích, Oko tygra v jediné roli s Markem Němcem, Kouči v nesnázích s Pavlou Tomicovou, Josefem Poláškem či Evou Leinweberovou a V závěji s Petrou Hřebíčkovou a Jiřím Langmajerem. Představí se také nová komedie v režii Antonína Procházky Manželské turbulence s Václavem Vydrou a Michaelou Badinkovou v hlavních rolích.

Poprvé na Prima Hvězdném létě pod žižkovskou věží vystoupí Bolek Polívka (s představením Sága aneb Vizovský zázrak), Simona Stašová (s inscenací Třináct u stolu) či Dana Batulková s Veronikou Freimanovou (v novince Mimo mísu, ale spolu).

Do září i mnoho hostů

Vedle komediálních hitů z repertoáru domovských scén (Divadlo Kalich, Komorní divadlo Kalich, Divadlo Palace) Prima Hvězdné léto letos nabídne také úspěšné tituly Divadla Bez zábradlí (novinka Apartmá v hotelu Plaza, Kvartet, Blbec k večeři), Divadla Verze (Lež, Úča musí pryč, Šťastný vyvolený) či oblíbené komedie Můžem i s mužem 2 a Dva nahatý chlapi.

Na letní scénu se vrátí na dvě reprízy muzikál Pomáda, talk show Jana Krause Ptejte se, na co chcete, oblíbená one man show Caveman nebo legendární představení Josefa Dvořáka S Pydlou v zádech. Program je naplánován až do 6. září. I pro letošní ročník platí, že letní scéna je krytá lehkou střechou, hrát se tedy může i za deště.